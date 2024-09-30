لم يتوقع كلارك شميت لاعب يانكيز أن “يطحن” الطقس

كان لدى كلارك شميدت عمل ليحصل عليه يوم الأحد، لكن بعض الظروف القاسية في استاد يانكي جعلت ذلك صعبًا.

بعد تأجيل نهائي الموسم العادي لفريق يانكيز لمدة 91 دقيقة بسبب المطر، استمر الأمر حيث استولى شميدت على التل وشق طريقه خلال أكثر من أربع جولات في الفوز 6-4 على القراصنة.

قال شميدت: “لقد فوجئنا للغاية بمحاولتنا التخلص من ذلك”. “لدينا مباريات فاصلة قادمة، وهي مخاطرة كبيرة للإصابة. حتى الرجال الذين كانوا يركضون إلى القاعدة الأولى كانوا يسقطون. لكني سعيد بتجاوز الأمر بصحة جيدة، وقد نجح الجميع في اجتيازه بصحة جيدة، وخرجنا بالفوز”.

قال شميدت إن بيلي فالتر لاعب فريق بيراتس جاء إليه في الملعب بينما كان الاثنان يبدآن عملية الإحماء تحت المطر وسألهما عما يفعلانه.

بمجرد بدء اللعبة، كان على طاقم الأرض إعادة وضع التراب الجاف على الكومة والملعب ومنطقة اللوحة الرئيسية بين كل نصف شوط تقريبًا.

قال شميدت، وهو يتنافس مع لويس جيل في بداية سباق ALDS، إنه تراجع عن أعلى مستوياته يوم الأحد للتأكد من أنه لم يجرح نفسه في الظروف الرطبة.

وقال شميدت: “في بعض الأحيان، لم يكن بإمكانك العثور على المطاط من كل الأوساخ التي كانت تغطي التلة”. “المرابط لم تكن تجتاح. وكان من الصعب الإمساك بالكرة لأن الصنوبري كان رطبًا جدًا، لذا إذا لمست الصنوبري، يصبح الأمر أسوأ بالفعل.

“من الواضح أن الظروف قاسية، لكنني لم أحقق أداءً رائعًا بغض النظر عن ذلك، لذلك لم أضع نفسي في مكان جيد.”