لم يخذل جون هاربو جاكسون دارت في أول مسودة لاتحاد كرة القدم الأميركي مع العمالقة

الأولوية القصوى، لأي مدرب، هي أن يغلف لاعب الوسط الشاب في شرنقة من الاستقرار الذي يغذيه ويريحه، ويسمح له بالازدهار في أسرع وقت ممكن.

بقدر ما يكون جون هاربو مغرمًا بـ “الفريق، الفريق، الفريق” – وهي عقيدة مستعارة من بو شيمبيشلر ووالده جاك هاربو – فهو يعلم أنه سيصل في النهاية إلى جنة كرة القدم أو يموت مع جاكسون دارت.

الكثير من لاعبي الوسط في جوهرة التاج الذين تم صياغتهم على أنهم ألماس الأمل ينتهي بهم الأمر في بيئات حيث النجاح ليس خيارًا. لم يأت Harbaugh إلى فريق New York Football Giants للإشراف على تدمير Jaxson Dart. لقد جاء إلى العمالقة لينضم إلى دارت في جوقة: “من أفضل منا؟ لا أحد!”

كان هناك الكثير من التسريبات التي لم يتم توصيلها إلى Good Ship Mara بمسودة واحدة، لكن Dart كانت في مكان أفضل عندما انتهت هذه المسودة يوم السبت.