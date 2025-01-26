لم يستطع جدل الفلفل الحار الحار الجدل الهروب من عرض نهاية الشوط الأول في Super Bowl

في سبتمبر 2013 ، أعلنت اتحاد كرة القدم الأميركي أن أداء الأغاني والانقراض الشاملة ونجم البوب برونو مارس سيؤدي أداءً في عرض Super Bowl المرموق في العام التالي. كان اختيار المريخ ، الذي كان عمره 28 عامًا فقط في ذلك الوقت ، غير عادي قليلاً. على الرغم من أنه كان في أول تدفق له من الشهرة الدولية بعد إصدار ألبومه الأول لعام 2010 “Doo-Wops & Hooligans” ، فقد طور اتحاد كرة القدم الأميركي هذه العادة على مدار سنوات الحجز في معظمها من الأعمال المخضرمة مثل Prince و Madonna و Rolling Stones . ومع ذلك ، أشاد بعض النقاد بالاختيار ، بحجة أن سمعة Bars في العروض الحية الرائعة جعلته مؤدًا مثاليًا لأخذ هذه الفتحة.
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ومع ذلك ، نظر المريخ إلى تهدئة أولئك الذين ليسوا على دراية به أو أسلوبه في الموسيقى مع الإعلان عن أن فرقة Funk Metal Band البديلة Red Hot Chili Peppers ستظهر إلى جانبه في عرض الشوط الأول كضيوف خاصين به. عندما جاء يوم العرض ، استقبل المريخ نفسه عمومًا من قبل النقاد ، حيث وصف Buzzfeed أدائه بأنه “رائع”. في هذه الأثناء ، انتقد المخرج الفلفل الحار ، الذي حقق نجاحهم “Give It Away” ، لكونه “غير ضروري” إلى حد ما.
وكان هناك جانب واحد من أدائهم الذي جذب غضب المشاهدين النسر ، الذين سرعان ما أشاروا إلى وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن أدوات عازف الجيتار وعازف الجيتار جوش كلينجففر غير موصوف-كانوا يحاكيون. تسبب الوحي في وجود غضب بين معجبيهم ، الذين توقعوا منهم أن يكرروا نوع الأداء الصاخب الذي اشتهروا به في الجولة. لاحظت المنافذ أن التقليد في Super Bowl ليس أمرًا غير عادي ، لكن مجموعتها كانت بالتأكيد شابًا بقرارهم بالتمثيل الصامت بشكل علني.
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الدفاع عن الأداء في نهاية الشوط الأول في Super Bowl من RHCP
استجابةً للنقد ، صاغ Flea خطابًا مفتوحًا تم تحريكه الآن على موقع Red Hot Chili Peppers ، والذي أكد أن موسيقيي الفرقة قد زوروا أداء Super Bowl. ومع ذلك ، ظل متحديًا عن تفكيرهم. “عندما طلبنا من اتحاد كرة القدم الأميركي وبرونو أن يعزفوا أغنيتنا” Give It Away “في Super Bowl ، تم توضيح لنا أن الغناء سيكونون حيين ، لكن الباص والطبول والغيتار سيتم تسجيله مسبقًا ، “تبدأ الرسالة. قال Flea إنه يفهم منطق اتحاد كرة القدم الأميركي – “ليس لديهم سوى بضع دقائق لإعداد المسرح ، هناك (كذا) من الأشياء التي يمكن أن تسوء وتدمر الصوت” – ولاحظوا أنه “لم يكن هناك أي مجال للحجج. “
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ومضى براغي في توضيح أن الفرقة سخرت دائمًا من فكرة تقليد و “أخذ الموسيقى (التي تلعب على محمل الجد)” ، لكن الجوانب العملية حول عرض الميزانية الكبيرة تعني أنها أُجبرت على الدخول في زاوية. مع نصيحة الموسيقيين الآخرين أن الحفلة كانت لا تزال جديرة بالاهتمام ، ذهبوا من أجلها. “قررنا أنه مع أنتوني (كيدس ، رجل الأمام RHCP) الغناء على الهواء مباشرة ، أنه لا يزال بإمكاننا إحضار روح وحرية ما نقوم به في الأداء” ، كتب Flea ، مشيرًا إلى أن مسار دعم Super Bowl قد تم تنفيذه خصيصًا و سجلت لهذا الحدث. فيما يتعلق بقرار ترك أدواتهم غير موصوفة ، اعترف بأنهم لا يريدون تضليل المشاهدين ، وأن “(يبدو) يبدو وكأنه شيء حقيقي في هذا الظروف”.
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لقد اتُهموا بالاستفادة من معايير مزدوجة
فضائح Super Bowl Show Show ليست جديدة. في الواقع ، قبل عقد من الزمان ، شاهد العالم بينما تعرضت حلمة جانيت جاكسون اليمنى في نهاية أدائها. شاهد الحادث أكثر من 100 مليون شخص ، وواجه النجم رد فعل عنيف كبير. لعدة أسابيع بعد “خلل خزانة الملابس” ، قام جاكسون بجولات الإعلام للاعتذار بغزارة على كل منصة يمكنها. في حين أن الكثير من الناس ادعوا أنهم تعرضوا للإهانة من الحادث ، جادل آخرون بأنه غير مقصود وأنها تعرضت للاشمئزاز بشكل غير عادل.
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من المعروف أن الفلفل الحار الحار الحار يؤدون قميصًا. بالإضافة إلى الانتقادات التي اجتذبتها نتيجة لتسجيل موسيقاهم مسبقًا ، لاحظ البعض المعايير المزدوجة للسماح للرجال بالأداء مع حلماتهم المكشوفة بدون تعليق ، في حين أن الأداء الأنثى الذي يسمح بعرض الحلمة عن طريق الصدفة يحصل بيلور. “Super Bowl يعرض النفاق الفائق على الثديين مقابل الصناديق” اقرأ عنوان HuffPost في ذلك الوقت. لا أن هذه هي مشكلة RHCP ، بالطبع ، ولكن من غير المرجح أن يتغلب المجتمع على نطاق أوسع في أي وقت قريب.
هل أزعج الشوط الأول يستحق ذلك؟ إليك مقدار ما يصنعه فنانو Super Bowl.