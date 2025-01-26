لم يستطع جدل الفلفل الحار الحار الجدل الهروب من عرض نهاية الشوط الأول في Super Bowl

في سبتمبر 2013 ، أعلنت اتحاد كرة القدم الأميركي أن أداء الأغاني والانقراض الشاملة ونجم البوب ​​برونو مارس سيؤدي أداءً في عرض Super Bowl المرموق في العام التالي. كان اختيار المريخ ، الذي كان عمره 28 عامًا فقط في ذلك الوقت ، غير عادي قليلاً. على الرغم من أنه كان في أول تدفق له من الشهرة الدولية بعد إصدار ألبومه الأول لعام 2010 “Doo-Wops & Hooligans” ، فقد طور اتحاد كرة القدم الأميركي هذه العادة على مدار سنوات الحجز في معظمها من الأعمال المخضرمة مثل Prince و Madonna و Rolling Stones . ومع ذلك ، أشاد بعض النقاد بالاختيار ، بحجة أن سمعة Bars في العروض الحية الرائعة جعلته مؤدًا مثاليًا لأخذ هذه الفتحة.

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ومع ذلك ، نظر المريخ إلى تهدئة أولئك الذين ليسوا على دراية به أو أسلوبه في الموسيقى مع الإعلان عن أن فرقة Funk Metal Band البديلة Red Hot Chili Peppers ستظهر إلى جانبه في عرض الشوط الأول كضيوف خاصين به. عندما جاء يوم العرض ، استقبل المريخ نفسه عمومًا من قبل النقاد ، حيث وصف Buzzfeed أدائه بأنه “رائع”. في هذه الأثناء ، انتقد المخرج الفلفل الحار ، الذي حقق نجاحهم “Give It Away” ، لكونه “غير ضروري” إلى حد ما.

وكان هناك جانب واحد من أدائهم الذي جذب غضب المشاهدين النسر ، الذين سرعان ما أشاروا إلى وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن أدوات عازف الجيتار وعازف الجيتار جوش كلينجففر غير موصوف-كانوا يحاكيون. تسبب الوحي في وجود غضب بين معجبيهم ، الذين توقعوا منهم أن يكرروا نوع الأداء الصاخب الذي اشتهروا به في الجولة. لاحظت المنافذ أن التقليد في Super Bowl ليس أمرًا غير عادي ، لكن مجموعتها كانت بالتأكيد شابًا بقرارهم بالتمثيل الصامت بشكل علني.

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