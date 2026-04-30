لم يعجب بن روثليسبيرجر باختيار درو ألار لـ Steelers QB

جديلة شانيا توين لأن بن بن روثليسبيرجر لم يكن معجبًا كثيرًا باختيار فريقه القديم لوسط الظهير في مسودة NFL 2026.

اختارت بيتسبرغ درو ألار في الجولة الثالثة ليكون المتصل الرابع الذي تم التقاطه في مسودة هذا العام، وبعد أيام، تحدث روثليسبيرغر في البودكاست الخاص به “Footbahlin” هذا الأسبوع حول القرار، وهو القرار الذي لم يعط تأييدًا تامًا له، قائلًا “لقد خرجت هيئة المحلفين”.

قال روثليسبيرجر: “هذا هو الشيء الذي لست متأكدًا بعد مما إذا كنت أحبه أم أكرهه”. “أنا لا أشاهد الكثير من مباريات ولاية بنسلفانيا. عندما شاهدتها، لم يقفز من الصفحة لي أبدًا. هل هو كبير؟ هل يستطيع التحرك؟ هل يمكنه الرمي؟ نعم. ولكن لم يكن هناك وقت كنت أقول فيه “قفًا”.”

يعتقد لاعب الوسط ستيلرز، بطل السوبر بول مرتين، أن شخصًا ما موجود بالفعل في غرفة خلع الملابس في ستيلرز قد برز كلاعب جامعي أكثر من آلار.

قال روثليسبيرجر: “لقد قفز ويل هوارد من الشريط إليّ أكثر مما فعل درو (ألار).”

قاد Allar، خلال سنته الثانية، فريق Big Ten بـ 25 هبوطًا قبل إضافة 24 نقطة أخرى في عام 2024، وهو الموسم الذي وصلت فيه ولاية بنسلفانيا إلى الدور نصف النهائي من مباراة College Football Playoff، على الرغم من أنه عانى في تلك المباراة وألقى اعتراضًا مدمرًا في وقت متأخر من المباراة ساعد في تحقيق خسارة Nittany Lions.

لكن عام 2025، وهو عام مليء بالتوقعات العالية، انهار في ست مباريات عندما أصيب ألار بكسر في الكاحل.

إجمالاً، على مدى أربعة مواسم – ثلاثة منها في البداية – أنهى ألار مسافة 7402 ياردة بمعدل إكمال 63.2 مع 61 هبوطًا مقابل 13 اعتراضًا. أضاف 732 ياردة و 12 نقطة على الأرض.

صرح مدرب فريق ستيلرز توم آرث للصحفيين يوم الجمعة أن هناك الكثير مما يعجبك في حجم وقدرة ألار.

قال آرث: “لديه حجم نادر”. “إنه 6 أقدام و 5 و 235 رطلاً. لديه أيدي كبيرة. وأعتقد أن الأمر الأكثر إثارة، بالتأكيد عندما تتحدث عن مركز الظهير الوسطي، يمكن لهذا الرجل رمي كرة القدم. وأعتقد أنه يرميها مثل أي لاعب وسط في فئة المسودة هذه.

“لديه ذراع سهلة. يمكنه القيام بكل رمية على أرض الملعب. وهو رياضي أفضل مما أعتقد أنه يُنسب إليه الفضل. … ذكاؤه كلاعب كرة قدم وموهبة ذراعه وكل تلك الأشياء. أعتقد أن لديه سقفًا مرتفعًا للغاية. لا أعتقد أنه وصل إلى إمكاناته بعد كلاعب. “

كان لدى بيتسبرغ هوارد وماسون رودولف بالفعل في غرفة الوسط بينما تنتظر قرارًا بشأن ما إذا كان آرون رودجرز سيعود أم لا. ويتوقع روثليسبيرجر أنه إذا عاد رودجرز، فسيكون رودولف هو الرجل الغريب.