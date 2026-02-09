لم يعجب Cris Collinsworth بقرارات Super Bowl 2026 المبكرة

“الامتياز” هي الكلمة الطنانة التي أطلقها كريس كولينزورث في وقت مبكر من بطولة Super Bowl 2026.

وصف محلل شبكة NBC زوجًا من اللعبات من الدرجة الثالثة التي قام بها باتريوتس وسيهوكس بأنها “امتياز” عندما ركض كلاهما في مواقف التمرير في الربع الثاني يوم الأحد.

جاءت المكالمة الأولى المشكوك فيها في الجولة الثالثة لباتريوت عندما واجهوا المركزين الثالث والخامس عند 37 في وقت مبكر من الربع الثاني بينما كانوا متأخرين 3-0.

اختارت نيو إنجلاند التسليم إلى الركض المخضرم رهاموند ستيفنسون، الذي استقبله مدافعو سياتل عند خط المشاجرة للحصول على مكاسب صفر ياردة.

قال كولينزورث قبل أن يراهن باتريوتس: “أعتقد أن هذا يمثل بعض التنازل هنا”. “أعتقد أنهم يلعبون هذه اللعبة إلى حد ما مثلما فعلوا مع دنفر قبل أسبوع في العاصفة الثلجية، حيث كان لهذا الدفاع من سياتل نفس تأثير الثلج.”

في الرحلة التالية، اندفع Seahawks إلى المنطقة الحمراء قبل أن يقع في المركزين الثالث والثاني عشر على خط باتريوتس الذي يبلغ طوله 19 ياردة.

لعب فريق Seahawks الأمر بأمان، حيث تم تسليمه إلى الظهير المخضرم كينيث ووكر الثالث وخسر ياردتين.

ركل سياتل على الفور هدفًا ميدانيًا ليتقدم 6-0 مع بقاء الساعة 11:16 في الربع الثاني.

وقال كولينزورث: “هذا نوع من التنازل في الحالتين”. “نحن نرى الآن أن كلا من المتصلين باللعب الهجوميين يفهمون أنه سيكون من الصعب شراء العقارات هنا (ليلة الأحد) وهم على استعداد لتشغيل الكرة في المركز الثالث والطويل فقط للحصول على هدف ميداني هناك.”

سيطر الدفاع على الكرة في وقت مبكر من المباراة وأخذ في الاعتبار النهج الهجومي لكلا الفريقين، حيث يكافح لاعبا الوسط دريك ماي وسام دارنولد من أجل استمرار الهجمات التمريرية.

بدلاً من ذلك، كانت سياتل تعتمد على هجومها المتسرع، مع تمتع ووكر بالنجاح.

راهنت نيو إنجلاند على كل من ممتلكاتها الأربعة الأولى، وقد جمع الفريقان سبع كرات من خلال الممتلكات التسعة الأولى.