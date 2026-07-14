لم يغير ديدييه ديشامب فكرته الجريئة لفرنسا في نصف نهائي كأس العالم

أرلينغتون، تكساس – دفن ديدييه ديشامب الجملة الأكثر دلالة في مؤتمره الصحفي يوم الاثنين قرب نهاية إجابة طويلة حول الديناميكية بين جناحيه الأيسرين، ولكن كان الأمر على حاله.

وقال ديشان باللغة الفرنسية، بحسب ما نقله مترجم: «لن أغير تكتيكاتي بناءً على الخصم، لا».

إذا كان ديشامب يقول الحقيقة، فهذه معلومة مهمة قبل أن تواجه فرنسا فريقًا إسبانيًا بعد ظهر الثلاثاء والذي يبدو أن لديه القدرة على تغيير حالة اللعبة التي ارتكز عليها المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم بأكملها.

كان الاعتماد على أربعة مهاجمين في الهجوم كوسيلة لحشد أكبر قدر ممكن من المواهب المذهلة في الملعب بمثابة خطوة جريئة من ديشان في بداية هذه البطولة.

إن الرباعي كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي ومايكل أوليز وواحد من ديزيريه دوي أو برادلي باركولا يمثل إحراجًا للثروات كما فعل أي فريق في الذاكرة الحديثة.

لقد سمحوا لفرنسا بالسيطرة على كل مباراة لعبتها حتى الآن في كأس العالم. لم يبدو فريق ديشان خارج نطاق السيطرة أبدًا.

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ويتعادل مبابي مع ليونيل ميسي على قمة سباق الحذاء الذهبي.

يمكن أن يصل هو وديمبيلي وأوليز إلى نهائيات جائزة الكرة الذهبية إذا فازت فرنسا بكأس العالم للمرة الثانية في ثماني سنوات.

لكن أمام أسبانيا، يبدو أن الحفاظ على هذا الرباعي معًا يمثل مخاطرة كبيرة، لأن لاروخا ربما يكون الفريق الوحيد المتبقي في البطولة الذي يمكنه امتلاك الكرة – وبالتالي تحديد كيفية لعب المباراة – ضد فريق بجودة فرنسا.

ولعب ديشان الرباعي معًا العام الماضي في نصف نهائي دوري الأمم ضد إسبانيا، والذي أصبح فوزًا عريضًا للإسبانية 5-4.

بافتراض أن هذه هي الطريقة التي سيصطف بها الفريق يوم الثلاثاء، فهذا تصريح يعتقد ديشان أنه قادر على إجبار إسبانيا بقيادة لويس دي لا فوينتي على التحول، على عكس العكس.

أو على الأقل يعتقد أن هجومه يمكن أن يضر بإسبانيا التي تمر بمرحلة انتقالية بقدر ما يمكن أن تضر استحواذ إسبانيا على فرنسا.

وقال المدافع الفرنسي جول كوندي: “نعلم أن إسبانيا، تاريخيًا، كانت دائمًا تمارس لعبة الاستحواذ، حتى لو كان ذلك يؤلمك خلال الفترة الانتقالية”. “نحن أيضًا فريق يشعر براحة في اللعب بالكرة. ويمكننا أيضًا اللعب في مكان أبعد قليلًا واستغلال (الخصم) في التحولات، لأن لدينا الكثير من الجودة للعب بهذه الطريقة. لذلك عليك أن تأخذ في الاعتبار أنه غدًا، سيتعين علينا الحصول على الكرة، لأنه ضد إسبانيا، لا يمكنك ترك الكرة (بالنسبة لهم) لمدة 90 دقيقة”.

وقال ديشان إن أوريليان تشواميني سيكون متاحًا يوم الثلاثاء، على الرغم من أنه لم يصل إلى حد القول بأن لاعب خط الوسط جاهز بنسبة 100 بالمائة بعد غيابه عن المباراتين الماضيتين بسبب إصابة في الفخذ.