لم يفت الأوان لزرع وتنمية هذه الأعشاب في أغسطس

بالنسبة للبستانيين ، فإن أغسطس هو أكثر من مجرد وقت لنقل حديقتك من الصيف إلى الخريف استعدادًا لحصاد الخضار. مع وجود الكثير لتفعله مع حديقتك في الربيع ، قد يكون من السهل التفكير في أن هذه هي المرة الوحيدة التي يمكنك من خلالها زراعة الأعشاب. ولكن هناك في الواقع الكثير من الأعشاب التي يمكنك زرعها وتنمو في أغسطس لحصاد الخريف ، بما في ذلك المواد الغذائية مثل الريحان ، أوريجانو ، والبقدونس ، والحكيم ، وإكليل الجبل ، والزعتر. بالطبع ، هناك أيضًا العديد من النباتات التي لن تنجو إذا انتظرت ، وخاصة النباتات ذات الأوقات النمو الطويلة أو تلك التي لا تتسامح مع البرد.
لتحديد الأعشاب التي لا يزال بإمكانك النمو في حديقتك في أغسطس ، ستحتاج إلى القيام ببعض التخطيط. كل منطقة لها تاريخ صقيع أولي مختلف ، وهو اليوم الذي تنخفض فيه درجة الحرارة بشكل كبير للغاية بالنسبة للنباتات للبقاء على قيد الحياة. تريد التأكد من أن الأعشاب لديك وقت للنمو وإنتاج حصاد كامل قبل تاريخ الصقيع الأول من خلال تحديد وقت النمو لكل عشب تريد زرعه. يمكن أن يختلف هذا اعتمادًا على ما إذا كنت ترغب في الزراعة من البذور أو إذا كنت تقوم بزرع براعم.
رَيحان
باسيل (ocimum basilicum) هو عشب عطري يستخدم عادة في الطهي الإيطالي. يفضل معظم الطهاة استخدام الريحان الطازج ، لذلك قد تكون متحمسًا لمعرفة أنه يمكن زراعته في أغسطس. ومع ذلك ، بناءً على موقعك ، قد تحتاج إلى زرع عمليات زرع بدلاً من البذور لأنها قد تستغرق 60 إلى 90 يومًا للوصول إلى النضج. هذا يعني ، إذا كنت تزرع من البذور في أغسطس ، فأنت بحاجة إلى تاريخ الصقيع الأول في أواخر نوفمبر في أقرب وقت. يتم وضع عمليات الزرع بشكل عام في الأرض بعد حوالي أربعة إلى ستة أسابيع من النمو.
الثوم المعمر
الثوم المعمر (Allium Schoenoprasum) هي عشب معمر بارد في الموسم الذي ينمو في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 8 ، مما يجعلها المرشح المثالي لزراعة أغسطس. بالإضافة إلى ذلك ، فهي نبات مرافق رائع للخضروات الخريف. يمكنك زرع الشتلات لموسم حصاد أطول. من البذور ، يمكن أن تستغرق الثوم المعمر ما يصل إلى 90 يومًا لتكون جاهزة للحصاد. إذا سمحت لهم بالذهاب إلى البذور ، فقد ينتشرون إلى مناطق أخرى من حديقتك.
Cilantro
مع وجود 45 يومًا فقط للوصول إلى مرحلة النضج ، يعد Cilantro (Coriandrum Sativum) عشبًا رائعًا آخر للزراعة في أغسطس. إنه يميل إلى القيام بعمل جيد مع النباتات المصاحبة التي تساعد على إثراء التربة. ينمو بشكل جيد في درجات حرارة أكثر برودة ولن ينتج أوراقًا أو بذورًا في الصيف ، لذا فإن الخريف هو موسم النمو المثالي. إذا سمحت للمصنع بالخروج ، يمكنك أيضًا حصاد الكزبرة ، وهي البذور من نفس النبات الذي يمكن أن يكون أرضيًا في التوابل.
الشبت
Dill (Anethum Graveolens) هو عشب سنوي آخر يستخدم عادة في كل من التعليب والطبخ. يستغرق الأمر حوالي ستة إلى ثمانية أسابيع للوصول إلى مرحلة النضج بعد زراعة البذور ، لذلك إذا زرعتها في أغسطس ، فسيكون ذلك جاهزًا للحصاد في وقت ما بين أكتوبر إلى نوفمبر. إنه ليس من الناحية الفنية مصنعًا بارد في الموسم ، ولكن الحرارة العالية في الصيف ، وخاصة أثناء الإنبات ، يمكن أن تسبب التثبيت ، مما قد يقلل من إنتاجية الحصاد. بالنسبة لمعظم المناطق ، هذا يجعل أغسطس وقت الزراعة المثالي عندما تبقى درجات الحرارة أقل من 95 درجة فهرنهايت.
بلسم الليمون
من العشبة الأقل شيوعًا التي يمكنك زرعها في أغسطس هو بلسم الليمون (ميليسا أوفريكالس) ، وهو معمر ينمو في مناطق الصلابة من 3 إلى 9. إنه عضو يشبه الحمضيات في عائلة النعناع. يمكن أن تنمو في كل من البيئات الساخنة والباردة ، ولكنها تفضل درجات الحرارة بين 55 و 70 درجة فهرنهايت. بالإضافة إلى ذلك ، لا يستغرق الأمر سوى حوالي 55 يومًا لتكون جاهزًا للحصاد ، لذلك لا توجد مشكلة في الزراعة في أغسطس للحصاد في الخريف.
الليمون
Lemongrass (Cymbopogon) هو مصنع سنوي في المناطق 8 وبرودة ولكن معمرة في المناطق 10 و 11. ومن المعترف به على نطاق واسع كعبة صحية تستخدم في الشاي والمشروبات الأخرى. إنه يعمل بشكل جيد في الخريف ، ولكن يوصى ببدء تشغيله في الداخل للمناخات الباردة إذا كنت تزرع في أغسطس للتأكد من استعدادها للحصاد قبل الصقيع الأول. يستغرق Lemongrass أيضًا وقتًا أطول قليلاً من الأعشاب الأخرى للوصول إلى النضج حوالي 75 إلى 100 يوم.
النعناع
يمكنك أيضًا زراعة ونمو النعناع (Mentha) في أغسطس. ينمو هذا المعمر في مناطق الصلابة من 4 إلى 9 ويمكن حصاده بعد حوالي 60 يومًا من الزراعة. إنه يفضل درجات الحرارة بين 55 و 70 درجة فهرنهايت ، لذلك يميل إلى القيام بعمل أفضل في الربيع أو الخريف من منتصف الصيف. من المعروف أن النعناع مزارع عدواني ، ويتم الإبلاغ عن بعض الأصناف على أنها غازية في بعض الولايات. على هذا النحو ، يتم نموها عادة في الحاويات ، على الرغم من وجود ثلاثة أنواع من النعناع لن تحاول تجاوز حديقتك.
مردقوش
عشبة إيطالية أو متوسطي شائعة أخرى يمكنك أن تنمو في أغسطس هي Oregano (Origanum) ، على الرغم من أنه قد يكون أفضل عندما يتم زرعه من البذور ، اعتمادًا على المناخ المحلي. إنها عشب دائم ينمو في مناطق صلبة من 3 إلى 10 ويستغرق ما بين 80 و 90 يومًا لتكون جاهزة للحصاد. ينمو بشكل أفضل في درجات الحرارة حوالي 70 درجة فهرنهايت ، ولكن النباتات الراسخة هي صلبة ضد البرد.
بَقدونس
Parsley (Petroselinum Crispum) هو عشب شائع في أي مطبخ مع استخدامات لنكهة أي طبق لذيذ تقريبًا. يمكنك زراعة البقدونس من البذور عندما تتراوح درجات الحرارة بين 50 و 70 درجة فهرنهايت. بعد حوالي 45 يومًا ، يمكنك حصاد البقدونس حسب الحاجة. سيستمر أيضًا في النمو خلال فصل الشتاء إذا بدأت أو تقوم بزراعةه إلى وعاء وإحضاره إلى الداخل. ومع ذلك ، ستحتاج إلى التأكد من أنها لا تزال تحصل على الكثير من الشمس.
روزماري
عشب آخر ينمو بشكل جيد عندما زرعت في أغسطس هو روزماري (Salvia Rosmarinus) ، وهو معمرة تنمو في مناطق الصلابة من 8 إلى 10. في الخريف ، من الأفضل أن تبدأ في النمو في الداخل وزرع الشتلات بمجرد وصولها إلى حوالي 4 بوصات. لن يكون هذا المصنع جاهزًا للحصاد في نفس الموسم الذي تزرع فيه ، بغض النظر عن الوقت من العام. قد يستغرق الأمر سنوات حتى تصل روزماري إلى مرحلة النضج. ومع ذلك ، يمكن أن تتسامح مع درجات الحرارة وصولاً إلى حوالي 15 درجة فهرنهايت.
حكيم
Sage (Salvia Officinalis) هو معمر ينمو في مناطق الصلابة من 4 إلى 10. يمكن زراعتها كلما كانت درجات الحرارة تتراوح بين 60 و 70 درجة فهرنهايت. بالنسبة للمناخات الأكثر قسوة ، قد ترغب في الزراعة في الأواني لجلبها إلى الداخل لفصل الشتاء لاستمرار الحصاد. يمكن أن تنتج Sage الأعشاب المتاحة بسهولة لسنوات ، مع أول حصاد جاهز بعد حوالي 75 يومًا من الزراعة.
زعتر
الزعتر (الغدة الصعترية المبتذلة) هو معمر آخر ، هاردي في المناطق 5 إلى 9 ، ويمكن بسهولة زراعته وزراعته في أغسطس. لديها العديد من الاستخدامات في المطبخ والطبية. لن ترغب في الانتظار لفترة طويلة قبل الحصول على الزعتر في الأرض ، لأنه أفضل عندما تكون درجات الحرارة أعلى من 70 درجة فهرنهايت. ومع ذلك ، يمكنك بسهولة زراعة الشتلات في أغسطس والتي بدأت في الداخل. يمكنك حصاد الزعتر بين 75 و 90 يومًا.
كُركُم
يمكن زراعة الكركم (Curcuma Longa) في أغسطس ، لكنه لن يكون جاهزًا للحصاد في نفس الموسم. ينمو هذا المعمر في مناطق الصلابة من 8 إلى 11 ويمكن أن تزرع عندما تكون درجات الحرارة 68 درجة على الأقل فهرنهايت. على الرغم من أنه يمكنك نمو الكركم إذا كنت تعيش في مناخ بارد ، إلا أنه يتطلب توقيتًا دقيقًا ، لذلك ربما لن يعمل أغسطس هناك. يمكنك حصاد الكركم الخاص بك بعد موسم النمو الأول بمجرد أن يصبح المصنع نائمًا ، مما يعني أنه يتوقف عن النمو لهذا الموسم.