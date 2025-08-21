لم يفت الأوان لزرع وتنمية هذه الأعشاب في أغسطس

بالنسبة للبستانيين ، فإن أغسطس هو أكثر من مجرد وقت لنقل حديقتك من الصيف إلى الخريف استعدادًا لحصاد الخضار. مع وجود الكثير لتفعله مع حديقتك في الربيع ، قد يكون من السهل التفكير في أن هذه هي المرة الوحيدة التي يمكنك من خلالها زراعة الأعشاب. ولكن هناك في الواقع الكثير من الأعشاب التي يمكنك زرعها وتنمو في أغسطس لحصاد الخريف ، بما في ذلك المواد الغذائية مثل الريحان ، أوريجانو ، والبقدونس ، والحكيم ، وإكليل الجبل ، والزعتر. بالطبع ، هناك أيضًا العديد من النباتات التي لن تنجو إذا انتظرت ، وخاصة النباتات ذات الأوقات النمو الطويلة أو تلك التي لا تتسامح مع البرد.

لتحديد الأعشاب التي لا يزال بإمكانك النمو في حديقتك في أغسطس ، ستحتاج إلى القيام ببعض التخطيط. كل منطقة لها تاريخ صقيع أولي مختلف ، وهو اليوم الذي تنخفض فيه درجة الحرارة بشكل كبير للغاية بالنسبة للنباتات للبقاء على قيد الحياة. تريد التأكد من أن الأعشاب لديك وقت للنمو وإنتاج حصاد كامل قبل تاريخ الصقيع الأول من خلال تحديد وقت النمو لكل عشب تريد زرعه. يمكن أن يختلف هذا اعتمادًا على ما إذا كنت ترغب في الزراعة من البذور أو إذا كنت تقوم بزرع براعم.