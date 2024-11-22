لم يقم رينجرز بسحب أي تمريرة يدوية مما أدى إلى خسارة هدف Flames الرئيسي

كالجاري، ألبرتا – كانت إحباطات رينجرز من التحدي الفاشل على هدف اللعب القوي لفريق Flames ليلة الخميس واضحة بعد المكالمة مباشرة وفي وقت لاحق من المباراة.

بعد أن أطلق إيجور شارانجوفيتش هدفًا واحدًا مع أفضلية الرجل ليجعل النتيجة 2-0 بعد أقل من 8 دقائق ونصف من بداية الشوط الثاني، تحدى مدرب رينجرز بيتر لافيوليت لتمريرة يد قبل الهدف.

لقد اتصل القرص بجوناثان هوبيردو، الذي بدا أنه يحاول الإمساك بالقرص قبل أن ينحرف عن قفازه ويتجه مباشرة إلى مات كوروناتو.

لقد سمح لفريق Flames بالاحتفاظ بالكرة وتشغيل الكرة حول المنطقة قبل أن يجد Sharangovich الجزء الخلفي من شبكة رينجرز.

قرر الحكام أن فريق Flames لم يكتسب أي ميزة من اللعب، لذلك تم احتساب الهدف.

قال لافيوليت بعد خسارة رينجرز 3-2 على ملعب سكوتيابانك سادلدوم: “لقد فتح يده ليلعب الكرة، ثم ذهب ليمسكها، فتضرب الكرة من يده وتذهب مباشرة إلى اللاعب”. “لقد تم استدعاؤه ميتًا مرتين أخريين في اللعبة – نفس المسرحيات بالضبط. يطلق عليه ميتا في كل مرة. في أي وقت يحدث على الجليد، يُطلق عليه اسم ميت. لا أفهم. مازلت لا أفهم.”

كانت هناك مكالمات هاتفية بعد وقوع الحادثة، الأمر الذي أثار حفيظة فنسنت تروشيك على وجه التحديد.

سمح مركز الخط الثاني لفريق رينجرز للمسؤولين بسماع استياءه من أدائهم، مما أدى إلى شغل Trocheck مقعدًا في منطقة الجزاء بسبب سلوك غير رياضي عند علامة 6:44 من الفترة الثالثة.

وقال لافيوليت: “لا يمكننا تنفيذ تلك الركلات، لكن نعم، شعرنا بالإحباط”.

حصل إيجور شيستيركين على إيماءة البداية ضد فريق Flames، مسجلاً بدايته الرابعة عشرة لهذا الموسم. وأنقذ النجم الروسي حارس المرمى 46 تصديًا من 49 تسديدة في الخسارة.

اعتبرت ليلة الخميس المباراة رقم 100 للافيوليت مع رينجرز.

انتصاراته الـ 67 هي أكبر عدد يحققه مدرب رينجرز خلال أول 100 مباراة في فترة ولايته.

ومن المقرر أن يكون الرينجرز في عطلة يوم الجمعة في إدمونتون قبل أن يواجهوا أويلرز مساء السبت.