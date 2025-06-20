لم يكن توم برادي يريد أن يوقع المغيرين سام دارنولد

مكالمة من الأعلى منعت سام دارنولد من الهبوط في لاس فيجاس.

أقنع توم برادي صاحب أقلية لاس فيجاس المغيرين بعدم توقيع قورتربك ، وفقًا لمايكل سيلفرز الرياضي.

كتب برادي “لم يكن لصالح هذا النهج” ، مستشهداً بمصدر مجهول.

وبدلاً من ذلك ، نظر المغيرين إلى Jets QB سابقًا مختلفًا في Geno Smith ، الذي حصلوا عليه عبر التجارة ، حيث تخلى عن اختيار الجولة الثالثة في مسودة NFL 2025.

أحب برادي الطريقة التي يمكن بها سميث “معالجة كرة القدم ورميها” ، وفقًا للرياضي.

فضلت برادي والمنظمة سمات سميث لدرجة أنهما أعطوا اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا تمديدًا لمدة عامين بقيمة 85.5 مليون دولار مع ضمان 66.5 مليون دولار.

المفارقة في قرار الابتعاد عن دارنولد هي أن التحركات التي قام بها برادي والغزاة لا تزال تؤثر على مكان الهبوط.

في 13 مارس ، وقع سام دارنولد عقدًا مدته ثلاث سنوات بقيمة 100.5 مليون دولار مع فريق Seahawks-فريق سميث السابق-بمناسبة المحطة الخامسة للامتياز في مسيرته في اتحاد كرة القدم الأميركي.

مثلت الصفقة رحلة طويلة إلى يوم دفع ضخم لدارنولد.

كانت بداية مسيرته في اتحاد كرة القدم الأميركي أقل من المثالية: الاختيار العام رقم 3 في مسودة 2018 ، كافح منتج USC لاكتساب موطئ قدم مع Gang Green ، ورمي 45 هبوطًا و 39 اعتراضًا على مدار ثلاثة مواسم.

تم تداوله إلى الفهود ، حيث بدأ أجزاء من موسمين قبل توقيعه من قبل سان فرانسيسكو كتأمين وراء بداية بروك بوردي ، حيث شهد وقتًا محدودًا في اللعبة في ذلك الموسم.

ثم شغل منصب النسخة الاحتياطية لاعب الوسط الصاعد JJ McCarthy مع الفايكنج في عام 2024 ، بعد أن كان موسمًا غير محتمل بعد أن عانى مكارثي من غضروفه في نهاية الموسم في أول مباراة له في فترة ما قبل الموسم.

ذهب دارنولد إلى أفضل موسم مهني برصيد 35 لمس أرض وتصنيف المارة 102.5-وصفقة ضخمة في سياتل.