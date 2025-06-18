لم يكن لامار جاكسون سعيدًا بمعاملة مارك أندروز بعد كارثة فاصلة رافينز

لامار جاكسون لديه ظهور زملائه.

خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء ، قال جاكسون إنه يعتقد أن مارك أندروز قد احتسب الكثير من الحرارة لزوجه من الأخطاء في خسارة جولة التقسيم أمام الفواتير ، بما في ذلك الانخفاض الذي كان من شأنه أن يربط اللعبة في محاولة تحويل من نقطتين في الدقائق الأخيرة.

قال النجمة QB: “لقد تحدثت يا رجلي ، وأنا حقًا لا أحب ذلك”. “لقد فعل الكثير من أجلنا ، وكيف فعله الناس ، أنا لا أحب ذلك. لا يزال مارك ماركًا.”

ينبع النقد الموجهة إلى أندروز من مسرحيتين معينتين من الخسارة 27-25 التي أنهت موسم بالتيمور.

وجاءت المسرحية الأولى في الربع الرابع مع قيادة الفواتير ، 24-19 ، وأقل من تسع دقائق.

اشتعلت أندروز تمريرة فوق الوسط من جاكسون ، لكن لاعب خطوط بيلز تيريل برنارد جاء من الخلف وطرد الكرة من يديه لإحداث تعثر.

قام بوفالو بتحويل دوران إلى هدف ميداني للاستيلاء على حافة من ثماني نقاط.

لكن هذا لم يكن نهاية مصيبة أندروز.

سجل Ravens هبوطًا لخفض النتيجة إلى 27-25 مع ترك 1:33 في الربع الرابع ثم ذهب لشخصين.

خرج جاكسون من الجيب وأطلق تمريرة نحو أندروز ، الذي اشتعلت به لمدة ثانية فقط قبل إسقاط الكرة وإنهاء اللعبة.

سخر أندروز على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة بسبب أخطائه المكلفة

ومع ذلك ، يجب أن يكون أولئك الذين تمزيقه قد نسي مدى أداء أندروز طوال حياته المهنية.

Andrews هو Bowler Pro ثلاث مرات ، بما في ذلك عام واحد كأول فريق All-Pro. لقد حقق 5530 ياردة و 51 تلقى الهبوط في مواسمه السبعة ، كل ذلك مع الغربان.

في حين كان هناك تكهنات بأن أندروز سيتم تداوله في هذا الموسم ، إلا أن هذا لم يحدث أبدًا.

لديه سنة واحدة في عقده مع Ravens ، لذلك يمكن أن يكون موسمه الأخير مع الفريق ، خاصة مع ظهور الفريق البالغ من العمر 25 عامًا إشعياء كتهديد.

وقال جاكسون إن بالتيمور يستخدم خيبة أمل العام الماضي كوقود لحملة 2025.

قال جاكسون: “سنرتد” ، عندما عدنا ، أشعر أننا سنكون الانتقام في أذهاننا. “