لم يكن من الممكن أن يبدأ ظهور David Peterson’s Cubs لأول مرة بشكل أسوأ – فقد فاز

ميلووكي – ضرب إيان هاب هوميروس من ثلاثة أشواط، واستعاد ديفيد بيترسون صاحب اليد اليسرى المكتسبة حديثًا الفوز بعد أن تخلى عن شوطه على أرضه في أول ملعب له كشبل، وفازت شيكاغو على ميلووكي برويرز 8-2 ليلة السبت.

توج هوميروس هاب السابع عشر بالمركز السادس بأربع أشواط مما جعل الأشبال يتقدمون بنتيجة 6-2.

بيترسون (4-6)، الذي تم الحصول عليه يوم الخميس من ميتس لتعزيز دوران مليء بالإصابات، سمح لهومر جاكسون تشوريو الحادي عشر في ملعبه الأول، لكنه استقر بعد ذلك للسماح بجريتين على خمس ضربات في 5 2/3 أشواط.

Seiya سوزوكي و مايكل كونفورتو عاد أيضًا إلى فريق Cubs ، الذي تحرك 6 1/2 مباريات خلف فريق Brewers الرائد في NL Central ، والذي فاز في اللقاءات الأربعة الأولى بين الفريقين هذا الموسم.

تشاد باتريك (5-4) مرتاح لفتح المركز السادس وتقاعد الضاربين الأولين قبل إصدار زوج من المشي. تبعه نيكو هورنر بأغنية RBI ليضع الأشبال في المقدمة 3-2. أرسل هاب بعد ذلك الملعب الأول على ارتفاع 381 قدمًا إلى اليمين لأول هوميروس له منذ 13 يونيو.

وزادت تضحية أليكس بريجمان في الشوط السابع التقدم إلى 7-2. أضاف كونفورتو هوميروس بضربة قوية في المركز التاسع.

اعتزل كايل هاريسون أول 10 ضاربين قبل أن يفرد مات شو الوسط بواحد في المركز الرابع. تبعه سوزوكي مع هوميروس الثاني عشر ليمنح شيكاغو التقدم 2-1.

تعادل The Brewers 2-all في المركز الخامس عندما تضاعف Blake Perkins للفتح وتبعه Sal Frelick بأغنية RBI المنفردة.

استحوذ الأشبال على بيترسون مقابل لاعب الدوري الصغير كول ماتيس بعد أن انضم اللاعبان إدوارد كابريرا وبن براون إلى ثلاثة مبتدئين آخرين في قائمة المصابين.