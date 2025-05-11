لم يكن هناك توقف إطلاق النار على سلتكس لا مفر منه لنيكس

هذا شعر لا مفر منه.

في النهاية ، سيبدأ سلتكس في ضرب رمياتها 3 المفتوحة. لديهم الكثير من الرماة لا.

قرار واحد من قبل مدرب نيكس توم ثيبودو قد يكون بمثابة حافز.

بعد الذهاب إلى 25 مقابل 100 في المباراة الافتتاحية من السلسلة ، بلغت Celtics 50 في المائة من رمياتها الثلاث (20 مقابل 40) خلال خسارة Knicks 115-93 بعد ظهر يوم السبت في Madison Square Garden. أطلق نيكس على 20.0 في المائة (5 مقابل 25) من أعماق أنفسهم ، مما يعني أن سلتكس كان لديه ميزة 45 نقطة من 3 رميات.

قال جيسون تاتوم: “لقد كانت مجرد مسألة وقت”. “نحن جميعًا محترفين ، ونحن نعمل بجد على حرفتنا ، ونضع الكثير من الوقت. أنت تفهم أن هناك أوقاتًا قد لا تسقط فيها اللقطة ، لكنك تعلم أنها توازن دائمًا.”

كان فريق Knicks ‘Five 3 رميات أقل من مجرد ما بعد الموسم. لم يكن هناك سوى ثلاث مباريات في الموسم العادي والتي كان لديهم أقل.

في أول مباراتين من المسلسل ، احتلت Celtics 25 في المائة (12 مقابل 48) على 3s مفتوح على مصراعيها (أقرب مدافع 6 أو أكثر من قدم).

في المباريات الأربعة للموسم العادي ، أطلق سلتكس على 46.3 في المائة (37 مقابل 80) على 3s مفتوح على نطاق واسع ضد نيكس ، مما يعني أنه من غير المرجح أن تستمر مشكلات إطلاق النار لفترة أطول.

وفي يوم السبت ، جعلهم سلتكس في النهاية يدفعون.

وقال جايلن براون: “لقد حصلنا على لقطات مفتوحة ، ونطلقوا النار عليهم بثقة ، ونضربهم”. “لقد حصلنا على الرماة الرائعين في هذا الفريق … أعتقد أنه يمكننا حتى إطلاق النار على الكرة بشكل أفضل ونكون أكثر عدوانية. ونحن نشعر بالراحة أكثر في هذه السلسلة ، ونأمل أن نتمكن من رؤية ذلك”.

عاد Knicks لإسقاط التغطية على الشاشات يوم السبت بعد تبديل كل شيء تقريبًا خلال أول مباراتين من السلسلة.

تغطية الإسقاط هي ما استخدموه إلى حد كبير في الألعاب الأربع للموسم العادي ، مع نتائج تقريبية ، ويبدو أن تبديلهم كان ينتهك السلتك قليلاً في أول مباراتين من هذه السلسلة.

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وقال جالين برونسون: “من الواضح أنهم سوف يطلقون النار على 3 ما بعدهم”. “لحسن الحظ بالنسبة لنا ، كانوا في عداد المفقودين في الألعاب 1 و 2. الليلة صنعوها. عندما يتعلق الأمر بالدفاع عننا ، سنحصل على أغلفةنا وسنلتزم بما نقوم به ، وسنقلينا عندما نحتاج إلى التكيف ، لكن كل ما نحتاج إلى فعله يجب أن يكون بمزيد من الشدة وأكثر إلحاحًا وقوة أكبر.

لقد كان قرارًا فضوليًا من Thibodeau.

وقال ثيبودو: “سيكون هناك الكثير من اللقطات في اللعبة”. “ما الذي نفعله دائمًا هو أننا نقيم كم تم الدفاع بشكل جيد ، كم لم يتم الدفاع عن الدفاع جيدًا؟ كم عدد الذين قاموا برصاصة صعبة؟ هل تم تنفيذ المخطط بشكل صحيح؟ هل كان ذلك مع الكمية المناسبة من الكثافة؟ هل كان الجميع مرتبطين معًا؟ لذلك سوف ننظر إلى كل هذه الأشياء.”