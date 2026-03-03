لم يلتق بات مكافي بزوجة آرون رودجرز الغامضة

قال بات مكافي، شخصية ESPN، إنه سيكون من الرائع مقابلة بريتاني زوجة آرون رودجرز.

خلال مقابلة مع ديلي ميل، ضحك مكافي عندما سُئل عن زوجة لاعب الوسط المخضرم بعد أن عقدا قرانهما سراً في غير موسمها الماضي.

قال مكافي عن مقابلة زوجة رودجرز: “لم أفعل ذلك”. “لكنني، مرة أخرى، سعيد من أجله… وإذا أتيحت لي الفرصة لمقابلتها، فمن الواضح أن ذلك سيكون رائعًا.”

أثار رودجرز، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي كان مخطوبة سابقًا للممثلة شايلين وودلي ومواعدة نجمة ناسكار السابقة دانيكا باتريك، ضجة كبيرة عندما كشف في الصيف الماضي أنه متزوج من شخص خاص للغاية.

في موسمه الأول مع ستيلرز، أخبر رودجرز الصحفيين في يونيو الماضي أنه تزوج “بضعة أشهر” عندما سئل عن الخاتم الأسود الذي كان يرتديه – وافترض الكثيرون أنه تزوج من صديقته بريتاني التي ترددت شائعات عنها آنذاك.

تحدث رودجرز عن الحياة الزوجية ووصف زوجته بأنها “لا تصدق” في معسكر تدريب ستيلرز في يوليو.

“عندما تقابل الشخص المناسب، وتكون مع الشخص المناسب، فإن عالمك كله يتغير في ثانية. وقال رودجرز خلال مقابلة مع شبكة NFL: “أن يكون لديك هذا الشخص الذي يحبك دون قيد أو شرط خلف الكواليس، لا يوجد شعور أفضل في العالم، ولدي زوجة لا تصدق”.

وأضاف نجم اتحاد كرة القدم الأميركي: “أنا أحبها حقًا، وأنا ممتن جدًا لوجودها بجانبي في النهاية”. “عندما يكون لديك هذا الاستقرار وهذه الصخرة خلفك في المنزل، فإنك تشعر وكأنك تستطيع فعل أي شيء.”

بعد شهرين من توقيع عقد لمدة عام واحد بقيمة 13.65 مليون دولار مع بيتسبرغ، قال رودجرز لصحيفة أثليتيك في أغسطس أن أخت زوجته شجعته على الانضمام إلى ستيلرز.

مراسلة فوكس سبورتس، جين هيل، وهي صديقة لرودجرز، تحدثت عن زواجه في يناير الماضي.

قال هيل: “الجميع يعلم”. “لا أستطيع (أقول من هي). لو كان بإمكاني لفعلت ذلك، لكنني لا أستطيع. إنه سعيد. إنه في وضع جيد حقًا.

“لم أقابلها قط. ولا أعرفها. لقد أصبح آرون صديقًا على مر السنين، لذا أتمنى له الأفضل. أعتقد أنه سعيد. وهذا كل ما تريده لموظفيك – تريدهم أن يجدوا منطقة الراحة الخاصة بهم وسعادتهم. “

وكشف رودجرز، الذي يفكر حاليًا في التقاعد، لأول مرة عن علاقته ببريتاني خلال ظهوره في ديسمبر 2024 في برنامج “The Pat McAfee Show”، مضيفًا أنها شخص عادي.

التقى مكافي ورودجرز في بطولة للجولف في جزر الباهاما عام 2019.

بعد أن ازدهرت صداقتهما، ظهر أفضل لاعب في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية أربع مرات أسبوعيًا في برنامج “The Pat McAfee Show” – في مقطع بعنوان “Aaron Rodgers Tuesdaydays” – وكشف عن أخبار عن نفسه لشخصية ESPN فقط.

أعلنت شركة McAfee أن مقطع رودجرز تم إنجازه في يناير 2024، بعد أن أشار لاعب الوسط إلى أن المضيف في وقت متأخر من الليل جيمي كيميل من المحتمل أن يكون مرتبطًا بالمتاجر بالجنس المتهم الراحل جيفري إبستين أثناء ظهوره في برنامج “The Pat McAfee Show” في وقت سابق من ذلك الشهر.

هدد كيميل، الذي انتقد رودجرز علنًا في برنامجه الخاص، باتخاذ إجراء قانوني ضد QB.

يتم بث “The Pat McAfee Show” على قناة ESPN، بينما يتم بث “Jimmy Kimmel Live!” يتم بثه على قناة ABC، وكلاهما مملوك للشركة الأم ديزني.