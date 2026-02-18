لم يمنعه تشخيص جاك أوزبورن لمتلازمة RRMS من مواجهة التحديات الكبرى

جاك أوزبورن، نجل أسطورة موسيقى الهيفي ميتال الراحل أوزي أوزبورن، وزوجته شارون، اشتهرا لأول مرة عندما كان مراهقًا عندما لعبت عائلته دور البطولة في برنامجهم الواقعي “The Osbournes”. ومع ذلك، في سن السادسة والعشرين، تم تشخيص إصابته بمرض من شأنه أن يغير حياته ربما بطريقة أكبر حتى من عضويته في الأسرة المختلة. تم تشخيص إصابته بمرض التصلب المتعدد الانتكاسي (RRMS). روى أوزبورن أنه علم لأول مرة بوجود خطأ ما بعد وقت قصير من ولادة ابنته بيرل، عندما فقد 60٪ من بصره في عين واحدة وبدأ يعاني من تنميل في ساقيه (عبر علامة التبويب).

ومع ذلك، على الرغم من تحديات هذا المرض العضال، فقد ثابر أوزبورن، حيث تولى العمل الذي لم يكن متأكدًا في كثير من الأحيان من قدرته على إنجازه. في عام 2013، بعد عام واحد فقط من تشخيص حالته، وصل النجم إلى المباراة النهائية في برنامج Strictly Come Dancing US. بالإضافة إلى ذلك، ظهر في برنامج Special Forces: World’s Toughest Test في عام 2023، وسيظهر في عام 2026 في برنامج I’m a Celebrity، وفقًا لموقع The Tab.