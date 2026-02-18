لم يمنعه تشخيص جاك أوزبورن لمتلازمة RRMS من مواجهة التحديات الكبرى

جاك أوزبورن، نجل أسطورة موسيقى الهيفي ميتال الراحل أوزي أوزبورن، وزوجته شارون، اشتهرا لأول مرة عندما كان مراهقًا عندما لعبت عائلته دور البطولة في برنامجهم الواقعي “The Osbournes”. ومع ذلك، في سن السادسة والعشرين، تم تشخيص إصابته بمرض من شأنه أن يغير حياته ربما بطريقة أكبر حتى من عضويته في الأسرة المختلة. تم تشخيص إصابته بمرض التصلب المتعدد الانتكاسي (RRMS). روى أوزبورن أنه علم لأول مرة بوجود خطأ ما بعد وقت قصير من ولادة ابنته بيرل، عندما فقد 60٪ من بصره في عين واحدة وبدأ يعاني من تنميل في ساقيه (عبر علامة التبويب).
ومع ذلك، على الرغم من تحديات هذا المرض العضال، فقد ثابر أوزبورن، حيث تولى العمل الذي لم يكن متأكدًا في كثير من الأحيان من قدرته على إنجازه. في عام 2013، بعد عام واحد فقط من تشخيص حالته، وصل النجم إلى المباراة النهائية في برنامج Strictly Come Dancing US. بالإضافة إلى ذلك، ظهر في برنامج Special Forces: World’s Toughest Test في عام 2023، وسيظهر في عام 2026 في برنامج I’m a Celebrity، وفقًا لموقع The Tab.
ما هو RRMS؟
تنص الجمعية الوطنية لمرض التصلب المتعدد على أن RRMS هو الأكثر شيوعًا بين الأشكال الأربعة لمرض التصلب المتعدد (MS). ويكتبون أيضًا أن مرض التصلب العصبي المتعدد هو مرض يتعطل فيه الاتصال بين الدماغ وبقية الجسم. يعاني الأشخاص الذين يعانون من RRMS من “هجمات” أو “تفاقم” تتناوب مع فترات مغفرة. قد تختفي أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد تمامًا خلال هذه الأوقات أو جزئيًا فقط. وقد تصبح أيضًا دائمة.
يوضح Johns Hopkins Medicine أن أعراض RRMS قد تشمل مشاكل في الرؤية، وحساسية للحرارة، والخدر، والضعف، والتعب، ومشاكل في التفكير، والاكتئاب، والتبول العاجل، وصعوبات في التوازن والتنسيق.
ليس من المعروف بالضبط ما الذي يسبب RRMS، ولكن قد يكون مرتبطًا بفيروس Epstein-Barr، أو الضعف الوراثي، أو تدخين السجائر.
كيف يتم تشخيص وعلاج RRMS؟
يمكن أن يكون تشخيص مرض التصلب العصبي المتعدد صعبا، وفقا لعيادة كليفلاند، لأنه لا يوجد اختبار واحد يمكن القيام به. لاتخاذ القرار، يجب على الأطباء الاطلاع على تاريخك الطبي، والفحص البدني، ونتائج الاختبارات المختلفة، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي، والبزل القطني، واختبارات الدم لاستبعاد الحالات الأخرى، والتصوير المقطعي التوافقي البصري (OCT).
نظرًا لأنه لا يمكن علاج مرض التصلب العصبي المتعدد، فإن العلاج موجه نحو تقليل وقت التعافي، وتقليل عدد النوبات، وإدارة الأعراض، وإبطاء تطور المرض. أثناء الهجمات، قد تساعد الكورتيكوستيرويدات وتبادل البلازما في تقليل الالتهاب. هناك أيضًا عدد من الأدوية عن طريق الحقن أو الفم أو التسريب التي قد تساعد في معدل الانتكاس وإبطاء تكوين الآفات الجديدة. أخيرًا، هناك علاجات يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض، بما في ذلك العلاج المهني، ومرخيات العضلات، والأدوية التي تساعد على التعب، وسرعة المشي، والاكتئاب، والألم، والعجز الجنسي، والأرق، والتحكم في المثانة والأمعاء (حسب Mayo Clinic).
ومع ذلك، اعتبارًا من يوليو 2024، يبدو أن أوزبورن لم يكن يستخدم أيًا من هذه العلاجات. في إحدى حلقات البودكاست “The Osbournes”، قال: “لقد تلقيت بعض علاجات العلاج البديلة على مر السنين. أنا لا أتناول أدوية مرض التصلب العصبي المتعدد التقليدية حاليًا” (عبر اشخاص).