لن تختفي أسئلة يانكيز آرون جادج قريبًا

تم وضع آرون جادج أخيرًا على قائمة المصابين لمدة 60 يومًا يوم السبت، وهي في الغالب خطوة إجرائية لتحرير مكان في القائمة المكونة من 40 رجلاً.

لكنه كان بمثابة تذكير آخر بمدى الوقت الذي سيفتقده القاضي بسبب كسر في الضلع الأيمن الذي أبعده عن الملاعب منذ نهاية مايو.

وحتى بعد أن خضع جادج لمزيد من الاختبارات يوم الأربعاء، والتي أظهرت بعض الشفاء، فإنه لا يزال غير قادر على استئناف أنشطة البيسبول.

قال آرون بون يوم السبت إن الدكتور جريجوري بيرل، أخصائي الأضلاع الذي أعطى القاضي التشخيص الأولي، وافق على أنه سيظل محدودًا، حيث أضاف المدير أن القاضي يجب أن يكون “بدون أعراض” قبل أن يتمكن من استئناف تمارين الجزء العلوي من الجسم.

متى يحدث ذلك هو تخمين أي شخص، على الرغم من أن بون قال أن هناك بعض التشجيع في أن ألم القاضي قد تحول من “حاد” إلى “أكثر كآبة”.

كل هذا يعني أن فريق يانكيز سيضطر إلى البقاء على قيد الحياة لبعض الوقت لفترة أطول، حيث يحتاج إلى عدة أسابيع على الأقل بعد أن يصبح بصحة جيدة للعودة إلى التشكيلة.

من المحتمل ألا يعود حتى سبتمبر، وليس هناك ما يضمن أنه سيكون بكامل قوته.

وهذا يعني أن الأسئلة المحيطة باليانكيز – وتشكيلتهم – لن تختفي في أي وقت قريب.

استمر فريق يانكيز في الأداء المتواضع في أحسن الأحوال في غيابه.

يبلغ عمرهم 18-20 عامًا فقط منذ إصابة القاضي بعد افتتاح الموسم 36-23.

يعيد هذا الانخفاض ذكريات عام 2023، عندما غاب فريق يانكيز عن التصفيات إلى حد كبير لأن القاضي تم تهميشه بسبب تمزق في أربطة إصبع القدم بعد اصطدامه بالحائط في ملعب دودجر.

قال بون إن هذه القائمة أعمق مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات وذلك بعيدًا عن الامتداد عندما خسر فريق يانكيز تسعة من أصل 10 من أواخر يونيو إلى أوائل يوليو، “في الغالب، لعبنا بشكل جيد.”

لكن الشقوق أصبحت واضحة.

كان هذا صحيحًا مرة أخرى في أول مباراة للفريق بعد استراحة كل النجوم يوم الجمعة، عندما سجل شوطًا واحدًا فقط في الخسارة أمام دودجرز في ذا برونكس.

فيما يلي نظرة على أداء التشكيلة في غياب القاضي:

منذ آخر مباراة لـJudge في 31 مايو، حصلوا على إنتاج قوي من Trent Grisham، الذي لديه .894 OPS في هذا الامتداد.

إنها أعلى علامة في الفريق، لكن لاعب الوسط لا يزال متأثرًا بتمزق في أوتار الركبة اليمنى التي أوصلته إلى إيل قبل ما يزيد قليلاً عن شهر.

وظهرت آثار ذلك يوم الجمعة، عندما طرد جريشام من ملعبه وهو يحاول التسجيل في ثنائية بن رايس في الشوط الثامن.

أما بالنسبة لرايس، الذي لم يكن القوة على مستوى MVP كما كان مع القاضي في التشكيلة، فقد وضع مع ذلك OPS بقيمة 0.864 بدونه.

لقد انخفض إنتاج بول جولدشميت، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه يلعب أكثر بكثير مما توقعه فريق يانكيز، مع خروج القاضي وجيانكارلو ستانتون.

ولكن له .758 OPS لم يكن مشكلة.

على الرغم من أن Jasson Domínguez لم يتمكن من تأمين وظيفة يومية، حتى بدون وجود القاضي، إلا أنه كان يشكل تهديدًا إلى حد ما.

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يمكن القول إن الجناة في قضايا تشكيلة يانكيز تبدأ مع All-Star Cody Bellinger، الذي كان لديه .855 OPS قبل أن يتأذى القاضي وفقط 0.622 OPS في غيابه.

مثل يانكيز بشكل عام، كان بيلينجر مثيرًا للإعجاب في أعقاب خسارة القاضي مباشرة، لكنه تراجع بشكل كبير منذ منتصف يونيو.

إنه 16 مقابل 90 مع أربع ثنائيات في آخر 24 مباراة له يوم السبت – على الرغم من أنه 8 مقابل 20 في مبارياته الخمس الماضية.

مثل بيلينجر، صمد جاز تشيشولم جونيور بشكل جيد لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا بعد سقوط القاضي ولكن لديه .554 OPS منذ 19 يونيو.

على نفس الامتداد، قام خوسيه كاباليرو، الذي كان لديه .735 OPS في 19 يونيو، بوضع OPS قدره .553.

في القاعدة الثالثة، قام ريان مكمان بالإحماء بالفعل منذ أوائل يونيو، ولكن أميد روزاريو تعرض للهزيمة، مع إصابة .843 OPS قبل القاضي و .590 بعد ذلك.

ثم هناك أوستن ويلز، الذي جعل فريق يانكيز يبحث عن لاعب جديد في موسمه الكابوس.

على الرغم من أنه كان سيئًا مع القاضي بحوالي (.570 OPS)، فقد أصبح غير قابل للعب تقريبًا منذ ذلك الحين، مع .326 OPS – أقل بحوالي 100 نقطة من اللاعب التالي في القائمة الذي ظهر على الأقل 60 لوحة.