لن تصدق عادات النظافة المثيرة للاشمئزاز لدى تايرا بانكس

ليس هناك شك في ذلك: يمكن للمشاهير أن يظهروا بعض عادات النظافة الغريبة أو حتى الجسيمة. وشوهد روبرت إف كينيدي الابن وهو يتجول حافي القدمين في مطار عام، بينما ادعت جيسيكا سيمبسون أنها مرت أيامًا دون استخدام فرشاة أسنان. (هنا مشاهير آخرون لديهم عادات مشكوك فيها في نظافة الفم.)
ومن ثم، قد لا يكون من المفاجئ معرفة أن عارضة الأزياء ومقدمة البرامج التلفزيونية تايرا بانكس لديها أيضًا سلوكيات فظّة. ورغم أن كل السلوكيات غير العادية التي تصفها بانكس بنفسها قد تندرج تحت فئة السلوكيات المثيرة للشكوك، فإن أحد هذه السلوكيات يبرز على أنه صادم بشكل خاص. خلال مقابلة يوم اليوم، اعترفت بانكس بأنها تستمتع بـ “الحفر” تحت أظافر الآخرين بحثًا عن الأوساخ والحطام والبكتيريا (عبر موكب).
أوضحت بانكس أنها وجدت أن عملية إخراج “مربى أصابع القدم” من أقدام الآخرين إدمان “مثير للاشمئزاز” و”مثير للاشمئزاز”. ومع ذلك، فقد لاحظت بسرعة أنها لم تغوص في العملية دون أدوات. قال بانكس: “يجب أن يكون لديك مجموعة أدوات. بعض الكحول، كما تعلم”.
إن الولع المرتبط بالقدم الذي وصفته بانكس يجعلها في النهاية على اتصال بالمواد التي يمكن أن تتجمع تحت أظافر القدم، بما في ذلك الوبر وجزيئات الجلد والفطريات. على الرغم من أنها غير ضارة في الغالب (وإن كانت في بعض الأحيان عطرية بشكل غير سار)، إلا أن التراكم المستمر للمواد ذات الرائحة الكريهة قد يكون ناجمًا عن حالة طبية كامنة مثل العدوى أو قدم الرياضي.
المخاطر المرتبطة بفحص جلد الآخرين
تشير تقديرات كليفلاند كلينيك إلى أن ما يصل إلى 15% من الأشخاص مصابون بالقدم الرياضية. يمكن أن يؤدي لمس قدم رياضي لشخص آخر إلى نقل العدوى الفطرية المسببة لهذه الحالة. وبالتالي، ربما تعرض بانكس جلدها للخطر اعتمادًا على قدميه التي تقوم بكشطها.
أحد التفضيلات الغريبة الأخرى لدى بانكس هو تفضيل يتقاسمه الكثير من الآخرين: فقع بثور الآخرين. في مقال نشرته مجلة صحة الرجل، أوضحت الدكتورة أبيجيل كلاين السبب وراء سحر فرقعة البثور، مشيرة إلى أن بعض الأفراد “يستمتعون بالجانب الغريب من عمليات الاستخراج ويشعرون ببعض الانبهار الغريب عندما يرون فورة القيح”. (يمكنك منع نفسك من التقاط البثور بهذه الخدعة).
بينما كان الدكتور كلاين يتحدث عن الأشخاص الذين يفقعون البثور بأنفسهم، ذكر المقال أن مشاهدة شخص آخر يفتح البثور يمكن أن يسبب رد فعل من “الاشمئزاز” الذي يكون مرضيًا إلى حد ما. وتابعت: “عند مشاهدة مقطع فيديو مفاجئ، يشعر بعض الجمهور بدفعة من الدوبامين، بينما يصاب آخرون بدفعة من الغثيان”. ومع ذلك، أشارت إلى أن فرقعة البثور يجب أن تتم فقط من قبل المتخصصين الطبيين لتجنب المضاعفات مثل التهاب الجلد أو المزيد من البثور. (للعلم، بانكس ليست طبيبة، على الرغم من أنها تحمل شهادات التعليم العالي).
عادة تايرا بانكس الغذائية الغريبة المتعلقة بالسرير
آخر تفضيلات بانكس غير الصحية هي تناول الفتات من سريرها. وفقا لمسح أجرته كيلانوفا (عبر نيويورك بوست)، فإن حوالي 44٪ من البالغين الذين يتناولون الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل يأكلون أثناء وجودهم في الكيس.
في حالة بانكس، تستمر في التغذي على البقايا التي تبقى على ملاءاتها لعدة أيام. لماذا لا تقوم ببساطة بتنظيف الملاءات ورمي الفتات؟ وتدعي أنها من خلال تناولها بدلاً من كشطها، فإنها تقلل من فرص دخول الآفات إلى منزلها. قال بانكس: “إذا وضعته في سلة المهملات، فسأقول: قد تصاب بالصراصير أو شيء من هذا القبيل”. لذا فقط قم بتنظيفه بإصبعك وتناوله “(عبر E! News).
على افتراض أن الطعام الذي تتناوله البنوك قد تجاوز ذروته، فقد تحصل على أكثر مما تتفاوض عليه مع كل قضمة. على الرغم من أن WebMD يشير إلى أن تناول الطعام الذي لا معنى له بشكل عام ليس خطيرًا، إلا أن الطعام المغطى بالعفن أو نمو البكتيريا يمكن أن يصيب الشخص بالمرض أو يسبب رد فعل تحسسي. قد تكون البنوك نموذجًا، ولكنها ليست بالضرورة أفضل نموذج يحتذى به لخيارات الوجبات الخفيفة الصحية.