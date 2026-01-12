لن تصدق عادات النظافة المثيرة للاشمئزاز لدى تايرا بانكس

ليس هناك شك في ذلك: يمكن للمشاهير أن يظهروا بعض عادات النظافة الغريبة أو حتى الجسيمة. وشوهد روبرت إف كينيدي الابن وهو يتجول حافي القدمين في مطار عام، بينما ادعت جيسيكا سيمبسون أنها مرت أيامًا دون استخدام فرشاة أسنان. (هنا مشاهير آخرون لديهم عادات مشكوك فيها في نظافة الفم.)

ومن ثم، قد لا يكون من المفاجئ معرفة أن عارضة الأزياء ومقدمة البرامج التلفزيونية تايرا بانكس لديها أيضًا سلوكيات فظّة. ورغم أن كل السلوكيات غير العادية التي تصفها بانكس بنفسها قد تندرج تحت فئة السلوكيات المثيرة للشكوك، فإن أحد هذه السلوكيات يبرز على أنه صادم بشكل خاص. خلال مقابلة يوم اليوم، اعترفت بانكس بأنها تستمتع بـ “الحفر” تحت أظافر الآخرين بحثًا عن الأوساخ والحطام والبكتيريا (عبر موكب).

أوضحت بانكس أنها وجدت أن عملية إخراج “مربى أصابع القدم” من أقدام الآخرين إدمان “مثير للاشمئزاز” و”مثير للاشمئزاز”. ومع ذلك، فقد لاحظت بسرعة أنها لم تغوص في العملية دون أدوات. قال بانكس: “يجب أن يكون لديك مجموعة أدوات. بعض الكحول، كما تعلم”.

إن الولع المرتبط بالقدم الذي وصفته بانكس يجعلها في النهاية على اتصال بالمواد التي يمكن أن تتجمع تحت أظافر القدم، بما في ذلك الوبر وجزيئات الجلد والفطريات. على الرغم من أنها غير ضارة في الغالب (وإن كانت في بعض الأحيان عطرية بشكل غير سار)، إلا أن التراكم المستمر للمواد ذات الرائحة الكريهة قد يكون ناجمًا عن حالة طبية كامنة مثل العدوى أو قدم الرياضي.