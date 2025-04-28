لن تصدق عادة النظافة الإجمالية لروبرت ف. كينيدي

بصفته وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية ، غالباً ما تكون آراء وسلوكيات روبرت ف. كينيدي جونيور هي موضوع التدقيق العام. (بالطبع ، إنه ليس بمفرده ، حيث يوجد العديد من الأمثلة على السياسيين الذين لديهم عادات صحة شخصية مشكوك فيها.)

ومع ذلك ، فقد وجد نفسه في الماء الساخن في مناسبات عديدة ، حتى قبل أن يبدأ في الخدمة تحت إدارة ترامب. حدث أحد الأمثلة الأخيرة في نوفمبر 2023 ، عندما التقط معلق سياسي ، جوستين هاسكينز ، صورة لكينيدي (الذي كان آنذاك كمرشح رئاسي مستقل) يسير في الدرجة الأولى من طائرة – والتي لن تكون مشكلة ، باستثناء كينيدي لم يكن لديه أي حذاء. أصبحت الصورة فيروسية ، وأوضحت الضجة التي تلت ذلك أن الكثير منهم يشعرون بالاشمئزاز من هذا العرض.

بعد أيام من استدعاؤه لسلوكه حافي القدمين ، أرسل كينيدي اعتذارًا فيديو إلى TMZ: “أود أن أشكركم على كل ما تفعله لإبقاء السياسيين صادقين ، للتأكد من امتثالهم لجميع قواعد مجتمعنا. حتى بالنسبة لي على الاتصال بي للذهاب إلى حافي القدمين على متن طائرة”. بالقرب من النهاية ، بعد أن وعد كينيدي بأنه لن يحدث مرة أخرى ، تخرج الكاميرا لتكشف عن أنه يجلس بشكل خاطئ في محطة المطار – حافي القدمين ، بالطبع. (هذا هو السبب الطبي الذي يفسر صوت كينيدي.)

كما اتضح ، فإن المخاطر الصحية للمشي حافي القدمين على متن طائرة تبرر استدعاء هذه القدم فو.