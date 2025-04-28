لن تصدق عادة النظافة الإجمالية لروبرت ف. كينيدي

بصفته وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية ، غالباً ما تكون آراء وسلوكيات روبرت ف. كينيدي جونيور هي موضوع التدقيق العام. (بالطبع ، إنه ليس بمفرده ، حيث يوجد العديد من الأمثلة على السياسيين الذين لديهم عادات صحة شخصية مشكوك فيها.)
ومع ذلك ، فقد وجد نفسه في الماء الساخن في مناسبات عديدة ، حتى قبل أن يبدأ في الخدمة تحت إدارة ترامب. حدث أحد الأمثلة الأخيرة في نوفمبر 2023 ، عندما التقط معلق سياسي ، جوستين هاسكينز ، صورة لكينيدي (الذي كان آنذاك كمرشح رئاسي مستقل) يسير في الدرجة الأولى من طائرة – والتي لن تكون مشكلة ، باستثناء كينيدي لم يكن لديه أي حذاء. أصبحت الصورة فيروسية ، وأوضحت الضجة التي تلت ذلك أن الكثير منهم يشعرون بالاشمئزاز من هذا العرض.
بعد أيام من استدعاؤه لسلوكه حافي القدمين ، أرسل كينيدي اعتذارًا فيديو إلى TMZ: “أود أن أشكركم على كل ما تفعله لإبقاء السياسيين صادقين ، للتأكد من امتثالهم لجميع قواعد مجتمعنا. حتى بالنسبة لي على الاتصال بي للذهاب إلى حافي القدمين على متن طائرة”. بالقرب من النهاية ، بعد أن وعد كينيدي بأنه لن يحدث مرة أخرى ، تخرج الكاميرا لتكشف عن أنه يجلس بشكل خاطئ في محطة المطار – حافي القدمين ، بالطبع. (هذا هو السبب الطبي الذي يفسر صوت كينيدي.)
كما اتضح ، فإن المخاطر الصحية للمشي حافي القدمين على متن طائرة تبرر استدعاء هذه القدم فو.
لماذا هي فكرة سيئة أن تذهب حافي القدمين على متن طائرة
إذا كانت فكرة شخص يمشي حافي القدمين أسفل ممر الطائرة تمنحك ICK ، فلا تقلق – فأنت لا تكون حساسًا للغاية. فكر في عدد الأشخاص الذين يمشون صعوداً وهبوطاً في ذلك الطابق ، وأين كانوا (وأحذيتهم) قبل الرحلة. من المحتم أن تصبح جميع أنواع الفطريات والبكتيريا والكائنات المسببة للأمراض الأخرى أن تصبح مشاركين في المسالك.
ما هو أكثر من ذلك ، لا يوجد بالكاد وقتًا كافيًا لطاقم المقصورة لتنظيف تلك الأرضيات بشكل صحيح بين الرحلات الجوية – مما يعني حتى المشي السريع بدون حذائك على زيادة خطر الإصابة بأمراض القدم المختلفة ، خاصة إذا كانت هناك خدوش أو جروح على قدميك يمكن أن تكون بمثابة نقاط دخول لمسببات الأمراض.
إنه أسوأ من ذلك عندما تمشي من وإلى مرحلة الطائرات بدون حذاءك ، مثل ما كان يفعله كينيدي عندما تم التقاط تلك الصورة الشهيرة. “يتم استخدام مرفقات الطائرات بشكل متكرر من قبل العديد من الركاب خلال الرحلات ، مما يؤدي إلى الأسطح عالية اللمس مثل مقابض الأبواب ، وأزرار التدفق ، وحنفيات الحوض ، ومقاعد المرحاض التي تصبح ملوثة بممثلة مختلفة” ، أوضح خبير الأمراض المعدية الدكتور داهليا فيليبس HuffPost. لاحظ أعضاء طاقم الطائرات العديد من الركاب الذين يشاركون في هذا السلوك ، ويثبطون ذلك ، لأنه … حسنًا ، كما وضعت إيليزابيث ريغان ، مضيفة الطيران التجاري ، “خلال تدريبنا ، علمنا أن السائل الموجود على أرضية المرحاض غالبًا ما يكون أكثر من مجرد ماء”. نعم. إجمالي.
إن الذهاب حافي القدمين على متن طائرة يمكن أن يحصل على الحذاء
ليس فقط من الحكمة عدم إبعاد حذائك على متن طائرة ، ولكنه يجعل من المرجح أيضًا أن يكسب لك غضب المشاركين. في عام 2020 ، شارك Jetstar نتائج المسح ، حيث عبر أكثر من 20،000 مسافر عن الاشمئزاز من فكرة الأشخاص الذين يتجولون في المطارات أو الطائرات بلا حذاء.
وأوضح زارفي هاردي ، مدير المدرسة الأسترالية للآداب ، الذي أطلق عليه اسم “غير مهذب” ، “إن خلع حذائك في المساحات المزدحمة هو أمر غير مهذب للآخرين”. “إن القاعدة الأولى من آداب الآداب تجعل الآخرين يشعرون بالراحة في وجودك ، وليس ارتداء الأحذية تجعل الآخرين يشعرون بعدم الارتياح”.
وهناك سبب وجيه للغاية لأنه من الحكمة الحفاظ على حذائك ، خاصةً عندما تكون على وشك ركوب طائرتك: لدى العديد من شركات الطيران الأمريكية ، بما في ذلك الخطوط الجوية الأمريكية وشركة دلتا الجوية وشركات الطيران المتحدة ، سياسات صارمة ضد السماح للأشخاص حافي القدمين بالسفر على طائراتهم.
مع ذلك ، هذا لا يعني أنه لا يمكنك أبدًا خلع حذائك بمجرد رحلة. وفقًا لـ Zariffe ، يجب أن يكون من الجيد ترك قدميك تتنفس عندما تكون في رحلات طويلة دولية. أما بالنسبة للتجول حافي القدمين: الأمر متروك لك – ولكن بعد كل ما قرأته هنا ، هل ما زلت ترغب في القيام بذلك؟