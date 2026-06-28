لن تكرم الفواتير OJ Simpson في ملعب Highmark الجديد

ينتقل فريق بيلز إلى ملعب جديد تمامًا هذا الموسم، ويتركون جزءًا من ماضيهم في الرؤية الخلفية.

وأكد الفريق في بيان يوم السبت أن الفريق لن يكرم أو جيه سيمبسون في ملعب هايمارك في غرب نيويورك كجزء من منطقة دائرة عائلة الفريق خارج المكان.

وقال بيت جيلي، رئيس العمليات التجارية لشركة بيلز، في بيان: “لقد اتخذنا قرارًا تنظيميًا بأنه غير لائق للعرض داخل ملعبنا الجديد ودائرة العائلة”.

ستشمل منطقة الدائرة العائلية تماثيل ولوحات للبيسون الأمريكي لتكريم عظماء الماضي الذين ارتدوا اللونين الأزرق والأحمر.

قضى سيمبسون، الذي توفي قبل عامين، تسعة أعوام من 11 عامًا قضاها في دوري كرة القدم الأمريكية مع فريق بيلز، حيث قاد الدوري في الاندفاع أربع مرات، بما في ذلك موسم 1973 الذي تجاوز فيه هضبة 2000 ياردة.

إن إنجازاته الميدانية التي أدت إلى تكريمه في قاعة المشاهير قد طغت عليها جريمة القتل “محاكمة القرن” التي اتُهم فيها بقتل زوجته السابقة نيكول براون سيمبسون وصديقها رونالد جولدمان في صيف عام 1994.

في حين تمت تبرئة سيمبسون من تهم القتل في القضية البارزة في لوس أنجلوس، إلا أنه وجد مسؤولاً في محاكمة مدنية في عام 1997 عن جرائم القتل.

وأمر بدفع 33.5 مليون دولار لعائلتي براون وغولدمان.

وقضى بعد ذلك تسع سنوات في السجن بسبب قضية سرقة واختطاف في عام 2007، عندما اقتحم غرفة فندق في لاس فيغاس لمواجهة تجار التذكارات.

تم إطلاق سراحه من السجن في نوفمبر 2017.

وتوفي سيمبسون، الذي أصر على براءته في قضية القتل، في أبريل 2024 بعد صراع مع سرطان البروستاتا.

وكان عمره 76 سنة.

من خلال هذا، سيمبسون، أول حائز على جائزة جدار الشهرة للفريق، تم الاحتفاظ به في مكانه في المنزل القديم للفريق في أوركارد بارك.

ذكرت ESPN أن بيلز كان يفكر في تكريم سيمبسون في الملعب الجديد هذا الربيع.

سيلعب فريق Bills أول مباراة له في الموسم العادي على ملعب Highmark في 17 سبتمبر ضد فريق Lions.