لن تنهي الكلمات هذا العرض المخجل للبيسبول من Mets

نستمر في سماع أنهم يحاولون ، كما لو كان هذا شيء يجب الإشادة به. نستمر في سماع أن الجهد موجود ويتضخم. من المؤكد أن هذا سيجعل ستيف كوهين يشعر بتحسن عندما يوقع آخر شيكات الموسم في غضون يومين.

أنت تعرف من أصبح ميتس؟

لقد أصبحوا الرجل في منطقتك الذين يستعيرون دائمًا المال ونادراً ما يتذكرون سداده ، والذين لديه دائمًا الكثير من البيرة ويختتمون التحدث بصوت عالٍ للغاية ، والذين لا يحب أحد كثيرًا أن يقضيه في أي وقت-ولكن لأننا من الناس في نصف زجاجي نضيفه بسرعة: “إنه والد جيد جدًا”.

كما لو كنت تحصل على رصيد إضافي لكونك أب جيد.