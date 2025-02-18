لن يتطابق راتب Caitlin Clark إلى قيمتها WNBA: الوكيل

قالت وكيل نجم الأطواق النسائية في مقابلة أجريت معه مؤخراً إن قيمة كيتلين كلارك لصالح WNBA هي أكثر من أن تكون الدوري قادرًا على دفعها.

في حديثه مع ESPN ، دعا ERIN KANE ، وكيل كلارك ، إلى رواتب أعلى للاعبين في WNBA مع اقتراح أن الدوري جاهز “للدوران” من الدوري الاميركي للمحترفين عندما يتعلق الأمر بحقوق وسائل الإعلام.

Kane ، وكيل مع Excel Sports Management ، تناولت أيضًا قيمة Clark إلى WNBA.

“هل سيتم دفع Caitlin Clark من قبل WNBA ما الذي تستحقه حقًا لتلك الدوري؟ قال كين لـ ESPN: “لا أعتقد أن هذا ممكن”.

ولديه كين قضية ليتم دعمها من قبل خبير اقتصادي واحد في جامعة إنديانا كولومبوس ، الذي تحدث مع نجمة إندي في ديسمبر.

حسب الدكتور ريان بروير أن كلارك قد تمثل 26.5 في المائة من النشاط الاقتصادي للدوري خلال موسم 2024 WNBA ، والذي شمل مبيعات البضائع والتلفزيون والحضور.

حسب بروير أن كلارك كان له تأثير اقتصادي قدره 36 مليون دولار على مدينة إنديانابوليس.

“الآن ، دعنا نأخذ نفسًا لمدة دقيقة ونفكر في هذا” ، قال بروير لصحيفة إندي ستار في ديسمبر. هذا لمدة عام واحد. نحن نتحدث عن لاعب واحد. “

في حين أن كل من حول كلارك تشعر بالتأثير الاقتصادي الإيجابي لوجودها في الدوري ، إلا أنها من المتوقع أن تزيد من 78000 دولار بقليل في عام 2025 من عملها في الملعب.

جادل كين بأن لاعبي WNBA ككل يجب أن يكسبوا أكثر وأضاف أنها “متفائلة جدًا بهذا التفاوض من CBA بأنها ستكون تقدمية وتحرك الخط إلى الأمام كثيرًا”.

سيتعين على جمعية WNBA و WNBA لاعبي WNBA تحديد اتفاقية تفاوضية جماعية جديدة بعد أن اختار اتحاد اللاعبين من الاتحاد الحالي في أكتوبر الماضي.

جزء من الهدف هو رؤية رواتب اللاعبين تزيد مع CBA التالي – حاليًا ، تتراوح الرواتب بين 64154 دولارًا إلى 241،984 دولارًا.

على الرغم من اتفاق حقوق وسائل الإعلام الجديدة بقيمة 2.2 مليار دولار – 200 مليون دولار في السنة – شعر المدير التنفيذي لـ WNBAPA تيري جاكسون في يوليو الماضي بأن الدوري كان أقل من قيمته ويبدو أن كين يوافق.

قال كين: “أعتقد أننا على استعداد لعرض العرض (من الدوري الاميركي للمحترفين)”. “أعتقد فقط أن الدوري الاميركي للمحترفين محفز لاتخاذ قرارات مفيدة لدورة الدوري الاميركي للمحترفين ، وتلك لا تتوافق دائمًا مع ما هو جيد ل WNBA. وهكذا ، من أجل الدوري الذي أعمل فيه ، أريد أن تكون كرة السلة للنساء والسيدات قادرة على اتخاذ خيارات نظيفة واضحة في مصلحتها الخاصة. “

كانت قيمة WNBA ورواتب اللاعبين موضوعًا للمحادثة حول دوائر كرة السلة ، ومصدر النقد من هابرز النسائي.

في شهر أكتوبر ، قال نجم WNBA Angel Reese خلال Instagram Live أن “WNBA لا تدفع فواتيري على الإطلاق. لا أعتقد حتى أنها تدفع أحد فواتيري. حرفياً.”