لن يحضر الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي نهائي كأس العالم أمام إسبانيا، بسبب الخرافات

قال الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي يوم الخميس إنه لن يحضر نهائي كأس العالم بسبب الخرافات، وبدلاً من ذلك اختار مشاهدة مباراة الأحد بين إسبانيا والأرجنتين من المنزل – حيث شاهد مباريات حامل اللقب السبع السابقة، وجميع الانتصارات، في البطولة.

وأضاف مايلي أنه في محاولة لمساعدة فريق كرة القدم المحبوب في بلاده في الحصول على لقبه الثاني على التوالي، فإنه سيرتدي نفس السترة الثقيلة أيضًا.

يتمسك المشجعون واللاعبون في جميع أنحاء العالم بالخرافات التي يعتقدون أنها يمكن أن تجلب الحظ السعيد لفريقهم – أو سوء الحظ لخصومهم.

ولكن في أميركا اللاتينية، وخاصة في الأرجنتين، يحمل ما يسمى “الكابالا” أو المعتقدات والعادات الشعائرية ثقلاً غير عادي، وهو ما يعكس الحدة التي يتابع بها كثيرون هنا منتخبهم الوطني.

وعندما سُئل يوم الخميس عما إذا كان سيسافر إلى نيوجيرسي لحضور مباراة الأحد للمشاهدة إلى جانب حليفه المقرب الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو، كما كان متوقعًا على نطاق واسع، أجاب مايلي: “مستحيل”.

وقال لمحطة إذاعية محلية في بوينس آيرس، “الأوبسيرفادور”، في إشارة إلى مقر إقامته الرئاسي: “سأواصل مشاهدة جميع المباريات من أوليفوس”.

سأل الصحفي إذا كان يقيم في المنزل لأسباب خرافية. أجاب مايلي بنعم، وتابع شرحًا لطقوس أخرى: “نظرًا لأن الجو بارد ولا أشعل التدفئة، أرتدي سترة تحمل علامة شركة النفط.

“في يوم مباراة سويسرا، شعرت بالإثارة حقًا. لقد خلعت الحذاء، وسجلوا هدفًا ضدنا. ارتديته مرة أخرى ولم أخلعه مرة أخرى أبدًا.”

مثل مايلي، معظم الأرجنتينيين لديهم كابالا تتطلب منهم الالتزام بنفس الروتين بالضبط إذا كان الفريق هو الفائز.

يرتدي البعض نفس الملابس خلال كل مباراة، ويرفضون غسل قمصانهم طوال فترة كأس العالم. ويشاهد البعض كل مباراة في نفس المكان، أو لا يُسمح لهم بالمشاهدة على الإطلاق، كما هو الحال مع أولئك الذين يتواجدون في الحمام عندما تسجل الأرجنتين هدفًا.

أصغر الأفعال تأخذ معنى غير عادي. في أحد مقاطع الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع من بطولة كأس العالم الحالية، بدأت مجموعة من المشجعين في القراءة من الكتاب المقدس عندما بدأت الأرجنتين في التسجيل في مرمى مصر، مما أجبرهم على تكرار هذه الطقوس في كل مباراة منذ ذلك الحين.

إحدى الطقوس الشائعة للتأثير على الفريق المنافس تتضمن تجميد تماثيل للاعبين أو قطع من الورق عليها أسماء المنافسين.

ولطالما كان الرؤساء الأرجنتينيون حذرين بشأن حضور مباريات كأس العالم عالية المخاطر لتجنب جلب الحظ السيء لفرقهم.

وتعود هذه الخرافة إلى بطولة عام 1990، عندما زار الرئيس آنذاك كارلوس منعم المنتخب الأرجنتيني قبل أن يتعرض لخسارة مذهلة في المباراة الافتتاحية أمام الكاميرون.

لقد وُصف منعم بأنه “موفا” وهو نحس. ولم يُعرف عن أي رئيس أرجنتيني أنه حضر مباراة للمنتخب الوطني منذ ذلك الحين.