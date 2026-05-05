لن يعود تزلج البيرة الفيروسي في الجولة الفاصلة للأعاصير

كارولينا الأعاصير تتقاعد من التزلج على البيرة.

في الوقت الراهن.

انتشر كأس البيرة الفيروسي على شكل كرة هوكي خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما قدمه الفريق خلال المباراة الأولى من سلسلة الجولة الثانية ضد فلايرز.

ما لم تتوقعه الأعاصير هو أن الأكواب أصبحت شائعة كما كانت، وبحلول منتصف الفترة الثانية، تم بيعها بالكامل.

وقال آدم هوفمان، نائب رئيس مركز لينوفو للأغذية والمشروبات، لـ ESPN إنه لن يتم إعادة تخزينهم لبقية الجولة الفاصلة، مشيرًا إلى صعوبة محاولة تغيير طلب آخر مع بائع العناصر الترويجية المتخصصة الذي استخدمته الأعاصير.

“كنا نظن حقًا أننا اشترينا ما يكفي، ثم انفجر هذا الشيء. لقد أصيب المشجعون بالجنون بسببه، وهو أمر رائع. قال هوفمان للمنفذ: “نحن نحب أننا أنشأنا شيئًا أرادوا الحصول عليه”. “لا أريد أن أقول إننا لم نكن مستعدين لهم لشراء العدد الذي اشتروه، ولكن من الواضح أننا لم نعتقد أنه سينفجر بالطريقة التي حدث بها بالضبط، وهو أمر رائع للغاية.”

تنضم The Hurricanes إلى مجموعة فرق NHL التي لديها عناصر متخصصة في جولات التصفيات الخاصة بها لإثارة ضجة بين مشجعي الهوكي.

أعاد فريق Sabers تقديم صابر البيرة في التصفيات بعد أن نفدت منها خلال الموسم العادي ثم أعيد تخزينها بعد انتهاء الجفاف في التصفيات.

كشف الماموث عن كوب الناب في مركز دلتا الشهر الماضي.

تحتوي سلة البيرة على ما يقرب من 28 أونصة من مشروبك المفضل وتم بيعها مقابل 19 دولارًا للمنتج وحده وتكلف المشجعين 12 دولارًا، بالإضافة إلى سعر مشروبهم، عندما اشتروه مع وجود سائل بداخله.

ذكرت محطة الأخبار المحلية WRAL-TV أن Hurricanes باعت 4687 قطعة من أحذية التزلج على الجليد أثناء فوز اللعبة الأولى على Flyers وأن الاندفاع نحوهم بدأ خلال احتفالات ما قبل المباراة في ساحة المعجبين الخاصة بهم – حيث تم شراء 300 قطعة.

اقترح هوفمان أن بإمكانهم العودة الموسم المقبل.

وأضاف: “لقد بدأنا بالفعل الحديث عن ذلك”. “لا أعلم إن كان بإمكاني القول بطريقة أو بأخرى ما إذا كان هذا سيحدث أم لا، ولكن قد تكون هناك أيضًا تكرارات مماثلة. ربما هذه هي أفضل طريقة لوصف الأمر.”