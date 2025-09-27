لن يفاجأ Boomer Esiason “بعودة كريج كارتون إلى Wfan

والسؤال الذي يتدلى على WFAN الآن هو ما إذا كان مضيف برنامج Morning السابق كريج كارتون سيعود إلى المحطة بعد أن تم إلغاء برنامج “Breakfast Bearf” في الصيف الماضي.

يبدو أن Boomer Esiason ، المضيف السابق لـ Carton في WFAN ، يعتقد أنه احتمال قوي.

وقال إسيسون لبيريت ميديا ​​يوم الجمعة “إذا أرادوا إعادته إلى الراديو ويريد العودة ، فسوف يعود ، لأنه موهوب للغاية لا”. “لن أتفاجأ بأنه عاد إلى WFAN في مكان ما. يجب أن يكون المكان الذي يجب أن يكون فيه التأثير الأكبر. لذلك سيكون في الصباح أو بعد الظهر. إنه ليس في الوسط”.

وجد Esiason نجاحًا مع Greg Giannotti في The Morning Show و Tiki Barber و Evan Roberts يحملان حاليًا فترة ما بعد الظهيرة.

في يوليو ، قال مضيف منتصف النهار سال ليكاتا على الهواء إنه أخبر كارتون وجهه ، “أنت لا تأخذ مكاني” ، على الرغم من أن هذا كان عندما عاد كارتون لأول مرة إلى المحطة بعد فترة طويلة من السجن المتعلقة بالمقامرة.

هذه العودة ، في عام 2020 ، شهدت Carton مضيف في فترة ما بعد الظهيرة مع روبرتس. غادر المحطة للمرة الثانية في صيف عام 2023 للعمل في FS1.

استمرت فترة عمله الأولى في المحطة من 2007-2017 قبل إدانته بتهمة الاحتيال ، والتي نشأت عن مشكلة في المقامرة.

وقال ليكاتا خلال عرضه: “بالمناسبة ، لست قلقًا بشأن عودة كريجي”. “أخبرتها على وجهه. كان هذا منذ سنوات ، كلما عاد في المرة الأخيرة. يمكنك العودة كل ما تريد ، أنت لا تأخذ مكاني”.

ذكرت أندرو مارشان من رياضي في وقت سابق من هذا العام أنه عندما انتهت “كرة الإفطار” بأن عودة الكرتون إلى WFAN كانت “غير واردة”.