لن يكون حمامك كما كان بعد تجربة استنسل الدش الذي تصنعه بنفسك

عندما تتبادر إلى ذهنك عبارة “تجديد الحمام”، يفكر معظم الناس عادةً في مشروع باهظ الثمن يتضمن بلاطًا جديدًا أو إضاءة أو أسطح عمل. ولكن من الممكن تمامًا إعطاء إحدى أهم الغرف في منزلك عملية تجميل دون ارتفاع سعر إعادة تشكيل الحمام: استنسل دش DIY!

يعد نقش النمط على باب الدش الزجاجي طريقة رائعة لإضفاء شخصيتك وأسلوب ديكور منزلك على الحمام. بالإضافة إلى ذلك، فهو سهل ولا يتطلب سوى عدد قليل من الأشياء، بما في ذلك استنسل كبير، وطلاء، وبكرة طلاء رغوية (عادةً ما تأتي واحدة مع الاستنسل الخاص بك)، وفرشاة طلاء، وشريط رسام، وقماش منقط، ومانع تسرب، لإعطاء هذا الذي غالبًا ما يتم تجاهله الفضاء نظرة جديدة. عند اختيار الاستنسل الخاص بك، فكر في الاستنسل الشامل. تم تصميم هذه الاستنسلات خصيصًا لتغطية المساحات الكبيرة، مما يجعل من السهل مطابقة النمط باستمرار للحصول على مظهر احترافي.