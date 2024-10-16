لن يكون حمامك كما كان بعد تجربة استنسل الدش الذي تصنعه بنفسك

عندما تتبادر إلى ذهنك عبارة “تجديد الحمام”، يفكر معظم الناس عادةً في مشروع باهظ الثمن يتضمن بلاطًا جديدًا أو إضاءة أو أسطح عمل. ولكن من الممكن تمامًا إعطاء إحدى أهم الغرف في منزلك عملية تجميل دون ارتفاع سعر إعادة تشكيل الحمام: استنسل دش DIY!
يعد نقش النمط على باب الدش الزجاجي طريقة رائعة لإضفاء شخصيتك وأسلوب ديكور منزلك على الحمام. بالإضافة إلى ذلك، فهو سهل ولا يتطلب سوى عدد قليل من الأشياء، بما في ذلك استنسل كبير، وطلاء، وبكرة طلاء رغوية (عادةً ما تأتي واحدة مع الاستنسل الخاص بك)، وفرشاة طلاء، وشريط رسام، وقماش منقط، ومانع تسرب، لإعطاء هذا الذي غالبًا ما يتم تجاهله الفضاء نظرة جديدة. عند اختيار الاستنسل الخاص بك، فكر في الاستنسل الشامل. تم تصميم هذه الاستنسلات خصيصًا لتغطية المساحات الكبيرة، مما يجعل من السهل مطابقة النمط باستمرار للحصول على مظهر احترافي.
كيفية عمل استنسل لباب الدش الخاص بك بنفسك
عندما تكون مستعدًا لبدء الأعمال اليدوية في عطلة نهاية الأسبوع هذه، اجمع مستلزماتك وانشر قطع القماش أمام الحمام. استخدم شريط الرسام لتبطين إطارات باب الدش وأي مناطق أخرى قد تتلطخ. بعد ذلك، قرر أين تبدأ الاستنسل الخاص بك على باب الدش. سيساعدك البدء من الزاوية اليسرى السفلية والعمل على ذلك ثم للأعلى على تتبع النموذج بسهولة أثناء تحريك الاستنسل. الآن، قم بتركيب الاستنسل على الباب باستخدام شريط الرسام، مع التأكد من أنه مسطح. اغمس الأسطوانة الرغوية بخفة في الطلاء. إن إبقائه على الجانب الأكثر جفافًا سيضمن جفاف الطلاء بسرعة ويمكنك تحريك الاستنسل بسهولة دون تلطيخ. ضع الطلاء على الاستنسل الخاص بك، واضغط بالتساوي لتوزيع الطلاء بالتساوي على السطح.
بمجرد تغطية الاستنسل بالطلاء، ارفعه برفق، ثم قم بمحاذاة المنطقة التالية، ثم قم بربطه بالشريط اللاصق، وكرر الأمر. استمر حتى يتم طلاء باب الدش بالكامل، ثم اتركه حتى يجف. إذا بدا أن النموذج يحتاج إلى طبقة أخرى بعد أن يجف، أضف طبقة ثانية أو استخدم فرشاة رسم صغيرة لتعديلها حسب الحاجة. إذا كان نمط الاستنسل الخاص بك يحتوي على زوايا 90 درجة، فإن فرشاة الرسم المربعة رائعة للحصول على حواف حادة. أو، إذا كنت تريد فقط تنظيف الحدود، فإن قلم التحديد يعد خيارًا رائعًا. بمجرد أن تصبح راضيًا عن شكل النموذج وجافًا تمامًا، استخدم مادة مانعة للتسرب للتأكد من استمرار عملك الفني.
ما هو أفضل طلاء لاستخدامه في استنسل الدش DIY؟
هناك الكثير من أنواع الطلاء المختلفة، فكيف تعرف أي نوع تحتاجه لمشروع الحمام الذي تصنعه بنفسك؟ نظرًا لأن هذا المشروع عبارة عن طلاء على الزجاج، فإن الطلاء العادي المخصص للجدران لا يتمتع بالقبضة الكيميائية اللازمة ويمكن أن يحدث فوضى عند تعرضه للماء والرطوبة الشائعة في الحمامات.
بدلاً من ذلك، يعد طلاء المينا الأكريليك خيارًا رائعًا لأن خليطه الفريد يعني أنه قادر على مقاومة الماء والرطوبة، مما يجعله مثاليًا للحمامات والاستحمام. يعد الطلاء الزجاجي أو طلاء الزجاج الأكريليكي أيضًا خيارات جيدة لأنها مصممة كيميائيًا لضمان التصاقها بالأسطح غير المسامية. للتأكد من أن مشروعك أكثر مقاومة للماء، ابحث عن الدهانات ذات اللمسة النهائية اللامعة، لأنها قادرة على صد الماء ومنع العفن وإنشاء سطح أكثر نعومة للتنظيف بالمسح.