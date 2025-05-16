لن يكون Leonie Fiebich سرًا لم يعد لخطة لعبة Liberty

الجزء الأخير من قائمة Liberty أقرب – على الأقل من حيث المسافة – إلى العودة.

كان ليوني فيبيتش ، المحمية التي تحولت إلى النجوم التي استقرت في دور لا غنى عنه في فريق البطولة في الموسم الماضي ، “في طريقها” إلى بروكلين ، ومن المقرر أن تهبط يوم الخميس بعد فوزه بلقب في الخارج مع فالنسيا في إسبانيا ليجا دينينا دي بالونسيستو ، مدير المدرسة ساندي برونديلو.

لم يرغب برونديلو في التكهن بجدول زمني عندما يكون فيبيتش متاحًا – مع بدء موسم الحرية يوم السبت ضد ACES – حتى بعد وصولها.

وقالت برونديلو: “أعتقد أنها ستتم دمجها بسرعة لأنها كانت هنا”. “يتعلق الأمر بموعدها ، ما هي إدارة الحمل لدينا مع تقدمنا ​​للأمام.”

بلغ متوسط ​​9.8 نقطة و 26.5 دقيقة لكل لعبة لفالنسيا ، وفي سلسلة البطولة ضد زرقسطة ، ساهمت 28 نقطة في مباراتين.

اتبعت عودتها إلى الخارج موسمًا مبتدئًا في WNBA حيث تم تجاهلها فيبيش في الجولة الثانية في عام 2020 من قبل الفرق بحقوقها حتى استحوذت عليها الحرية من خلال تجارة ثلاث فرق في عام 2023 وأعطتها قائمة قائمة في الموسم التالي-منحوت دورًا خارج المقعد الذي تحول إلى بداية واحدة من بداية اللعب.

جمع فيبيتش أيضًا 15 بداية خلال الموسم العادي.

هذا العام ، على الرغم من ذلك ، لن يكون فيبيتش مساهما مفاجئًا.

ستعمل نقاطها 6.0 و 3.7 كرات مرتدة لكل لعبة والدفاع القوي الجناح بدلاً من ذلك كخط أساس بمجرد العودة إلى التشكيلة.

قال برونديلو: “نعلم أنها واحدة من أصعب اللاعبين هناك ، لكننا نريد أن نكون أذكياء”.

تم التنازل عن المهاجمين Esmery Martínez و Leanond Odom يوم الخميس ، حيث قامت الحرية بإنهاء قائمة الأشخاص المكونة من 12 شخصًا ، حيث حصل المهاجم إيزابيل هاريسون وحارسه جايلين شيرود على موقعي القائمة الأخيرتين.

وقال برونديلو عن قرارات القائمة النهائية: “الأمر يتعلق بما هو توازن فريقنا وما نحتاجه”. “هل يمكننا تغطية شيء ما إذا حدث شيء ما؟ … من الواضح أنه المركز العاشر والحادي عشر والثاني عشر ، لذلك يتعين عليهم فقط أن يظلوا مستعدين عندما تأتي فرصتهم.”

علقت الحرية رسميًا عقد Betnijah Laney-Hamilton يوم الأربعاء ، مؤكدًا أن مرساة الدفاع الخاصة بهم لن يلعب على الإطلاق في عام 2025 بسبب غضروفه الفائقة الحادة التي عانت من ركبتها اليسرى خلال مباراة لا مثيل لها ، على الرغم من أن الحرية ستحافظ على حقوق التفاوض الحصرية في المقبل.

وقالت برونديلو: “لقد حدث في وقت مبكر لدرجة أننا يمكن أن نستعد لما سيبدو عليه بدونها ، مع إصابتها”. “سيفتقد” ب “، لكنني أعتقد أن لدينا ما يكفي لمواصلة رفع لعبتنا.”

ستطرد Breanna Stewart أول يوم الأحد في Bronx كجزء من ليلة الحرية في Yankees في خاتمة سلسلة مترو الأنفاق ضد Mets.

استراتيجيتها ، استنادًا إلى التخلص من الملعب الأول مرتين في ألعاب مارينرز في عام 2016 كصاعد في العاصفة وتلقي نظرة ثاقبة من الآخرين؟

قال ستيوارت: “ارميها ، رميها أعلى لأنك لا تدرك مدى ارتفاعك على التل”.