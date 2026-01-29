لن يلعب سانت جون في CBS Sports Classic مرة أخرى الموسم المقبل

لقد كان عرضًا لمدة عام واحد لـ St. John’s في CBS Sports Classic.

سيتم استبدال Johnnies في حدث العام المقبل بكانساس.

احتل سانت جون مكان جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وخسر أمام كنتاكي في العرض الذي أقيم في أتلانتا في ديسمبر الماضي.

أكد المدرب ريك بيتينو أن فوكس، أحد شركاء التلفزيون في Big East، كان ضد مشاركة سانت جون في الحدث. يقال إن هناك “بند البصمة” الذي يجعل الألعاب في ولايات مدارس Big East مملوكة لشركة Fox.

من المقرر أن يتم لعب CBS Sports Classic العام المقبل في الحديقة.

وقال بيتينو للصحيفة بعد أن سحق فريق سانت جون رقم 25 باتلر 92-70 في جاردن ليحقق فوزه السابع على التوالي: “إنهم يسيطرون عليه. لقد طلبنا منهم الاستسلام والسماح لنا باللعب فيه، لكنهم لم يفعلوا ذلك”. “إنه عقد البث التلفزيوني الموجود. لا أستطيع محاربة مجلس المدينة عندما يتعلق الأمر بذلك.”

في الوقت الحالي، يتضمن جدول سانت جون العام المقبل ثلاث مباريات في مهرجان عصر اللاعبين في لاس فيجاس ومباراة على الطريق ضد ألاباما.

قبل المباراة، اعترف سانت جون بفوز بيتينو رقم 900 على أرض الملعب يوم السبت من خلال مقطع فيديو عن مسيرته. كما أعطت المدرسة بيتينو قميص سانت جون مؤطرًا وعليه رقم 900.

وقال بيتينو: “لقد كانت رحلة طويلة. وزوجتي تهز رأسها هناك. لقد تحركنا كثيراً”. “لقد بدأت في هاواي. كنت أول مدرب مساعد لجيم بوهايم، وعشت في سيراكيوز. … منذ ذلك الحين وحتى اليوم، كانت رحلة طويلة والحصول على 900 هو أمر جميل بالتأكيد، ولكن الوصول إلى 1000 سيكون أفضل بكثير. وهذا يعني أنني يجب أن أتمتع بصحة جيدة وحساسية جيدة وأستمر في التوظيف. كلما قمت بالتوظيف بشكل أفضل، كلما أصبحت مدربًا أفضل.”

وعندما سئل عما إذا كان يتصور الوصول إلى 1000 نقطة في سانت جون، قال بيتينو للتو: “سأقوم بالتدريب”.

وسجل زوبي إيجيوفور 15 نقطة، مما منحه 999 نقطة في مسيرته مع سانت جون. آخر جوني وصل إلى 1000 كان جويل سوريانو، في موسم 2023-24.