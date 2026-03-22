لن يواجه نيكس خصمه تراي يونج في مواجهة ويزاردز

يتم إغلاق شرير MSG قديم قبل مباراة نيكس.

أعلن الفريق يوم السبت أن تراي يونغ، الذي لعب خمس مباريات فقط مع فريق ويزاردز منذ استحواذه عليه في يناير من هوكس، يعاني من كدمة رباعية والتهاب في أسفل الظهر.

وقال ويزاردز: “سيتم توفير المزيد من التحديثات حسب الاقتضاء”.

لن يلعب يونج يوم الأحد في الحديقة وهو رهان جيد ليتم إغلاقه لهذا الموسم.

يسعى The Wizards للحصول على مركز أفضل ويحتاج إلى الانتهاء من المركز الرابع في الدوري الاميركي للمحترفين لضمان عدم تخليهم عن اختيارهم الثمانية المحمي لنيكس.

إذا لم ينتقل الاختيار إلى نيكس هذا الموسم – وهناك احتمال كبير ألا يحدث ذلك لأن ويزاردز ملتزمون بالدبابة – يصبح اختيارين في الجولة الثانية لنيويورك.

يونغ، الذي تطور إلى عدو في MSG بعد فوزه على نيكس في تصفيات 2021، لعب مباراة واحدة فقط ضد نيويورك هذا الموسم، عندما كان لا يزال مع هوكس.

أنتج تسع نقاط فقط في 31 دقيقة.

لقد كان فريق هوكس أفضل بكثير هذا الموسم منذ تداول يونغ، حيث حقق 11 مباراة متتالية حتى سقوطه ليلة الجمعة أمام روكتس.

في هذه الأثناء، يكون فريق ويزاردز 0-5 عندما يلعب يونج، ومن المحتمل أن يكون هذا هو سجلهم الأخير معه هذا الموسم.

انضم مايك براون إلى نادي الـ500 فوز.

ومع فوزه يوم الجمعة على نتس، أصبح المدرب رقم 40 الذي يصل إلى 500 فوز في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.

وهو أيضًا واحد من ثمانية مدربين فقط حققوا ما لا يقل عن 500 فوز ونسبة فوز تبلغ 60 بالمائة أو أكثر.

والآخرون هم جريج بوبوفيتش، وجيري سلون، وبات رايلي، وفيل جاكسون، وريد أورباخ، وستيف كير، وكي سي جونز.

سجل براون الوظيفي هو 500-329 (.603). قبل انضمامه إلى نيكس هذا الموسم (حيث يبلغ سجله 46-25)، درب براون أندية كافالييرز وليكرز وكينغز.

تم استبعاد لاندري شاميت، الذي تعرض لإصابة في الركبة في الربع الثالث يوم الجمعة، من مباراة الأحد ضد ويزاردز.

التسمية الرسمية لإصابة شاميت هي ألم في الركبة اليمنى.

سيكون هذا أول DNP له منذ عودته من خلع في الكتف في منتصف يناير. كما عانى شاميت مؤخرًا حيث سدد 26 بالمائة فقط من الرميات الثلاثية في آخر 11 مباراة.

جوش هارت مشكوك فيه مع ركبة العداء. لقد جلس في ثلاث من المباريات الخمس الماضية بسبب مشكلة في الركبة.