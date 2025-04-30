لن يُسمح لـ Giants ‘Jaxson Dart بالارتياح في خطة تطوير العمالقة

كان جاكسون دارت يستعد بشكل أفضل. براين دابول يأتي من أجله.

عندما يتوقع ذلك على الأقل ، سيتم دفع Dart إلى الميدان لأخذ ممثلًا في معسكر التدريب هذا الصيف. سوف يراقب المبتدئين هناك ، مع العلم أنه يعمل مع جريمة الفريق الثالث ، لا يوجد سبب يطلب من دارت الذهاب إلى استبدال راسل ويلسون. ولكن هذا ما سيحدث ، ليس في كثير من الأحيان ، ولكن في بعض الأحيان. لن يتمكن الصاعد من الحصول على مرتاح للغاية للمشاهدة والتعلم لأن Daboll يحب أن يخرج الراحة من قورتربك.

قال دابول: “ربما سترونه هناك ، يرشه عندما لا يعلم أنه من المفترض أن يذهب إلى هناك – فقط ليرى كيف يتفاعل في جو مختلف ،” لن يعرف متى أو لماذا. ”

من الواضح أن هذه الخطة تنشط ل Daboll. لديه محارب قديم مستقر في ويلسون ، المبتدئ. لديه مخضرم أقل استقرارًا ولكنه أكثر متعة في Jameis Winston ، النسخ الاحتياطي. والأهم من ذلك ، أن لديه طفلًا يبلغ من العمر 21 عامًا للتدريس والعولبة والنمو ، شخص ما الذي استثمره العمالقة من خلال التداول في الجولة الأولى ليحصل على رقم 25 في المسودة. لا يوجد ضغط ولا خطة للعب دارت على الفور.

العزم على أن DART يستحق كل هذا الوقت وتم الوصول إلى الجهد بعد عملية تحقيق شاملة لاعب الوسط – أحدهم العمالقة التي عهدت بها DABOLL إلى قيادة إلى نهايتها ، بالنظر إلى اتساع خبرته في العمل مع هذا المنصب.

قام Daboll و Schoen بتنفيذ نظام 14 عامًا في طور الإعداد ، الذي تم إنشاؤه في عام 2011 ، عندما كان Daboll في عامه الأول كمنسق هجوم Dolphins والمدرب الرئيسي ، الراحل Tony Sparano ، طلب من Daboll من خطة لتقييم قورتربك في تلك المسودة.

حصل شوين ، في عامه الرابع ككشافة دلافين الوطنية ، على مقعد في الصف الأمامي حيث وضع دابول خطته موضع التنفيذ.

لم تؤد هذه الخطة إلى قورتربك في ذلك العام. في عام 2018 ، كان دابول وشوين معًا في بوفالو وهبطت تلك الخطة جوش ألين. من الآمن أن نفترض أن نجاح Allen الفوري والمكانة كلاعب من الدرجة الأولى قد قفزوا وظائف Schoen و Daboll إلى حيث هم الآن مع العمالقة.

يتمتع Daboll بثقة كبيرة في قدرته على تقييم اللاعب والشخص عندما يتعلق الأمر بربع قورتربك. ومع ذلك ، لا يحاول تصوير نظامه على أنه نوع من كل شيء ونهاية.

وقال دابول: “الكثير من اللاعبين يقيمون – ليس الأمر الصحيحة أو الخاطئة. نحن نفعل مجموعة متنوعة من الأشياء المختلفة مع هؤلاء اللاعبين. ضعها في العديد من المواقف المختلفة ، لا تختلف عني متأكد من أن الكثير من الفرق تفعل. عليك فقط أن تحاول التحقق من الصناديق بالأشياء التي تطلب منهم القيام بها ولمس النقاط والأشخاص الذين تتحدث إليهم. ”

تم الكشف عن شواء دابول لرباع الظهير في العام الماضي “يقرع” الصلب “عندما ضرب جايدن دانيلز مع وابل من الأسئلة السريعة النيران خلال اجتماعه مع العمالقة. لقد تم تصميم جارغون دابول السريع لتصحيح أو أن دانيلز ذهب إلى الدانيلز.

مر دابول بنفس الخطوات مع قورتربك في مسودة هذا العام. الوحيد الذي لم يستطع الحصول عليه هو كام وارد ، الذي ذهب رقم 1 إلى جبابرة. كان لدى العمالقة اختيارهم لجميع الآخرين وذهبوا مع دارت.

قال دابول: “لقد قام بعمل جيد حقًا خلال عملية اجتماعاتنا ، وعمل مجلس الإدارة ، والتمارين ، والشريط الذي أحببنا ،” لقد حصل على الكثير لتتعلمه. ستكون عملية هنا. لكنه رجل نتطلع إلى العمل معه.

فعل دابول هذا مع ألين كصاعد مع الفواتير. كانت الفكرة هي أن يجلس ألين وانتظر ، ولكن تم تغيير ذلك عندما تم تحديده بسرعة إلى حد ما – لعبة واحدة – أن ناثان بيترمان لم يكن هو الحل. أصبح ألين بداية في الأسبوع 2.

هذا غير متوقع مع دارت. أقر دابول أن هذا الموقف هو “فريد من نوعه” لأن ويلسون ووينستون جديدان في الفريق ، وبالتالي فإنهما يحتاجون إلى الكثير من اللقطات للحصول على الجريمة.

سيشرف دابول ، إلى جانب المنسق الهجومي مايك كافكا ومدرب قورتربك ، شيا تيرني ، على تطور دارت من المبتدئ إلى … كل ما يصبح. ستكون هناك جلسات ما بعد الممارسة ل DART للحصول على عمل إضافي.

قال دابول: “ستكون هذه خطة مهمة لـ Jax. إنني أتطلع إلى تنفيذ تلك الخطة معه.”

لا يوجد اندفاع ، ولكن أيضًا لا وقت لإهدار.