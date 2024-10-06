لوحات الخريف الشهيرة من Dollar Tree تعطي مظهرًا راقيًا بميزانية جدية

قد يمثل تجميع مجموعة من ديكورات الخريف اللطيفة والأنيقة ومنخفضة التكلفة تحديًا. لحسن الحظ، هناك الكثير من نصائح الخبراء لإنشاء ديكور خريفي بميزانية محدودة، ومن المؤكد أن هذه الفكرة يجب إضافتها إلى القائمة. ما عليك سوى التوجه إلى Dollar Tree لالتقاط أطباق أوراق الحصاد البلاستيكية المعدنية المتنوعة، وستكون في طريقك لمنح منزلك مظهرًا راقيًا.
يمكنك شراء أطباق أوراق نيمان ماركوس المثالية للخريف، ولكن لماذا تنفق 125 دولارًا مقابل أربع لوحات بينما يمكنك إنفاق 1.25 دولارًا لكل طبق في Dollar Tree؟ تمامًا مثل أطباق نيمان ماركوس، تعتبر أطباق شجرة الدولار هذه رائعة لطاولة الخريف الخاصة بك. تأتي باللون الأحمر والأخضر والبرتقالي ولها تشطيب معدني. استخدمها طوال الموسم لحمل رقائق البطاطس أو الحلوى أو المكسرات. ستكون رائعة بشكل خاص لطاولة عشاء عيد الشكر!
قم بطلاء لوحات الخريف هذه لتناسب ديكور منزلك
يمكن أيضًا تخصيص لوحات الخريف هذه بسهولة لتناسب ديكور منزلك. يوضح منشئ DIYer وTikTok، @perkinsonparkway، مدى سهولة جعل لوحات السقوط هذه خاصة بك. أولاً، أضف بعض الخرز الخشبي إلى أسفل الطبق باستخدام الغراء الساخن. ثم قم بخلط لون خريفي من اختيارك مع بعض صودا الخبز (الذي يضيف نسيجًا إلى الطبق). اختار هذا المنشئ الألوان الصامتة، ولكن يمكنك اختيار ما يناسب ذوقك. بعد وضع طبقتين أو ثلاث طبقات من الطلاء، اتركه يجف تمامًا قبل عرضه في أرجاء منزلك.
يمكنك استخدام هذا DIY على منضدة الزينة الخاصة بك ذات الطابع الخريفي لحاويات المكياج الصغيرة، بجوار حوض الحمام الخاص بك لحمل خواتمك، أو لتخزين حلوى الهالوين المغلفة ذات الحجم الممتع على طاولة القهوة الخاصة بك. إذا كنت تخطط لاستخدام هذا الطبق للطعام، فتأكد من استخدام طلاء آمن للطعام. للحصول على المزيد من الأعمال اليدوية منخفضة التكلفة التي تحمل طابع فصل الخريف، حاول إعادة تدوير معكرونة حوض سباحة Dollar Tree وتحويلها إلى إكليل مستوحى من فصل الخريف. أو استخدم القرع الزجاجي الخاص بمتاجر التجزئة للحصول على المزيد من المرح الاحتفالي.