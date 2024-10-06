لوحات الخريف الشهيرة من Dollar Tree تعطي مظهرًا راقيًا بميزانية جدية

قد يمثل تجميع مجموعة من ديكورات الخريف اللطيفة والأنيقة ومنخفضة التكلفة تحديًا. لحسن الحظ، هناك الكثير من نصائح الخبراء لإنشاء ديكور خريفي بميزانية محدودة، ومن المؤكد أن هذه الفكرة يجب إضافتها إلى القائمة. ما عليك سوى التوجه إلى Dollar Tree لالتقاط أطباق أوراق الحصاد البلاستيكية المعدنية المتنوعة، وستكون في طريقك لمنح منزلك مظهرًا راقيًا.

يمكنك شراء أطباق أوراق نيمان ماركوس المثالية للخريف، ولكن لماذا تنفق 125 دولارًا مقابل أربع لوحات بينما يمكنك إنفاق 1.25 دولارًا لكل طبق في Dollar Tree؟ تمامًا مثل أطباق نيمان ماركوس، تعتبر أطباق شجرة الدولار هذه رائعة لطاولة الخريف الخاصة بك. تأتي باللون الأحمر والأخضر والبرتقالي ولها تشطيب معدني. استخدمها طوال الموسم لحمل رقائق البطاطس أو الحلوى أو المكسرات. ستكون رائعة بشكل خاص لطاولة عشاء عيد الشكر!