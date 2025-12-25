لوح تقطيع شجرة الدولار والملصقات الجدارية يجعلان من أفضل ألواح الفحم التي يمكنك صنعها بنفسك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

سواء كنت تستضيف حفلة عطلة أو لقاءً مفاجئًا في المنزل، فإن ظهور لوحة اللحوم المشوية هو قاعدة غير معلنة تقريبًا. إنها مزخرفة وتجمع مزيجًا متوازنًا من النكهات مثل الحلو والمنعش والمالح ليستمتع بها الجميع. ولكن إذا كنت تعرف شيئًا أو اثنين عن ألواح الفحم، فأنت تعلم أيضًا أنها يمكن أن تكون باهظة الثمن بعض الشيء. فلماذا لا تصنع واحدة بنفسك؟ مع بضعة دولارات فقط، يمكنك إنشاء مظهر لوحة الفحم الأنيقة باستخدام لوح تقطيع شجرة الدولار الذي يمكنك صنعه بنفسك وبعض ملصقات الحائط.

لإنشاء هذا المظهر، ستحتاج إلى لوح تقطيع من الخيزران من Cooking Concepts، والذي يُباع بسعر 1.25 دولار. يبلغ طول هذه القطعة 9 بوصات وعرضها 6 بوصات، مما يمنحك مساحة كبيرة لعرض إعداد طعامك. سوف تحتاج أيضا إلى ملصقات الحائط الزخرفية. سيكون شيء مثل ملصقات تحويل القياس من Dollar Tree مثاليًا، ولكن إذا لم تتمكن من العثور عليها أو أي شيء يناسب الموضوع، يمكن أن تعمل ملصقات الفينيل أيضًا. المفتاح هو اختيار الملصقات التي تتناسب مع أجواء تشاركوتيري، مثل زجاجات النبيذ في هذه المجموعة من ملصقات الحائط ذات المرايا الرئيسية من Dollar Tree.