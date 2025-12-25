لوح تقطيع شجرة الدولار والملصقات الجدارية يجعلان من أفضل ألواح الفحم التي يمكنك صنعها بنفسك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
سواء كنت تستضيف حفلة عطلة أو لقاءً مفاجئًا في المنزل، فإن ظهور لوحة اللحوم المشوية هو قاعدة غير معلنة تقريبًا. إنها مزخرفة وتجمع مزيجًا متوازنًا من النكهات مثل الحلو والمنعش والمالح ليستمتع بها الجميع. ولكن إذا كنت تعرف شيئًا أو اثنين عن ألواح الفحم، فأنت تعلم أيضًا أنها يمكن أن تكون باهظة الثمن بعض الشيء. فلماذا لا تصنع واحدة بنفسك؟ مع بضعة دولارات فقط، يمكنك إنشاء مظهر لوحة الفحم الأنيقة باستخدام لوح تقطيع شجرة الدولار الذي يمكنك صنعه بنفسك وبعض ملصقات الحائط.
لإنشاء هذا المظهر، ستحتاج إلى لوح تقطيع من الخيزران من Cooking Concepts، والذي يُباع بسعر 1.25 دولار. يبلغ طول هذه القطعة 9 بوصات وعرضها 6 بوصات، مما يمنحك مساحة كبيرة لعرض إعداد طعامك. سوف تحتاج أيضا إلى ملصقات الحائط الزخرفية. سيكون شيء مثل ملصقات تحويل القياس من Dollar Tree مثاليًا، ولكن إذا لم تتمكن من العثور عليها أو أي شيء يناسب الموضوع، يمكن أن تعمل ملصقات الفينيل أيضًا. المفتاح هو اختيار الملصقات التي تتناسب مع أجواء تشاركوتيري، مثل زجاجات النبيذ في هذه المجموعة من ملصقات الحائط ذات المرايا الرئيسية من Dollar Tree.
كيفية صنع لوح فحم ساحر بنفسك
بمجرد حصولك على لوح التقطيع والملصقات الجدارية، سواء كانت من الفينيل أم لا، ستحتاج إلى إعداد السطح حتى تلتصق الملصقات بشكل صحيح، لأن الخيزران قد يكون عنيدًا بعض الشيء. ابدأ بصنفرة المناطق التي ستوضع عليها الملصقات لتخشين السطح، ثم قم بتنظيف أي حطام. امسحها بالكحول المحمر لمنحها قاعدة نظيفة للغاية قبل وضع ملصقاتك.
عندما يحين وقت النقل، قم بكشط الملصق بقوة من الورق الخلفي على اللوحة لمساعدته على الالتصاق. قد تحتاج أيضًا إلى تمرير مجفف الشعر فوق الملصق لبضع دقائق لفصله عن الورق. قد ترغب أيضًا في استخدام Mod Podge أو Minwax Polycrylic Protection Finish لمساعدة الملصقات على الالتصاق بشكل صحيح والبقاء في مكانها. تعتبر الفينيل الناقل للحرارة (HTV) بديلاً آخر، حيث يتم تنشيطها بالحرارة وتلتصق عند تطبيق الضغط والحرارة.
بمجرد وضع الملصقات في مكانها الصحيح، يمكنك إضافة نسيج رقيق، مثل طوابع الكرمة من Walmart. فقط تذكر أن الطوابع أو المواد اللاصقة قد لا تكون آمنة للطعام، لذا تأكد من تغطية اللوح بغلاف بلاستيكي قبل وضع الطعام عليه. ولكن إذا كانت ملصقاتك تلتصق جيدًا بمفردها دون إضافة أي مواد لاصقة فاخرة، فإن لوحتك جاهزة للاستخدام كصينية تقديم كما هي. وبمجرد الانتهاء من استخدامه، يمكنك عرضه كقطعة ديكور على سطح المطبخ الخاص بك حتى تحتاج إليه مرة أخرى.