لوكا دونسيتش، ليبرون جيمس، أوستن ريفيز جيدون لليكرز

في هذا الوقت من العام، مع وصول فريق ليكرز إلى ثلاثة أرباع الموسم العادي، كل ما نحتاجه هو إشارة.

علامة على أنه مع تحسن صحة الفريق، فإن لديهم شيئًا يمكنهم الإشارة إليه يشير إلى النمو في الكيمياء أو الاستمرارية – خاصة بين أفضل ثلاثة لاعبين: لوكا دونسيتش وليبرون جيمس وأوستن ريفز.

تم تزويد المدرب JJ Redick بواحدة من أكثر العلامات المشجعة صباح يوم الأحد قبل فوز فريقه الكبير على الملوك في Crypto.com Arena.

قال ريديك: “إنهم يمثلون ميزة إضافية لهذا الموسم في الملعب معًا”. “ماذا عن ذلك؟ لقد تلقيت تلك المذكرة صباح (الأحد)، هذا رائع.”

في الوقت الذي أدلى فيه ريديك بالتعليقات، عبرت التشكيلات مع نجوم الفريق الثلاثي للتو إلى الحصول على علامة زائد / ناقص إيجابية لهذا الموسم بعد فوز يوم السبت على ووريورز، وهي مباراة تفوق فيها ليكرز على ووريورز بفارق 21 نقطة في 17 دقيقة عندما تقاسم دونسيتش وجيمس وريفز الأرضية.

كان فوز يوم الأحد على البيليكانز هو المباراة الرابعة على التوالي التي يفوز فيها ليكرز بالدقائق التي كان فيها الثلاثة الكبار على الأرض معًا، متفوقًا على البيليكانز بخمس نقاط في الـ 15 دقيقة التي لعبوها معًا.

لذا على الرغم من البداية البطيئة والأسئلة المستمرة حول ما إذا كان فريق ليكرز سينجح مع قيادة دونسيتش وجيمس وريفز، فقد فازوا أخيرًا بالدقائق التي كان فيها أفضل ثلاثة لاعبين على الأرض معًا: زائد ثمانية في 271 دقيقة لعب – أعلى بقليل من عتبة الـ 250 دقيقة التي يشير إليها ريديك عندما تبدأ بيانات التشكيلة في العودة إلى طبيعتها.

والنجاح الأخير الذي حققه فريق ليكرز مع أفضل ثلاثة لاعبين لديه لا يجتاز اختبار الرائحة فحسب، بل إنه مستدام أيضًا.

يجب الاعتراف بالأمر الواضح: إن جزءًا كبيرًا من النجاح الأخير الذي حققه فريق ليكرز مع دونسيتش وجيمس وريفز على الأرض جاء في الغالب مقابل منافسة أسهل.

الملوك الأسوأ في الدوري، ووريورز ذو اليد القصيرة، صنز بدون ديفين بوكر وديلون بروكس وماجيك بدون فرانز واجنر وجالين سوجز هي الفرق التي نجح فريق ليكرز في التغلب عليها بأفضل لاعبيه.

لقد كانوا زائد -45 في 79 دقيقة تقاسم دونسيتش وجيمس وريفز الأرضية خلال تلك المباريات الأربع بعد أن كانوا -37 في 192 دقيقة لعبوها معًا في 12 مباراة قبل خسارة 24 فبراير أمام ماجيك.

لكن الطريقة التي يفوز بها فريق ليكرز بدقائق دونسيتش-جيمس-ريفز، والعملية التي تقف خلفها، أمر مشجع على الرغم من أن النجاح الأخير كان عينة أصغر.

حصل فريق ليكرز على تصنيف زائد 26.6 عندما تقاسم أفضل لاعبيه الأرضية في المباريات الأربع السابقة التي سبقت مباراة الثلاثاء على أرضه ضد البجع.

تصنيفهم الدفاعي 93.1 (النقاط المسموح بها لكل 100 ممتلكات) في هذا الامتداد غير مستدام. ولكن ما يمكن الاعتماد عليه هو التقييم الهجومي 119.8 الذي حصل عليه فريق ليكرز في تلك المباريات الأربع مع دونسيتش وجيمس وريفز على الأرض – وهو ما يتماشى مع ما هو متوقع عندما يلعب ثلاثة لاعبين مهاجمين من مواهبهم معًا.

وقد ساعد تحسين صناعة التسديدات؛ حقق فريق ليكرز 41.3% من الرميات الثلاثية خلال آخر أربع مباريات.

لكن العملية الأفضل تؤثر أيضًا بشكل مباشر على صناعة التسديدات والإنتاج الهجومي.

كان أداء فريق ليكرز أفضل في تشغيل المجموعات الهجومية عندما يتقاسم أفضل ثلاثة لاعبين الملعب.

ليس هناك الكثير من الأشياء الجديدة، والأهم من ذلك أنهم يقومون بعمل أفضل باستخدام ما لديهم بالفعل: إجراءات مكدسة تتضمن على الأقل اثنين من Doncic وReaves وJames. شاشات مضيئة بينما يعمل Doncic أو James خارج الموقع. Hitheads والمبادئ الهجومية المبكرة التي تهدف إلى خلق مزايا لأفضل اللاعبين.

قال ريديك: “كانت هناك بعض الأشياء الجيدة التي قمنا بها مع الثلاثة منهم”. “وأعتقد أن قدراتهم في التواجد خارج الكرة وعلى الكرة قوية حقًا. جميعهم يتمتعون بالجاذبية ولديهم جميعًا القدرة على التسجيل بالكرة واتخاذ القرارات بالكرة. لذلك، سنواصل البحث عن طرق لجعلهم يعملون معًا.”

هناك مفتاح آخر لنجاح فريق Lakers الأخير عندما لعب Big 3 وهو عدم وجود Rui Hachimura في تلك التشكيلات بنفس القدر.

لعبت التشكيلات المكونة من دونسيتش وريفز وجيمس وهاتشيمورا تسع دقائق فقط في المباريات الأربع السابقة (11.2% من الوقت الذي تواجد فيه دونسيتش وريفز وجيمس على الأرض معًا) مقارنة بـ 127 دقيقة في المباريات الـ 12 السابقة التي تقاسم فيها الثلاثة الكبار الأرضية (66.1% من الدقائق التي لعبوها).

لقد ساعد تبديل Hachimura بـ Marcus Smart في التشكيلة الأساسية، كما هو متوقع، لأن التشكيلة وتوجيه الأدوار على طرفي الأرضية مهمان.

إذا كان هناك أي سبب للاعتقاد بأن فريق ليكرز قد تجاوز المنعطف ويمكن أن يحدث ضجة في التصفيات، فذلك لأن أفضل لاعبيه يعملون على مستوى أعلى.

هذه وصفة ضرورية للنجاح.

