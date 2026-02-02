لوكا دونسيتش يقلب زميله السابق جالين برونسون بعد نيكس ليكرز

حصل لوكا دونيتش على هدية فراق لجالين برونسون قبل أن يخرج الثنائي السابق في فريق مافريكس من ملعب جاردن كورت ليلة الأحد.

عندما تعانق لاعبو نيكس وليكرز بعد فوز نيكس 112-100، أشار دونيتش بإصبعه الأوسط بعد أن أنهى حارس النقطة النجمية تبادلًا آخر بعد المباراة ومشى.

بدا أن دونتشيتش كان يمزح بهذه الإيماءة، بينما بدا أن برونسون يبتسم وهو يقترب.

تقاطعت مسارات برونسون ودونيتش في عام 2018، عندما تم اختيار الأول في المركز 33 بشكل عام في الجولة الثانية وحصل الأخير على المركز الثالث بشكل عام من قبل هوكس – قبل أن يتم شحنه إلى دالاس في صفقة تجارية في تلك الليلة.

ثم تداخلوا لمدة أربعة مواسم قبل أن يسمح مافريكس لبرونسون بالسير في وكالة مجانية والتوقيع مع نيكس، حيث أصبح منذ ذلك الحين قائدهم وأحد أفضل اللاعبين في الدوري.

ترك ذلك Donči كحجر الزاوية في دالاس للموسمين التاليين، حتى أرسله فريق مافريكس بشكل مذهل إلى فريق Lakers الموسم الماضي – وهي الصفقة التي أدت إلى نتائج عكسية بالنسبة لهم منذ ذلك الحين وأدت إلى طرد المدير العام نيكو هاريسون.

وقال برونسون للصحفيين بعد المباراة عندما سئل عن رؤية دونتشيتش بقميص ليكرز: “غريب بالتأكيد”. “أعتقد أننا جميعًا توقعنا أن يبقى في دالاس لفترة أطول. لكن نعم الآن هو لاعب في ليكرز ويلعب بشكل رائع وما زال يفعل الأشياء التي يفعلها.”

لعب كل من برونسون ودونيتش أدوارًا أساسية في مسيرة مافريكس إلى نهائيات المؤتمر الغربي في عام 2022، حيث تم إقصائهم من قبل ووريورز في خمس مباريات قبل أن يتبع ذلك قرار برونسون المحوري في الوكالة الحرة.

عندما تداخلوا في الحديقة يوم الأحد، قام دونيتش، الذي يبلغ متوسطه 33.7 نقطة في المباراة الواحدة ويمكن أن يفوز بجائزة أفضل لاعب إذا حافظ على وتيرة الإنتاج هذه، بتسجيل 30 نقطة لصالح لوس أنجلوس، بينما عانى برونسون من خلال الذهاب 4 مقابل 15 من الملعب – على الرغم من أنه تمكن من تقديم 13 تمريرة حاسمة، مما سمح للاعبي نيكس بالازدهار.

وأدى الفوز إلى تمديد سلسلة انتصارات نيكس إلى ست مباريات، وخسر ليكرز اثنتين من آخر ثلاث مباريات له في مباراة الثلاثاء ضد نتس.