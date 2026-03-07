لوكا دونسيتش يقود ليكرز للفوز على بيسرز

طالما أن فريق ليكرز لديه لوكا دونسيتش في الملعب، فإن لديهم دائمًا فرصة للفوز، بغض النظر عن الخصم.

وبغض النظر عن الظروف.

كان فوز فريق ليكرز 128-117 ليلة الجمعة على بيسرز في Crypto.com Arena، والتي كانت الليلة الثانية من المواجهة المتتالية وشهد النجم المهاجم ليبرون جيمس ولاعب الوسط دياندري أيتون يشاهدان من مقاعد البدلاء بملابس الشارع، بمثابة تذكير سريع.

بدأ دونسيتش، الذي دخل يوم الجمعة متصدرًا الدوري بتسجيله في الربع الأول (11.5 نقطة)، إحدى بداياته الساخنة المميزة، حيث سجل 22 نقطة في الربع الأول ليمنح ليكرز ميزة مبكرة لم يتنازلوا عنها.

شهد يوم الجمعة خروج دونسيتش في الربع الأول من الموسم للمرة الخامسة في الدوري بفارق 20 نقطة، وهو أكبر عدد من اللاعبين في عصر اللعب عن طريق اللعب (1996-1997)، وفقًا لـ ESPN.

بالفعل، أنهى دونسيتش، هداف الدوري، برصيد 44 نقطة في 14 من 25 تسديد، بما في ذلك 7 من 14 في 3 ثوان، ليحصل على تسع متابعات وخمس تمريرات حاسمة في 32 دقيقة لعبها في الأرباع الثلاثة الأولى.

وعوض أوستن ريفز (19 نقطة وخمس تمريرات حاسمة) ولوك كينارد (15 نقطة وسبع متابعات من مقاعد البدلاء) الفارق في الربع الرابع لذا لم يضطر دونسيتش للعب في الربع الأخير.

ارتكب ريفز خطأه السادس في الرابع، وهي المرة الثانية فقط في مسيرته التي يتعرض فيها لخطأ خارج المباراة.

ماذا يعني

وبعد يوم واحد فقط من خسارته في ترتيب المنطقة الغربية بخسارته يوم الخميس في دنفر، عوض ليكرز ذلك بفوزه على بيسرز.

انتقل فريق ليكرز، الذي تحسن إلى 38-25 هذا الموسم ويجلس في المركز السادس في الغرب، إلى نصف مباراة خلف ناجتس رقم 5.

نقطة تحول

عندما ضرب Doncic هدف الالتقاط والتصويب 3 عند علامة 7:48 في الربع الأول.

بدأت المباراة الثالثة الثانية لدونسيتش مسيرة شخصية 6-0 احتاجها ليكرز لمنع أنفسهم من بداية بطيئة أخرى.

قم بتنزيل تطبيق California Post، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، واشترك في رسائلنا الإخبارية

كاليفورنيا بوست نيوز: فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، إكس، يوتيوب، واتساب، لينكدإن

كاليفورنيا بوست سبورتس فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، يوتيوب، إكس

كاليفورنيا بوست رأي

كاليفورنيا بوست النشرات الإخبارية: سجل هنا!

كاليفورنيا بوست التطبيق: تحميل هنا!

توصيل الطلبات للمنازل: سجل هنا!

الصفحة السادسة هوليوود: سجل هنا!

وسجل الحارس السلوفيني البالغ من العمر 27 عاما 13 نقطة من آخر 15 نقطة ليكرز في الشوط الأول ليمنحهم التقدم 35-27 قبل بداية الشوط الثاني.

أفضل لاعب: لوكا دونسيتش

كانت يوم الجمعة هي المباراة العاشرة لدونسيتش المكونة من 40 نقطة هذا الموسم.

كسر دونسيتش التعادل مع نجم تيمبروولفز أنتوني إدواردز في أكبر عدد من المباريات التي سجلت 40 نقطة هذا الموسم.

احصائيات المباراة: 12

كانت يوم الجمعة هي المباراة الثانية عشرة التي يخوضها دونسيتش برصيد 40 نقطة مع فريق ليكر، متجاوزًا جيل جودريتش (11) ليحتل المركز التاسع في تاريخ الامتياز، وفقًا للفريق.

دونسيتش هو رابع لاعب في تاريخ الامتياز يسجل 10 أو أكثر من مباريات 40 نقطة في موسم واحد، لينضم إلى كوبي براينت (أربع مرات)، إلجين بايلور (ثلاث مرات) وجيري ويست (ثلاث مرات).

التالي

سيستمر منزل ليكرز عندما يستضيفون نيكس يوم الأحد في Crypto.com Arena.

وفاز نيكس في 15 من آخر 20 مباراة، بما في ذلك فوز كبير على ناجتس في دنفر يوم الجمعة.