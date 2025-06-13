لون البساط الذي استحوذ على المنازل الحديثة أصبح الآن عفا عليه الزمن

اتجاهات تصميم المنزل تأتي وتذهب. اتجاه واحد بالتأكيد في طريقه للخروج من الباب؟ متناثر ، بساطتها الباردة. في عام 2025 وما بعده ، يتطلع أصحاب المنازل والمصممين إلى تنشيط المساحات بألوان نابضة بالحياة ، والراحة ، والدفء. إنهم يتخلصون من الطلاء الرمادي ، ويضيفون لمسات الشخصية الخاصة بهم ، ويميلون إلى الملمس والشخصية بحيث يمكن للعمق والشخصية الخروج من كل مساحة. إنها ليست طريقة لجعل المساحات أكثر ترحيباً عندما تريد دعوة الناس ، ولكن أيضًا أكثر استرخاءً عندما تريد الهروب من فوضى العالم واحتضان عصر المنزل المريح في 2025.

لسوء الحظ ، هذا يعني أن هناك الكثير من العناصر في المنازل الحديثة نسبيًا والتي يمكن اعتبارها الآن قديمة. واحد على وجه الخصوص الذي سوف يبرز هو السجاد الرمادي. نظرًا لأن السجاد مريح ودافئ بطبيعته ، فإن التحول إلى ألوان محايدة مثل رمادي الفحم ساعدهم في وضع سلاسة مع المساحات البارزة التي تملي الاتجاهات السابقة. ومع ذلك ، مع تحول تصميم المنزل نحو الدفء واللون ، يمكن أن تشعر السجاد الرمادي بالشعر والثقيل للغاية للحفاظ عليه.