لون البساط الذي استحوذ على المنازل الحديثة أصبح الآن عفا عليه الزمن

اتجاهات تصميم المنزل تأتي وتذهب. اتجاه واحد بالتأكيد في طريقه للخروج من الباب؟ متناثر ، بساطتها الباردة. في عام 2025 وما بعده ، يتطلع أصحاب المنازل والمصممين إلى تنشيط المساحات بألوان نابضة بالحياة ، والراحة ، والدفء. إنهم يتخلصون من الطلاء الرمادي ، ويضيفون لمسات الشخصية الخاصة بهم ، ويميلون إلى الملمس والشخصية بحيث يمكن للعمق والشخصية الخروج من كل مساحة. إنها ليست طريقة لجعل المساحات أكثر ترحيباً عندما تريد دعوة الناس ، ولكن أيضًا أكثر استرخاءً عندما تريد الهروب من فوضى العالم واحتضان عصر المنزل المريح في 2025.
لسوء الحظ ، هذا يعني أن هناك الكثير من العناصر في المنازل الحديثة نسبيًا والتي يمكن اعتبارها الآن قديمة. واحد على وجه الخصوص الذي سوف يبرز هو السجاد الرمادي. نظرًا لأن السجاد مريح ودافئ بطبيعته ، فإن التحول إلى ألوان محايدة مثل رمادي الفحم ساعدهم في وضع سلاسة مع المساحات البارزة التي تملي الاتجاهات السابقة. ومع ذلك ، مع تحول تصميم المنزل نحو الدفء واللون ، يمكن أن تشعر السجاد الرمادي بالشعر والثقيل للغاية للحفاظ عليه.
التخلص من سجادة رمادية
إذا كنت تتطلع إلى تجاوز السجادة الرمادية في محاولة لجعل منزلك يشعر بمزيد من الدفء والراحة ، فهناك الكثير من الخيارات. لا تشعر بأن عليك تبديل السجاد الخاص بك على الفور بألوان أساسية مشرقة أو أنماط جريئة. بدلاً من ذلك ، ابحث عن السجاد مع الملمس ، مثل سجادة مضفر أو منسوجة ، لإضافة المؤامرات والشخصية إلى أي غرفة.
نظام ألوان واحد يمكن أن يعمل كمرحلة انتقالية رقيقة هو استخدام الحمراء الترابية مثل Burnt Sienna أو Terracotta أو Clay. هذه تضفي أنفسهم على أن يكونوا أكثر كتمًا وأحد الحد الأدنى – مما يعني أنه لا يتعين عليك التخلي عن هذه الجمالية تمامًا إذا كنت تستمتع به. مع ذلك ، يمكن أن تمنح نغماتهم الترابية فيبيًا أكثر طبيعية وجذابة من الرمادي الخطيرة. وبالمثل ، يمكن أن يعمل الخضر الدافئ مثل الزيتون أو حتى الكاكي كخيارات أكثر كتمًا مع عدم الشعور بالترحيب. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنهم إضافة هزة فورية من الراحة المؤسسة إلى غرفة. في النهاية ، ضع في اعتبارك أنك صانع القرار عندما يتعلق الأمر بتصميم منزلك. إذا كنت تفضل التمسك بسجادة رمادية ، تذكر أن هناك العديد من الطرق الأخرى لإضافة الدفء إلى مساحتك.