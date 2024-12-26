لون الخزانة غير اللامع الذي سيضيف تباينًا مثيرًا إلى حمامك. ولكن هل هي فكرة جيدة؟

عليك أن تقرر أن الوقت قد حان أخيرًا لإضفاء مظهر جديد على غرورك. أو ربما تقوم بتصميم حمامك من الصفر وتفكر في أفضل ألوان الحمام. بغض النظر، لا يوجد مكان مثل الحمام لتكون جريئًا، ولحسن الحظ، توفر هذه الخزانات القماش المثالي للقيام بذلك. في هذه الحالة، نعني بالخط العريض اللون الأسود غير اللامع.

“يعد اللون الأسود غير اللامع حاليًا خيارًا عصريًا ومثيرًا للغاية للخزائن” ، تشارك مؤرخة التصميم سارة بيلوتا في مقابلة حصرية مع House Digest. إنها ملفتة للنظر ولكنها ليست في وجهك، وحديثة ولكنها خالدة بنفس القدر، والأهم من ذلك، أنها تتدفق مع مجموعة متنوعة من جماليات التصميم. يوضح بيلوتا: “اللون الأسود محايد، لذلك ليس عليك بالضرورة أن تبحث عن مظهر متقلب لاستخدام خزانات سوداء غير لامعة في حمامك”. في حين أنه من الممتع إقرانها بأجهزة الحمام المطابقة (فكر في رؤوس الدش ومقابض الأبواب)، يمكنك أيضًا أن تجعل خزانتك السوداء تحتل مركز الصدارة في المساحة. كل ما يتطلبه الأمر هو أرضيات وجدران فاتحة اللون، بالإضافة إلى تركيبات ذهبية أو نحاسية زاهية لخلق تباين مثير.

إذن ما الفائدة؟ يخبرنا بيلوتا: “أنا أحب مظهر الخزانات السوداء غير اللامعة، على الرغم من أنني لست من محبي طابعها العملي”. إن ظهور بصمات الأصابع بسهولة أكبر ليس سوى واحدة منها. بخلاف ذلك، فهي تعتقد أن هذه اللمسة النهائية ستظل هي السائدة في عام 2025 نظرًا لأن الكثير من الناس يحبون الدراما والتأثير الذي تحدثه على المساحات الصغيرة مثل الحمامات. مع ذلك، دعنا نتعمق في الجوانب السلبية المعنية لمعرفة ما إذا كان اتجاه الحمام هذا مناسبًا لك.