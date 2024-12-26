لون الخزانة غير اللامع الذي سيضيف تباينًا مثيرًا إلى حمامك. ولكن هل هي فكرة جيدة؟

عليك أن تقرر أن الوقت قد حان أخيرًا لإضفاء مظهر جديد على غرورك. أو ربما تقوم بتصميم حمامك من الصفر وتفكر في أفضل ألوان الحمام. بغض النظر، لا يوجد مكان مثل الحمام لتكون جريئًا، ولحسن الحظ، توفر هذه الخزانات القماش المثالي للقيام بذلك. في هذه الحالة، نعني بالخط العريض اللون الأسود غير اللامع.
“يعد اللون الأسود غير اللامع حاليًا خيارًا عصريًا ومثيرًا للغاية للخزائن” ، تشارك مؤرخة التصميم سارة بيلوتا في مقابلة حصرية مع House Digest. إنها ملفتة للنظر ولكنها ليست في وجهك، وحديثة ولكنها خالدة بنفس القدر، والأهم من ذلك، أنها تتدفق مع مجموعة متنوعة من جماليات التصميم. يوضح بيلوتا: “اللون الأسود محايد، لذلك ليس عليك بالضرورة أن تبحث عن مظهر متقلب لاستخدام خزانات سوداء غير لامعة في حمامك”. في حين أنه من الممتع إقرانها بأجهزة الحمام المطابقة (فكر في رؤوس الدش ومقابض الأبواب)، يمكنك أيضًا أن تجعل خزانتك السوداء تحتل مركز الصدارة في المساحة. كل ما يتطلبه الأمر هو أرضيات وجدران فاتحة اللون، بالإضافة إلى تركيبات ذهبية أو نحاسية زاهية لخلق تباين مثير.
إذن ما الفائدة؟ يخبرنا بيلوتا: “أنا أحب مظهر الخزانات السوداء غير اللامعة، على الرغم من أنني لست من محبي طابعها العملي”. إن ظهور بصمات الأصابع بسهولة أكبر ليس سوى واحدة منها. بخلاف ذلك، فهي تعتقد أن هذه اللمسة النهائية ستظل هي السائدة في عام 2025 نظرًا لأن الكثير من الناس يحبون الدراما والتأثير الذي تحدثه على المساحات الصغيرة مثل الحمامات. مع ذلك، دعنا نتعمق في الجوانب السلبية المعنية لمعرفة ما إذا كان اتجاه الحمام هذا مناسبًا لك.
الجوانب السلبية الرئيسية لخزائن الحمام السوداء غير اللامعة
ربما ليس من المستغرب أن يكون الاهتمام الأول هو الصيانة. في حديث حصري لـ House Digest، أشارت سارة بيلوتا إلى أن البخار سوف يتراكم على السطح الداكن غير اللامع ويصبح أكثر وضوحًا مما هو عليه على مادة أخف وزنًا وأقل لمعانًا. جانب سلبي آخر لاتجاه الخزانة السوداء غير اللامعة ذات الشعبية المتزايدة؟ تكون الأوساخ والعيوب أكثر وضوحًا بعشر مرات، خاصة إذا كان اللون الأسود مجرد قشرة. وهذا يعني المزيد من التنظيف لإبقائهم في أفضل حالاتهم.
عليك أيضًا أن تأخذ في الاعتبار مخطط تصميم الحمام الحالي لديك. نعم، يمكن للخزائن السوداء غير اللامعة أن تناسب أي نمط حمام، بدءًا من الحمام الريفي وحتى الحمام المعاصر الذي يشبه المنتجع الصحي. هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكون من الصعب استخدامها بشكل متماسك وفعال. “حتى وقت قريب جدًا، كان الاتجاه هو الحمامات المضيئة ومتجددة الهواء، لذلك قد يكون لديك الكثير من العمل للقيام به، وتغيير الطلاء والأرضيات والتركيبات الأخرى، قبل أن تتمكن من دمج الخزانات السوداء،” يكشف بيلوتا. “يعد الحمام أحد أكثر الغرف تكلفة في المنزل لإعادة تصميمها، لذا فإن تنفيذ مثل هذه الخزانات الدرامية قد يكلفك في المستقبل إذا قررت تغييرها.” كان حكمها واضحًا: فهي لا توصي بالخزائن السوداء غير اللامعة للحمامات – إلا إذا كانت لا تزعجك وتنجذب إلى خيارات الألوان الدرامية ولكنك لا ترغب بالضرورة في اختيار لوحة ألوان دافئة أو زاهية.
اتجاهات خزائن الحمام البديلة لعام 2025
حدثت تغييرات كبيرة في أحواض الحمام في عام 2024 (مثل التشطيبات باللون الأسود غير اللامع)، لذلك كان علينا أن نسأل سارة بيلوتا عن توقعاتها لعام 2025. “في السنوات القليلة الماضية، كانت الألوان المحايدة الخفيفة شائعة جدًا في الحمامات، ومن المرجح أن تستمر في ذلك كن “، شارك خبير الديكور حصريًا أثناء حديثه مع House Digest. “نظرًا لأن هذه المساحة غالبًا ما تكون صغيرة بدون نوافذ ويجب أن تكون سهلة التنظيف، غالبًا ما يفضل أصحاب المنازل لوحة ألوان ترابية فاتحة في الحمام.”
ومع ذلك، قد يكون هناك انحراف طفيف عن هذا في عام 2025. وفقًا لبيلوتا، يمكن أن تصبح الألوان الوردية الوردية، والأخضر الحكيم، والأزرق المغبر من ألوان الخزائن الشائعة للراغبين في البدء في تجربة اتجاه الألوان المزدوجة المنقوعة في حماماتهم. وتعتقد أيضًا أن مواد الخزانات البديلة ستصبح أكثر شيوعًا في العقارات الفاخرة. يشير بيلوتا كمثال على ذلك إلى أن “الخزائن الحجرية الطبيعية ذات الظلال الترابية تقدم لمسة أنيقة على التقاليد لعملاء التصميم الراقي”.