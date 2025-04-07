لون الطلاء الأسود التاريخي الذي لا يكون أبداً أبعادًا واحدًا

يفضل Fortune الجريء ، وفي عوالم التزيين الداخلي والخارجي ، تعني الجريمة اتخاذ خيارات قوية ومثيرة. عندما يتعلق الأمر بلون الحائط ، من الصعب العثور على لون أكثر وضوحًا من الأسود. سواء كنت تخطط لإضافة جدار لهجة أو تفكر في طلاء غرفة أسود بأكمله ، فإن الظل الدقيق للون الذي تختاره سيحدث الفرق. كما هو الحال مع أي لون ، يأتي Black في مجموعة من الظلال ، كل ذلك مع نغمات مختلفة تجعلها فريدة من نوعها. ومع ذلك ، ليس كل ظلال من الطلاء الأسود مناسبًا لتصميم المنزل ، لأن البعض يمكن أن ينتهي به المطاف إلى أن يبدو متهورًا أو مملاً أو أبعادًا واحدة ، مما يفسد المظهر الدرامي الذي كنت ستذهب إليه. للتأكد من أن مشروعك ينتهي به المطاف في المظهر مذهل ، اختر طلاءًا أسود مع الكثير من العمق ، مثل Black 2132-10 من Benjamin Moore.

يتم بيع هذا الطلاء الأسود أيضًا بموجب الكود HC-190 ، وهو جزء من مجموعة Benjamin Moore التاريخية. على هذا النحو ، فإنه يحتوي على مظهر صامت ولكنه غني يعطي أسطحًا مرسومة بُعد واهتمامًا دون أن يطغى على المساحة. إنه مثالي لإنشاء ذوق عتيق ، أو إعطاء الخارجيات المنزلية مظهرًا متساوًا في الأجزاء المذهلة والمريحة والمتطورة. فقط تذكر أن تفكر في هذه الأشياء الخمسة قبل أن ترسم منزلك الأسود.