لون الطلاء الأسود التاريخي الذي لا يكون أبداً أبعادًا واحدًا

يفضل Fortune الجريء ، وفي عوالم التزيين الداخلي والخارجي ، تعني الجريمة اتخاذ خيارات قوية ومثيرة. عندما يتعلق الأمر بلون الحائط ، من الصعب العثور على لون أكثر وضوحًا من الأسود. سواء كنت تخطط لإضافة جدار لهجة أو تفكر في طلاء غرفة أسود بأكمله ، فإن الظل الدقيق للون الذي تختاره سيحدث الفرق. كما هو الحال مع أي لون ، يأتي Black في مجموعة من الظلال ، كل ذلك مع نغمات مختلفة تجعلها فريدة من نوعها. ومع ذلك ، ليس كل ظلال من الطلاء الأسود مناسبًا لتصميم المنزل ، لأن البعض يمكن أن ينتهي به المطاف إلى أن يبدو متهورًا أو مملاً أو أبعادًا واحدة ، مما يفسد المظهر الدرامي الذي كنت ستذهب إليه. للتأكد من أن مشروعك ينتهي به المطاف في المظهر مذهل ، اختر طلاءًا أسود مع الكثير من العمق ، مثل Black 2132-10 من Benjamin Moore.
يتم بيع هذا الطلاء الأسود أيضًا بموجب الكود HC-190 ، وهو جزء من مجموعة Benjamin Moore التاريخية. على هذا النحو ، فإنه يحتوي على مظهر صامت ولكنه غني يعطي أسطحًا مرسومة بُعد واهتمامًا دون أن يطغى على المساحة. إنه مثالي لإنشاء ذوق عتيق ، أو إعطاء الخارجيات المنزلية مظهرًا متساوًا في الأجزاء المذهلة والمريحة والمتطورة. فقط تذكر أن تفكر في هذه الأشياء الخمسة قبل أن ترسم منزلك الأسود.
كيفية تصميم بنيامين مور الأسود 2132-10
سيبدو Black 2132-10 جيدًا على أي شيء من الخزائن الخشبية إلى المواقد المغطاة بالألواح ، ولكن ضع في اعتبارك أن هذا اللون اللافت للنظر لا بد أن يلفت انتباه أي غرفة موجودة فيه. لذلك ، تهدف إلى استخدام الطلاء الأسود لإنشاء نقاط بؤرية حتى يتم عرض الميزات المعمارية الأكثر إثارة للاهتمام في منزلك. على سبيل المثال ، يمكن لـ Black 2132-10 أن تجعل على الفور خزائن الكتب المدمجة تبرز من الجدار بطريقة فخمة.
إن الشيء الممتع في العمل مع الطلاء الأسود هو أنه يتناسب مع كل شيء عمليًا ، ولكن بعض الألوان سيكون لها تأثيرات مختلفة على الغرفة. ما لم تكن ترغب في احتضان الظلام تمامًا ورسم منزلك الأسود بالكامل (وهو خيار صالح تمامًا) ، فكر في الحالة المزاجية التي تريدها للغرفة. لإعطاء المساحة أجواء تنشيطية ، إقران الأسود 2132-10 بألوان زاهية مثل الزمرد أو بورغوندي أو الكوبالت الأزرق. بدلاً من ذلك ، يمكنك تشجيع الهدوء من خلال دمج النغمات الخفيفة المحايدة. للحصول على مساحة فريدة من نوعها حقًا ، حاول إقران ألوان الطلاء الجدارية هذه بسقف أسود. بغض النظر عن ما ترسمه ، من المؤكد أن بنيامين مور بلاك 2132-10 من المؤكد أنه سيخلق لمسة نهائية مذهلة وجريئة من شأنها الحفاظ على حيويتها لسنوات.