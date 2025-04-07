لون الطلاء الأسود التاريخي الذي لا يكون أبداً أبعادًا واحدًا

الإسكان
لون الطلاء الأسود التاريخي الذي لا يكون أبداً أبعادًا واحدًا

يفضل Fortune الجريء ، وفي عوالم التزيين الداخلي والخارجي ، تعني الجريمة اتخاذ خيارات قوية ومثيرة. عندما يتعلق الأمر بلون الحائط ، من الصعب العثور على لون أكثر وضوحًا من الأسود. سواء كنت تخطط لإضافة جدار لهجة أو تفكر في طلاء غرفة أسود بأكمله ، فإن الظل الدقيق للون الذي تختاره سيحدث الفرق. كما هو الحال مع أي لون ، يأتي Black في مجموعة من الظلال ، كل ذلك مع نغمات مختلفة تجعلها فريدة من نوعها. ومع ذلك ، ليس كل ظلال من الطلاء الأسود مناسبًا لتصميم المنزل ، لأن البعض يمكن أن ينتهي به المطاف إلى أن يبدو متهورًا أو مملاً أو أبعادًا واحدة ، مما يفسد المظهر الدرامي الذي كنت ستذهب إليه. للتأكد من أن مشروعك ينتهي به المطاف في المظهر مذهل ، اختر طلاءًا أسود مع الكثير من العمق ، مثل Black 2132-10 من Benjamin Moore.

يتم بيع هذا الطلاء الأسود أيضًا بموجب الكود HC-190 ، وهو جزء من مجموعة Benjamin Moore التاريخية. على هذا النحو ، فإنه يحتوي على مظهر صامت ولكنه غني يعطي أسطحًا مرسومة بُعد واهتمامًا دون أن يطغى على المساحة. إنه مثالي لإنشاء ذوق عتيق ، أو إعطاء الخارجيات المنزلية مظهرًا متساوًا في الأجزاء المذهلة والمريحة والمتطورة. فقط تذكر أن تفكر في هذه الأشياء الخمسة قبل أن ترسم منزلك الأسود.

كيفية تصميم بنيامين مور الأسود 2132-10

سيبدو Black 2132-10 جيدًا على أي شيء من الخزائن الخشبية إلى المواقد المغطاة بالألواح ، ولكن ضع في اعتبارك أن هذا اللون اللافت للنظر لا بد أن يلفت انتباه أي غرفة موجودة فيه. لذلك ، تهدف إلى استخدام الطلاء الأسود لإنشاء نقاط بؤرية حتى يتم عرض الميزات المعمارية الأكثر إثارة للاهتمام في منزلك. على سبيل المثال ، يمكن لـ Black 2132-10 أن تجعل على الفور خزائن الكتب المدمجة تبرز من الجدار بطريقة فخمة.

إن الشيء الممتع في العمل مع الطلاء الأسود هو أنه يتناسب مع كل شيء عمليًا ، ولكن بعض الألوان سيكون لها تأثيرات مختلفة على الغرفة. ما لم تكن ترغب في احتضان الظلام تمامًا ورسم منزلك الأسود بالكامل (وهو خيار صالح تمامًا) ، فكر في الحالة المزاجية التي تريدها للغرفة. لإعطاء المساحة أجواء تنشيطية ، إقران الأسود 2132-10 بألوان زاهية مثل الزمرد أو بورغوندي أو الكوبالت الأزرق. بدلاً من ذلك ، يمكنك تشجيع الهدوء من خلال دمج النغمات الخفيفة المحايدة. للحصول على مساحة فريدة من نوعها حقًا ، حاول إقران ألوان الطلاء الجدارية هذه بسقف أسود. بغض النظر عن ما ترسمه ، من المؤكد أن بنيامين مور بلاك 2132-10 من المؤكد أنه سيخلق لمسة نهائية مذهلة وجريئة من شأنها الحفاظ على حيويتها لسنوات.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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