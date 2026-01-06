لون المطبخ العصري الذي لا يضيف أي قيمة لمنزلك

المطابخ الصفراء رائجة حاليًا. باعتباره اللون الجديد للمطابخ، يحول اللون الأصفر هذه المناطق المزدحمة من المنزل إلى مساحات مشمسة ومبهجة ونابضة بالحياة، كل ذلك مع إضفاء لمسة من الحنين إلى الماضي. حتى المشاهير قفزوا على العربة، حيث قامت الممثلة إيفا مينديز بطلاء خزائن مطبخها باللون الأصفر المشرق، واختار المغني إلتون جون خزائن على الطراز الريفي بظل ليموني ناعم مع لمحات من اللون الأخضر، وقام الممثل جوش برولين بتلوين معظم منطقة الطهي الخاصة به بظلال مختلفة من اللون الأصفر.
ومع ذلك، ما لم تكن لديك خطط لبيع منزلك في أي وقت قريب، فهناك سبب كبير يمنعك من التفكير في طلاء مطبخك بلون جريء وزبداني. هذا اللون العصري ليس بأي حال من الأحوال من أسوأ الألوان لطلاء المطبخ؛ حتى أنه يضيف شخصية إلى الفضاء. ومع ذلك، فإنه يمكن أن يكون استقطابا للمشترين المحتملين. حتى أن تحليل بيانات Zillow لألوان الطلاء للغرف المختلفة في المنزل وجد أن العقارات ذات المطابخ الصفراء تميل إلى الحصول على عروض أقل من المتسوقين المنزليين – حوالي 3915 دولارًا أقل من العروض الخاصة بالمنزل القياسي، على وجه الدقة.
تخطي اللون الأصفر للألوان المستوحاة من الطبيعة
يعد التفكير بخطوة واحدة أمرًا ضروريًا إذا كنت لا ترى نفسك تعيش في منزلك الحالي إلى الأبد. يتضمن ذلك تجنب اختيارات تصميم المطبخ التي قد تضر بقيمة إعادة بيع الممتلكات الخاصة بك في وقت مبكر، بالإضافة إلى توخي الحذر من أخطاء البناء والتصميم التي قد تؤثر على فرصك في تحقيق ربح جيد من بيع منزلك. كما ذكرنا سابقًا، أحد الأخطاء التي يجب تجنبها في الطلاء هو تلوين خزائن مطبخك باللون الأصفر. على الرغم من وجود طرق لجلب اتجاهات الألوان الجريئة إلى مطبخك دون جعله يخرج عن الموضة، فمن الأفضل تجنب هذا وغيره من الألوان العصرية لتجنيب نفسك كل الدراما والتحديات التي تأتي مع بيع منزل لا يناسب الجميع.
لتعزيز الجاذبية العالمية لممتلكاتك، يوصي الخبراء بشدة باختيار الألوان المحايدة عند طلاء المطبخ. نضمن لك الألوان البيضاء والبحرية والبيج وغيرها من الألوان الأكثر دفئًا ليس فقط لجعل مطبخك مشرقًا وجيد التهوية ولكن أيضًا لزيادة سعر بيع منزلك. “المشترون اليوم أكثر حذرًا وتعمدًا؛ إنهم يريدون منزلًا يشعر بالعناية الجيدة والتحديث وسهولة إنشاء منزل خاص بهم”، قالت كريستي كانون، الوكيل العقاري المقيم في تكساس، لـ Zillow، بينما تشرح لماذا تساعد الألوان المستوحاة من الطبيعة على بيع المنازل مقابل أموال أكثر من تلك الجريئة والمرحة. تشمل الظلال الأخرى التي يجب مراعاتها والتي قد يكون لها نفس التأثير اللون الأخضر الزيتوني والبني والقشدي والأزرق الفاتح والرمادي.