لون المطبخ العصري الذي لا يضيف أي قيمة لمنزلك

المطابخ الصفراء رائجة حاليًا. باعتباره اللون الجديد للمطابخ، يحول اللون الأصفر هذه المناطق المزدحمة من المنزل إلى مساحات مشمسة ومبهجة ونابضة بالحياة، كل ذلك مع إضفاء لمسة من الحنين إلى الماضي. حتى المشاهير قفزوا على العربة، حيث قامت الممثلة إيفا مينديز بطلاء خزائن مطبخها باللون الأصفر المشرق، واختار المغني إلتون جون خزائن على الطراز الريفي بظل ليموني ناعم مع لمحات من اللون الأخضر، وقام الممثل جوش برولين بتلوين معظم منطقة الطهي الخاصة به بظلال مختلفة من اللون الأصفر.

ومع ذلك، ما لم تكن لديك خطط لبيع منزلك في أي وقت قريب، فهناك سبب كبير يمنعك من التفكير في طلاء مطبخك بلون جريء وزبداني. هذا اللون العصري ليس بأي حال من الأحوال من أسوأ الألوان لطلاء المطبخ؛ حتى أنه يضيف شخصية إلى الفضاء. ومع ذلك، فإنه يمكن أن يكون استقطابا للمشترين المحتملين. حتى أن تحليل بيانات Zillow لألوان الطلاء للغرف المختلفة في المنزل وجد أن العقارات ذات المطابخ الصفراء تميل إلى الحصول على عروض أقل من المتسوقين المنزليين – حوالي 3915 دولارًا أقل من العروض الخاصة بالمنزل القياسي، على وجه الدقة.