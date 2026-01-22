لون طلاء المطبخ لا تستطيع مارثا ستيوارت الاكتفاء منه

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

مارثا ستيوارت هي ملكة التدبير المنزلي. إنها تمتلك العديد من المنازل، وقد حولتها إلى بعض من أروع وأروع أسرة المشاهير. ومن المثير للاهتمام أن معظم عقاراتها، إن لم يكن كلها، تتبع نظام ألوان محددًا، وذلك لأن الشخصية التلفزيونية وافقت على ما يبدو على 14 لون طلاء على الأقل لمساكنها. أحد الألوان التي أصبحت بلا شك هوى ستيوارت المميز، خاصة بالنسبة للمطبخ، هو اللون الرمادي. لكنه ليس النوع النموذجي من اللون الرمادي الذي يمكنك العثور عليه في أي مكان تقريبًا. يتميز اختيار مارثا بمسحة داكنة مميزة على الرغم من كونه لونًا عديم اللون. في مقابلة مع فريدريك، كشفت أن الطلاء الذي استخدمته لمطبخها في منزلها في بيدفورد، نيويورك، كان بيدفورد جراي.

كان هذا اللون جزءًا من خط الطلاء الرائد لشركة Stewart تحت العلامة التجارية Martha Stewart Living، والذي تم إطلاقه في عام 2010 ولكن تم إيقافه بعد فترة وجيزة في عام 2012 بسبب المبيعات الأقل من الممتازة. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك شراء نفس الطلاء من خط الطلاء الجديد لشركة Stewart، والذي يسمى Martha by Martha Stewart، ضمن شركة Fine Paints of Europe. لا يزال اللون يسمى Bedford Gray، وهو متاح للشراء على أمازون. إذا لم يكن من الممكن الوصول إليه في موقعك، فهناك طريقة أخرى للحصول على لون طلاء مطبخ ستيوارت المفضل وهي طلب درجة لون مخصصة تشبه الظل من MyPerfectColor، والتي تتخصص في ألوان الطلاء المطابقة تمامًا.