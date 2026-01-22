لون طلاء المطبخ لا تستطيع مارثا ستيوارت الاكتفاء منه

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
مارثا ستيوارت هي ملكة التدبير المنزلي. إنها تمتلك العديد من المنازل، وقد حولتها إلى بعض من أروع وأروع أسرة المشاهير. ومن المثير للاهتمام أن معظم عقاراتها، إن لم يكن كلها، تتبع نظام ألوان محددًا، وذلك لأن الشخصية التلفزيونية وافقت على ما يبدو على 14 لون طلاء على الأقل لمساكنها. أحد الألوان التي أصبحت بلا شك هوى ستيوارت المميز، خاصة بالنسبة للمطبخ، هو اللون الرمادي. لكنه ليس النوع النموذجي من اللون الرمادي الذي يمكنك العثور عليه في أي مكان تقريبًا. يتميز اختيار مارثا بمسحة داكنة مميزة على الرغم من كونه لونًا عديم اللون. في مقابلة مع فريدريك، كشفت أن الطلاء الذي استخدمته لمطبخها في منزلها في بيدفورد، نيويورك، كان بيدفورد جراي.
كان هذا اللون جزءًا من خط الطلاء الرائد لشركة Stewart تحت العلامة التجارية Martha Stewart Living، والذي تم إطلاقه في عام 2010 ولكن تم إيقافه بعد فترة وجيزة في عام 2012 بسبب المبيعات الأقل من الممتازة. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك شراء نفس الطلاء من خط الطلاء الجديد لشركة Stewart، والذي يسمى Martha by Martha Stewart، ضمن شركة Fine Paints of Europe. لا يزال اللون يسمى Bedford Gray، وهو متاح للشراء على أمازون. إذا لم يكن من الممكن الوصول إليه في موقعك، فهناك طريقة أخرى للحصول على لون طلاء مطبخ ستيوارت المفضل وهي طلب درجة لون مخصصة تشبه الظل من MyPerfectColor، والتي تتخصص في ألوان الطلاء المطابقة تمامًا.
كيفية تنفيذ مطبخ مارثا ستيوارت بيدفورد جراي
باعتباره لونًا محايدًا كلاسيكيًا، يمكن أن يكون اللون الرمادي متعدد الاستخدامات، لذلك لن تواجه مشكلة في العثور على الألوان والأنسجة التي تناسبه. ومع ذلك، إذا كنت تريد أن تحذو حذو ستيوارت عندما يتعلق الأمر بتصميم المطبخ باستخدام خزائن Bedford Gray، فيجب أن تكون على استعداد للتفاخر بالرخام الأبيض. في مقابلتها مع فريدريك، أكدت خبيرة نمط الحياة المنزلي أن التصميم العام لمطبخها في بيدفورد كان في الأساس مزيجًا من الطلاء الرمادي والرخام. وقالت: “مطبخ بيدفورد هو لون يسمى بيدفورد غراي مع طاولات وأسطح من الرخام الأبيض وبلاطات خلفية. والأرضيات من الرخام الأبيض القديم الذي قمت باستخراجه من منزل اشتريته في إيست هامبتون”.
الآن، قد تعتقد أن التمسك بمزيج الرخام الرمادي والأبيض يمكن أن يكون لطيفًا ورتيبًا. ولكن هذا هو المكان الذي تأتي فيه خدعة ستيوارت البسيطة لإضافة لمسة من الألوان في المطبخ. لقد شاركت طريقتين لإضفاء الإثارة على الأشياء باستخدام الإضافات الملونة وتوفير مساحة مطبخك من الشعور بالملل. أحدهما هو عرض الفواكه والخضروات في أوعية كبيرة على المنضدة بدلاً من إخفائها في الأدراج وغرفة المؤن. آخر هو تجميل الأشياء بالزهور الطازجة من حديقتك أو السوق. كلاهما يمكن أن يعزز بشكل فعال مظهر مطبخك ويجعل المساحة تشعر بالحيوية والنشاط دون أن تتعارض مع الخلفية الرخامية باللونين الرمادي والأبيض.