لويزيانا لديها ثالث أدنى متوسط ​​العمر المتوقع في الولايات المتحدة

عندما تريد الانتقال إلى مكان ما حيث تكون تكلفة المعيشة منخفضة ، فقد تميل إلى اختيار لويزيانا. تفتخر الدولة ببعض من أدنى التكاليف على الإسكان والسلع العامة. (بالإضافة إلى ذلك ، ستكون في قلب منطقة Mardi Gras Reveler حيث تسود المرح!)

هناك عقبة واحدة فقط: لويزيانا لا تحتل المرتبة تمامًا في فئة العمر المتوقع. في الواقع ، وضعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) لويزيانا في أسفل قائمة 2020 ، أعلى مباشرة فيرجينيا وميسيسيبي. ما مقدار الاختلاف الذي يحدثه ترتيب ثالث ثالث؟ دعنا نضعها على هذا النحو: في هاواي ، الذي حصل على المركز الأول ، يمكنك أن تتوقع أن يصل إلى أكثر من 81 عامًا. في لويزيانا ، تنخفض فرصك إلى ما فوق 73 عامًا. هذه فجوة كبيرة إلى حد ما.

فلماذا التناقض بين متوسط ​​العمر المتوقع في لويزيانا مقابل دول أخرى؟ وفقًا لـ Greg Sonnenfeld ، منسق خدمات الأورام في Ochsner LSU Health في Shreveport ، لويزيانا ، يتخطى الكثير من الأشخاص في فحوصات الولاية أو وضعها لفترة طويلة ، مما يتركهم لخطر تطوير ظروف خطيرة وتهدد الحياة (عبر KSLA). قال Sonnenfeld ، “(ث) تعرف أن الفحص ينقذ الأرواح عندما نلتقط السرطان في مرحلة مبكرة.”