لويزيانا لديها ثالث أدنى متوسط ​​العمر المتوقع في الولايات المتحدة

عندما تريد الانتقال إلى مكان ما حيث تكون تكلفة المعيشة منخفضة ، فقد تميل إلى اختيار لويزيانا. تفتخر الدولة ببعض من أدنى التكاليف على الإسكان والسلع العامة. (بالإضافة إلى ذلك ، ستكون في قلب منطقة Mardi Gras Reveler حيث تسود المرح!)
هناك عقبة واحدة فقط: لويزيانا لا تحتل المرتبة تمامًا في فئة العمر المتوقع. في الواقع ، وضعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) لويزيانا في أسفل قائمة 2020 ، أعلى مباشرة فيرجينيا وميسيسيبي. ما مقدار الاختلاف الذي يحدثه ترتيب ثالث ثالث؟ دعنا نضعها على هذا النحو: في هاواي ، الذي حصل على المركز الأول ، يمكنك أن تتوقع أن يصل إلى أكثر من 81 عامًا. في لويزيانا ، تنخفض فرصك إلى ما فوق 73 عامًا. هذه فجوة كبيرة إلى حد ما.
فلماذا التناقض بين متوسط العمر المتوقع في لويزيانا مقابل دول أخرى؟ وفقًا لـ Greg Sonnenfeld ، منسق خدمات الأورام في Ochsner LSU Health في Shreveport ، لويزيانا ، يتخطى الكثير من الأشخاص في فحوصات الولاية أو وضعها لفترة طويلة ، مما يتركهم لخطر تطوير ظروف خطيرة وتهدد الحياة (عبر KSLA). قال Sonnenfeld ، “(ث) تعرف أن الفحص ينقذ الأرواح عندما نلتقط السرطان في مرحلة مبكرة.”
تجنب الفحوصات وسوء النظام الغذائي يزيد من خطر الوفاة
كان السرطان ثاني أعلى سبب للوفاة بين سكان لويزيانا اعتبارًا من عام 2022 ، يلاحظ مركز السيطرة على الأمراض. كان السبب الأعلى هو مرض القلب والأوعية الدموية ، وهي مشكلة أخرى يمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم العثور عليها مبكرًا (لذلك لا تلغي شاشاتك الوقائية ، والتي تعد واحدة من الأخطاء الصحية المحفوفة بالمخاطر التي يجب تجنبها إذا كان عمرك أكثر من 50 عامًا).
قد يكون متوسط العمر المتوقع في لويزيانا مرتبطًا بمشكلتين أخريين متعلقة بالطبي: إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والقدرة على تحمل التكاليف. أقرت وزارة الصحة في لويزيانا أنه بسبب الحواجز الاجتماعية والاقتصادية ، لم يكن بعض لويزيان أمام مقدمي الخدمات ، مضيفًا أن “خلق روابط بين المنظمات المجتمعية والخدمات السريرية يقلل من العوائق التي تحول دون فحوصات الوقاية والزواج من سكانها ، أو في خطر كبير من الظروف المزمنة والموارد اللازمة للوقاية منها” (عبر عبر لويسيانا).
إلى جانب القضايا الطبية ، قد يلعب النظام الغذائي دورًا في ترتيب العمر المتوقع في لويزيانا أيضًا. في مقابلة مع شبكة إذاعية لويزيانا عام 2023 ، اعترف الدكتور مايكل سميث ، مدير التعليم في Life Extension ، بأن مأكولات لويزيانا كان مذهلاً ، ولكن ليس بصحة جيدة دائمًا. كما قال عندما يبحث عن سبب اعتقاده أن لويزيانا تصنف حتى الآن في القائمة ، “أنا من تكساس. أحب الأطعمة الجنوبية وربما يكون هذا أحد أكبر العوامل”.
تجاوز متوسط عمر لويزيانا
إذا كنت تحب فكرة العيش في مكان مع مناخ دافئ مع ثقافة فريدة ومطبخ محلي حار ، فإن لويزيانا هي بالتأكيد خيار. في النهاية ، على الرغم من إطالة أمد حياتك بغض النظر عن الحالة التي تقيم فيها وتعيين المواعيد الطبية الوقائية والاحتفاظ بها. (اقرأ عن سبب تفكيرك مرتين قبل تحديد موعد طبيب يوم الاثنين.)
ثانياً ، فكر في الانتقال إلى منطقة ستكون بالقرب منها من مركز طبي رئيسي. وبهذه الطريقة ، إذا كنت بحاجة إلى خدمات الطوارئ بسبب حادث أو تعاني من أعراض صحية هي أعلام حمراء خطيرة ، فيمكنك تشخيصك وعلاجك. هذا لا يضمن لك رؤيتك على الفور: تمر أوقات الانتظار في لويزيانا أكثر من ساعتين ، في المتوسط. لكن هذا في الواقع أقل مما ستجد في ولايات أخرى ؛ في ديلاوير ، أنت على استعداد للجلوس لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات قبل رؤية شخص ما.
ثالثًا ، حافظ على نظام غذائي متوازن ونمط الحياة مع النشاط البدني الكافي. الحد من استهلاكك للأطعمة المقلية عالية الدهون بدلاً من جعلها جزءًا من وجباتك اليومية ، أو تعلم أن تصنع إصدارات أكثر صحة من الأطعمة المفضلة لديك.