لويس تورينس ، جريمة ميتس وضعت في عرض في هزيمة فيليز

هذه هي أوقات ممتعة في الغالب لتشكيلة Mets.

نعم ، كانت هناك ألعاب عرضية في الأسبوعين الماضيين التي توقفت فيها الوحدة وتلا ذلك الإحباط.

لكن نجاح الفريق في اللوحة بدأ يفوق مثل هذه الهفوات.

ليلة الاثنين ، مع وجود أفضل كلب في المنزل في المنزل في المنزل ، تولى أسفل أمر الضرب المسؤول وقاد 13-3 من فيليز في سيتي فيلد.

لقد كان انتصارًا ثالثًا في أربع مباريات لـ The Mets ، الذي ما زال يتخطى Phillies بست مباريات.

لعب فريق The Reds ، الذي بدأ الليلة خلف Mets من قبل 1 ½ مباريات لبطاقة NL الثالثة والأخير ، مباراة لاحقة ضد Dodgers.

بعد تسجيل الدخول إلى 21 أشواط في انتصاراتهما في أتلانتا خلال عطلة نهاية الأسبوع ، خرج فريق Mets مرة أخرى. هذه المرة سجلوا 13 أشواط دون إجابة.

قام لويس تورينس ، الضارب رقم 9 بالترتيب ، بتسليم الخنجر مع هوميروس ثلاثة أشواط في المركز السابع بعد أن ساهم في وقت سابق بمضاعفة RBI.

كما سافر في جولة أخرى في وقت لاحق مع واحد لإنهاء مع خمسة RBIs عالية المهنة.

كان جيف ماكنيل ، المركز الثامن ، 2 مقابل 4 مع ثلاثة RBIs.

ومن الفتحة رقم 7 ، كان Tyrone Taylor الضوئي ، 3 مقابل 4 مع RBI.

أخبرنا أن هذا كان ليلاً 8 مقابل 13 مع تسعة RBIs للضربات الثلاثة السفلية بالترتيب.

علاوة على ذلك في التشكيلة ، واصل مارك فينتوس لعبه الأزيز مع زوجين واثنين من RBIs ، بما في ذلك الضربة المذهلة في الشوط الخامس بعد أن سقط ميتس في حفرة 3-0 في وقت مبكر.

Kodai Senga ، الذي كان يرتدي الراحة العادية للمرة الرابعة في حياته المهنية – سمح له Mets بانتظام بالعرض كل يوم سادس أو سابع بدلاً من المركز الخامس – عبر أربعة أدوار.

بشكل عام ، استسلم ثلاثة أشواط حصلوا على ست مرات مع ثلاث مسارات وأربعة تمريرات على 93 درجة. غادر في الخامس بعد حفر JT Realmuto لبدء الشوط.

في الراحة العادية خلال حياته المهنية ، أصبح الآن في 5.09 عصر.

في جميع الحالات الأخرى ، وصلت Senga إلى 2.74 عصر.

استسلم Senga ثلاثة أضعاف إلى Trea Turner المتقدمة من اللعبة وشاهد Phillies يتقدم 1-0 على Kyle Schwarber’s RBI Ground.

قام أليك بوهم بضرب أغنية منفردة في الثالثة والتي زادت من عجز Mets إلى 3-0.

مشى شواربر لبدء التجمع وبرايس هاربر ، حيث تقدم إلى المركز الثاني حيث حاول خوان سوتو دون جدوى التخلص من العداء الرئيسي في المركز الثالث.

بعد أن تلقى Bohm تضاعف براندون مارسش قبل أن يهرب Senga من المربى الثاني والثلث من خلال تقاعد Max Kepler.

ربطها Mets ضد Cristopher Sánchez بثلاثة أشواط في الرابع.

قام Vientos ، الذي دخل بخمس هوميروس في سبع مباريات ، بقطع مزدوج RBI قبل أن تسحب أغنية Brandon Nimmo Mets إلى داخل الجري.

مشى تايلور لتمديد الشوط قبل أن يربطها McNeil’s RBI 3-3.

قام Vientos بقطع مضاعفة RBI في المركز الخامس بعد فشل Phillies في تنفيذ مسرحية Pickoff.

كان سوتو ، في محاولة سرقة ، آمنًا في المركز الثاني في المسرحية بعد أن أسقط برايسون ستوت رميه أثناء محاولته علامة انتقاد.

كان سانشيز قد خرج وألقيت إلى القاعدة الأولى ، حيث تلقى هاربر الرمية قبل إطلاق النار على المركز الثاني.

بعد أن ضرب تايلور مضاعفة في السادس ، تضاعف تورينس إلى الوسط الأيمن ، مما أعطى Mets تقدم 5-3. تمت إزالة سانشيز في تلك المرحلة.

استسلم ديفيد روبرتسون أغنية RBI إلى Starling Marte بعد المشي Soto مع اثنين من الرافضة.

مع انفجار Torrens الثلاثة في المركز السابع ، كان الهزيمة في Mets ، الذي أنهى 14 زيارة.