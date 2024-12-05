لويس سيفيرينو يغادر ميتس مقابل عقد مذهل بقيمة 67 مليون دولار

يتجه أحد العناصر الرئيسية من تناوب ميتس في الموسم الماضي غربًا إلى منطقة مجهولة.

توصل لويس سيفيرينو إلى اتفاق يوم الخميس مع فريق A بشأن عقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 67 مليون دولار، حسبما أكدت مصادر الصناعة، حيث تستعد المنظمة لبدء اللعب في سكرامنتو لمدة ثلاثة مواسم على الأقل قبل الاستقرار في لاس فيجاس. لديه خيار إلغاء الاشتراك بعد الموسم الثاني.

رفض سيفيرينو، 30 عامًا، عرضًا مؤهلًا من فريق ميتس بقيمة 21.05 مليون دولار، مما يعني أن الفريق سيحصل على تعويض اختياري مقابل توقيعه مع فريق A. الاختيار التعويضي سيكون بعد الجولة الرابعة.

يعد الدفع المضمون هو الأكبر في تاريخ امتياز A.

كان سيفيرينو بمثابة العمود الفقري في تناوب ميتس الموسم الماضي، حيث وصل إلى 3.91 عصرًا على مدى 182 جولة في 31 بداية.

وصل صاحب اليد اليمنى بصفقة مدتها عام واحد بقيمة 13 مليون دولار حيث كان يتطلع إلى إحياء مسيرته المهنية التي ابتليت بالإصابات مع فريق يانكيز.

انضم كل من Severino و Sean Manaea و Jose Quintana إلى وكالة مجانية بعد الموسم لترك ثغرات في تناوب Mets.

وقع فريق ميتس الأسبوع الماضي مع فرانكي مونتاس على عقد لمدة عامين بقيمة 34 مليون دولار مع إلغاء الاشتراك بعد الموسم المقبل للمساعدة في ملء فراغ تناوب واحد.

أبلغت ESPN لأول مرة عن اتفاق Severino مع A’s.