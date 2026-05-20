لوي مقابل. هوم ديبوت: من لديه أفضل عروض يوم الذكرى 2026؟

عندما يصل يوم الذكرى، يكون الأمر كما لو أن العلم ذو المربعات قد سقط، ويبدأ الصيف في سباق سريع. الكثير من العطلات التي تكافئنا بعطلات نهاية الأسبوع لمدة ثلاثة أيام معروفة بالمبيعات في المتاجر الكبيرة، ويا ​​له من وقت للانغماس في كل ما يتعلق بالفناء وتحسين المنزل. تتنافس شركتا Home Depot وLowe’s للحصول على أفضل العروض في يوم الذكرى هذا، وليس من المستغرب أن تساعدك الكثير من الصفقات على تجديد حديقتك الخلفية بميزانية محدودة. يدير كلا المتجرين مبيعاتهما في الفترة من 14 إلى 27 مايو 2026. ولا شك أن الخصومات على منتجات تنسيق الحدائق والبستنة والشوايات وأثاث الفناء ستضع النجوم في عيون المتسوقين في شهر مايو. لكن هذه السلع الأساسية الصيفية ليست هي العناصر الوحيدة التي تتمتع بأسعار جذابة في الوقت الحالي. تعد الأجهزة والأدوات وتجهيزات الحمامات والتخزين مجرد عينة من العناصر التي يمكنك الحصول عليها مقابل أقل خلال هذه الفترة الممتدة لمدة أسبوعين تقريبًا.

إذن، أي متجر كبير لتحسين المنزل هو أفضل رهان لتحقيق وفورات كبيرة في شهر مايو؟ بمقارنة منشورات المبيعات الخاصة بهم، يبدو أن Lowe’s تتقدم قليلاً عندما يتعلق الأمر بعدد العناصر المخفضة مقارنةً بـ Home Depot. ومع ذلك، يعتمد الأمر بشكل أساسي على ما تتسوق من أجله. العلامات التجارية مهمة كما تفعل فئات المنتجات. إذا كنت تبحث عن شواية بيليه في السوق، فتوجه إلى Home Depot. الأمر نفسه ينطبق على تجهيزات الحمامات التي تنخفض في هوم ديبوت. ولكن إذا كانت شركة DeWalt Power Tools، فمن الصعب للغاية التغلب على صفقة Lowe المتمثلة في شراء واحدة والحصول على اثنتين مجانًا. يعمل كلا المتجرين على تسهيل عملية شراء الأجهزة، ولكن إذا كان عليك تجهيز مطبخ كامل، فقد يكون Lowe’s هو خيارك الأفضل.