لوي مقابل. هوم ديبوت: من لديه أفضل عروض يوم الذكرى 2026؟

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
عندما يصل يوم الذكرى، يكون الأمر كما لو أن العلم ذو المربعات قد سقط، ويبدأ الصيف في سباق سريع. الكثير من العطلات التي تكافئنا بعطلات نهاية الأسبوع لمدة ثلاثة أيام معروفة بالمبيعات في المتاجر الكبيرة، ويا له من وقت للانغماس في كل ما يتعلق بالفناء وتحسين المنزل. تتنافس شركتا Home Depot وLowe’s للحصول على أفضل العروض في يوم الذكرى هذا، وليس من المستغرب أن تساعدك الكثير من الصفقات على تجديد حديقتك الخلفية بميزانية محدودة. يدير كلا المتجرين مبيعاتهما في الفترة من 14 إلى 27 مايو 2026. ولا شك أن الخصومات على منتجات تنسيق الحدائق والبستنة والشوايات وأثاث الفناء ستضع النجوم في عيون المتسوقين في شهر مايو. لكن هذه السلع الأساسية الصيفية ليست هي العناصر الوحيدة التي تتمتع بأسعار جذابة في الوقت الحالي. تعد الأجهزة والأدوات وتجهيزات الحمامات والتخزين مجرد عينة من العناصر التي يمكنك الحصول عليها مقابل أقل خلال هذه الفترة الممتدة لمدة أسبوعين تقريبًا.
إذن، أي متجر كبير لتحسين المنزل هو أفضل رهان لتحقيق وفورات كبيرة في شهر مايو؟ بمقارنة منشورات المبيعات الخاصة بهم، يبدو أن Lowe’s تتقدم قليلاً عندما يتعلق الأمر بعدد العناصر المخفضة مقارنةً بـ Home Depot. ومع ذلك، يعتمد الأمر بشكل أساسي على ما تتسوق من أجله. العلامات التجارية مهمة كما تفعل فئات المنتجات. إذا كنت تبحث عن شواية بيليه في السوق، فتوجه إلى Home Depot. الأمر نفسه ينطبق على تجهيزات الحمامات التي تنخفض في هوم ديبوت. ولكن إذا كانت شركة DeWalt Power Tools، فمن الصعب للغاية التغلب على صفقة Lowe المتمثلة في شراء واحدة والحصول على اثنتين مجانًا. يعمل كلا المتجرين على تسهيل عملية شراء الأجهزة، ولكن إذا كان عليك تجهيز مطبخ كامل، فقد يكون Lowe’s هو خيارك الأفضل.
ما يجب انتزاعه من كل متجر في يوم الذكرى هذا
من خلال النقر على منشورات التخفيضات الخاصة بكلا المتجرين، يوجد ما يقرب من 150 عنصر مبيعات ليوم الذكرى في كل متجر. إنها عناصر ذات أسعار أكبر حيث سيوفر لك أحد المتاجر أكثر من الآخر. لذا، فكر في ما تبحث عنه بالضبط، واتبع الإرشادات أدناه لتحديد مكان التسوق.
يقوم كلا المتجرين بترويج الشوايات بشكل كبير، لكن شركة هوم ديبوت تعلن عن تخفيضات كبيرة في أسعار الشوايات الفاخرة. إذا كنت تتسوق لشراء شواية بيليه أو مدخن، فيمكنك إحضار جهاز Traeger ProSeries Wood 34-Pellet Grill and Smoker عالي التصنيف إلى المنزل مقابل 499 دولارًا، وهو خصم قدره 230 دولارًا عن سعره الأصلي. يقدم كلا المتجرين أيضًا عروضًا خاصة للهدايا المجانية لأدوات مختلفة، والعديد منها من بين أفضل 10 علامات تجارية للأدوات الكهربائية. ينبغي لعشاق ميلووكي وماكيتا وريوبي التوجه إلى Home Depot للحصول على تخفيضات الأسعار والهدايا، في حين أن Lowe’s هو المكان المناسب للحصول على العروض الخاصة على أدوات EGO وKobalt وDeWalt.
إذا كان صنبور المرحاض أو الحمام منخفض التكلفة مدرجًا في قائمة التسوق الخاصة بك، فاحضره إلى المنزل من Home Depot مقابل 99 دولارًا، أي أرخص بـ 50 دولارًا على الأقل من العناصر المماثلة في Lowe’s. تعد عروض الأجهزة الرائعة من Home Depot بخصم يصل إلى 40٪، إلى جانب توفير 500 دولار لجهازين أو أكثر من نفس العلامة التجارية أمرًا مغريًا. ولكن، إذا كنت بحاجة إلى تجهيز مطبخك بجميع الأجهزة الجديدة، فإن حزم أجهزة Lowe يمكن أن توفر لك ما يتراوح بين 600 دولار إلى 2500 دولار تقريبًا. يجب أن تكون Lowe’s أيضًا وجهتك للنوافذ والأبواب. إن التخفيضات الجذابة في الأسعار، والصفقات الائتمانية، والتركيب عالي الجودة قد تكسبك؛ وفقًا لبحث House Digest، لا يجب عليك أبدًا شراء نوافذ أو أبواب Home Depot إذا كنت تريد تركيبها بشكل صحيح.
المنهجية
مع استهداف العلامات التجارية المختلفة للمبيعات في كل متجر، لم تكن Home Depot ولا Lowe’s هي الفائزة بشكل عام في تقديم أفضل العروض. المعلومات التي تمت مشاركتها هنا جاءت بشكل رئيسي من المواقع الرسمية للمتاجر ومنشورات البيع. كانت الموارد التي تواجه العملاء في كلا المتجرين بمثابة نعمة للعثور على المتجر الأفضل لعلامات تجارية معينة بالإضافة إلى برامج الحوافز الخاصة بهم. كما أخذنا في الاعتبار أي خصومات إضافية متاحة حاليًا أو بانتظام، بالإضافة إلى تقييمات المنتجات والخدمات.