لو كان توم بيتي لا يزال على قيد الحياة، لكنا أجلسه لطرح هذه الأسئلة الملحة حول موسيقاه

عندما توفي توم بيتي في أكتوبر 2017، فقدنا أحد أفضل كتاب الأغاني لدينا. لقد ترك وراءه مجموعة من الأعمال التي لا مثيل لها: أربعة عقود من أغاني الروك الكلاسيكية التي تجعلك تنقر بقدمك بينما تعلق في رأسك بشكل ممتع. على غرار بروس سبرينغستين أو بوب سيغر، يتصارعان مع الصعود والهبوط في الحياة الأمريكية: الحلم الذي يدفعنا، والخسارة التي تحرقنا، والحب الذي يخلصنا، والمرونة اللازمة لتجاوز كل ذلك. تبدو أغاني توم بيتي أكثر روعة اليوم مما كانت عليه عندما تم إصدارها، فهي خالدة.

في المقابلات، أكد بيتي دائمًا أنه كان كاتب أغاني بديهيًا. وقال لبيلبورد: “الأغاني غامضة وساحرة نوعًا ما، ولا توجد صيغة تجمعها، إنها مجرد شيء ولدت به في الغالب”. لا شك أن هذا هو السبب الذي يجعل موسيقاه تبدو طبيعية جدًا ولماذا لا تحتاج إلى قاموس المرادفات لتقدير تألق كلماته. تأسر الألحان مثل “Refugee” و”American Girl” و”Mary Jane’s Last Dance” المعجبين لأنها تحكي قصصًا وترسم صورًا وتثير المشاعر، بينما تترك مجالًا للمستمعين لملء الفجوات. نرى أنفسنا في أغانيه لأنه يسمح لنا بالدخول.

مع وفاة بيتي، لم يبق لدينا إرث موسيقي عظيم فحسب، بل تركنا أيضًا مع أسئلة ملحة حول تأليف أغانيه ومهنته. لسنا متأكدين من أنه سيجيب بشكل مباشر: كما أشار لـ سي بي سي، “إنه نوع من الأعمال الخطيرة التي تبحث بعمق في الجرثومة التي تخلق الأغاني … أشعر بالخرافات بشأن هذا الأمر” (عبر Far Out). ومع ذلك، هذا ما سنطلبه منه لو كان لا يزال معنا.