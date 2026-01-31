لو كان توم بيتي لا يزال على قيد الحياة، لكنا أجلسه لطرح هذه الأسئلة الملحة حول موسيقاه

عندما توفي توم بيتي في أكتوبر 2017، فقدنا أحد أفضل كتاب الأغاني لدينا. لقد ترك وراءه مجموعة من الأعمال التي لا مثيل لها: أربعة عقود من أغاني الروك الكلاسيكية التي تجعلك تنقر بقدمك بينما تعلق في رأسك بشكل ممتع. على غرار بروس سبرينغستين أو بوب سيغر، يتصارعان مع الصعود والهبوط في الحياة الأمريكية: الحلم الذي يدفعنا، والخسارة التي تحرقنا، والحب الذي يخلصنا، والمرونة اللازمة لتجاوز كل ذلك. تبدو أغاني توم بيتي أكثر روعة اليوم مما كانت عليه عندما تم إصدارها، فهي خالدة.
في المقابلات، أكد بيتي دائمًا أنه كان كاتب أغاني بديهيًا. وقال لبيلبورد: “الأغاني غامضة وساحرة نوعًا ما، ولا توجد صيغة تجمعها، إنها مجرد شيء ولدت به في الغالب”. لا شك أن هذا هو السبب الذي يجعل موسيقاه تبدو طبيعية جدًا ولماذا لا تحتاج إلى قاموس المرادفات لتقدير تألق كلماته. تأسر الألحان مثل “Refugee” و”American Girl” و”Mary Jane’s Last Dance” المعجبين لأنها تحكي قصصًا وترسم صورًا وتثير المشاعر، بينما تترك مجالًا للمستمعين لملء الفجوات. نرى أنفسنا في أغانيه لأنه يسمح لنا بالدخول.
مع وفاة بيتي، لم يبق لدينا إرث موسيقي عظيم فحسب، بل تركنا أيضًا مع أسئلة ملحة حول تأليف أغانيه ومهنته. لسنا متأكدين من أنه سيجيب بشكل مباشر: كما أشار لـ سي بي سي، “إنه نوع من الأعمال الخطيرة التي تبحث بعمق في الجرثومة التي تخلق الأغاني … أشعر بالخرافات بشأن هذا الأمر” (عبر Far Out). ومع ذلك، هذا ما سنطلبه منه لو كان لا يزال معنا.
من هي ماري جين في رقصة ماري جين الأخيرة؟
كانت أغنية “Mary Jane’s Last Dance”، وهي نسخة أصلية من ألبوم “Greatest Hits” لـ Tom Petty and the Heartbreakers، مصدرًا للنقاش منذ إصدارها في عام 1993. تحكي الأغنية قصة رحلة صيفية مع “فتاة إنديانا” ماري جين، وراوية الأغنية مليئة بالشوق والحسرة. “مرة أخرى لقتل الألم،” تقول الجوقة، “أشعر أن الصيف يزحف وأنا / تعبت من هذه المدينة مرة أخرى.” على الرغم من أنها لن تبقى طويلاً أبدًا، إلا أن الراوية تطور مشاعرها وتُترك بمرارة ومهجورة.
من هي ماري جين؟ أحد التفسيرات المحتملة هو أنها زوجة توم بيتي الأولى، جين بينيو. كان زواجهما على الصخور في أوائل التسعينيات، وتم الطلاق بعد ثلاث سنوات من إصدار الأغنية. ومع ذلك، قد تكون كلمة “ماري جين” أيضًا كلمة عامية تعني الحشيش، وتستخدم “لقتل الألم” والهروب من كدح المدينة. قرب نهاية حياته، كان بيتي منفتحًا بشأن استخدامه، حيث قال لمجلة الرجال، “أنا في الغالب مجرد رجل مبرد” (عبر جين ستريت). لو كان الأمر كذلك، فلن يكون المرجع الوحيد في كلماته؛ في “أنت لا تعرف كيف تشعر،” يغني بيتي، “لكن دعني أصل إلى النقطة / دعنا نلف مفصلًا آخر.”
لم يكشف بيتي أبدًا عن هوية ماري جين بالضبط، أو ما إذا كانت هناك أي حلقة معينة في حياته ألهمته. ومع ذلك، فقد قام بإخماد نظرية القنب، حيث قال لكاتب الأغاني، “لا أعتقد أنني كنت أكتب عن القدر.”
من كان يعيش مثل لاجئ في لاجئ؟
ظهرت في ألبوم Tom Petty and the Heartbreakers لعام 1979، “Damn The Torpedoes”، وقد بلورت أغنية “Refugee” الصوت النشيدي للفرقة في الفترة المبكرة. بالتعاون مع عازف الجيتار مايك كامبل، كتب بيتي الكلمات بسرعة. وقال لكاتب الأغاني الأمريكي: “لقد استغرق الأمر دقائق. حرفيًا، بضع دقائق فقط… جاءت الكلمات بسرعة كبيرة”. على الرغم من أن التسجيل لم يسير بسلاسة – فقد ارتفعت حدة التوتر لدرجة أن عازف الدرامز ستان لينش تم فصله مؤقتًا – إلا أن الأغنية بلغت ذروتها في المرتبة 15 على Billboard Hot 100.
اللغز الأكبر يكمن في العبارة التالية: “ليس عليك أن تعيش كلاجئ”. مع سطور مثل “حبيبي، نحن لسنا الأوائل / أنا متأكد من أن الكثير من العشاق الآخرين قد احترقوا”، تصور الأغنية علاقة تنهار. بعد سنوات من التفكير في الأمر، قال بيتي إن الأمر يتعلق بنزاع قانوني مع شركة التسجيلات الخاصة به. قال لـ Far Out: “كان هذا رد فعل على ضغوط صناعة الموسيقى. كنت في مزاج التحدي هذا. لم أكن مدركًا لذلك في ذلك الوقت، لكن يمكنني أن أنظر إلى الوراء وأرى ما كان يحدث.”
ولكن إذا كانت كلمة “لاجئ” تدور حول الهروب من علاقة سيئة، فمن الذي يخاطبه تافه في الامتناع؟ قد يكون شريك المتحدث: الحبيب السابق (أو التسمية) الذي تم التخلص منه. كما يمكن أن يكون مرجعيًا ذاتيًا: حيث يذكر الراوي نفسه بأنه لا يحتاج إلى الاستمرار في العيش هاربًا. الصور الموجودة في البيتين الثاني والثالث – “في مكان ما، بطريقة ما، شخص ما / لا بد أنه ركلك حول البعض” – قد تعكس طفولة بيتي المأساوية التي نشأت مع أب مسيئ. كيفما كنت تراه، فهو نشيد خالد.
من هو “هو” الغامض في الفتاة الأمريكية؟
الأغنية التي تختتم ألبوم Tom Petty and the Heartbreakers الأول الذي يحمل عنوان “American Girl” عام 1976، هي عبارة عن ثلاث دقائق ونصف من موسيقى البوب القوية. تحكي قصة امرأة شابة “نشأت على الوعود” وتنتقل من مسقط رأسها لتحقيق أحلامها، وسرعان ما أصبحت الأغنية محاطة بالأسطورة.
في موطن بيتي غينزفيل بولاية فلوريدا، ظهرت أسطورة مفادها أن كلمات الأغاني حول الشرفات و”الطريق 411″ تشير إلى طالب في جامعة فلوريدا يُشاع أنه تناول الكثير من المواد المهلوسة وقفز من سكن بيتي تاورز. وأوضح في كتاب “المحادثات مع توم بيتي”: “لقد أصبحت أسطورة حضرية ضخمة في فلوريدا، كان من الممكن أن يتصلوا بي للتو ويكتشفوا أن الأمر غير صحيح” (عبر كاتب الأغاني الأمريكي).
بينما أجاب بيتي على هذا السؤال، لا يزال هناك شيء واحد نتساءل عنه. في المقطع الأخير، بعد التحقق من الواقع، تقف المرأة بمفردها على شرفتها ليلاً، “وللحظة واحدة يائسة هناك / تسلل مرة أخرى إلى ذاكرتها”. هل هذا الشخص كان من محبي الحب السابق؟ هل ترك أحد خلفه أو حتى ينتظر في المنزل؟ أيًا كان، فإن وجوده يضيف بُعدًا آخر إلى اليأس والشوق في السطور التالية: “يا إلهي، إنه أمر مؤلم للغاية عندما يكون هناك شيء قريب جدًا / لا يزال بعيدًا عن المنال”. كما هو الحال مع العديد من أغاني توم بيتي، فإن هذا اللغز يجعل أغنية “American Girls” أكثر إلحاحًا. إنها تتيح لنا ملء الفراغات واستخلاص المعنى الخفي الخاص بنا، ومع تلك الإيقاعات الدافعة وأعمال الجيتار المعدية، فإننا ننقر بأقدامنا طوال الوقت.
هل كان حقاً مسكوناً بإرث الزهور البرية؟
نشأ الألبوم المنفرد لتوم بيتي “Wildflowers” عام 1994 من رماد فترة صعبة بشكل خاص في حياته. لم يقتصر الأمر على أن زواجه الذي دام 22 عامًا من جين بانيو كان في حالة سقوط حر، ولكنه انفصل عن عازف الدرامز الأصلي لفرقة Heartbreakers، ستان لينش. وعلى الرغم من الصراعات الشخصية – أو ربما التي تغذيها – فقد حقق الذهب الإبداعي والتجاري. بمساعدة مؤسس ومنتج Def-Jam Records ريك روبين، أنتج بيتي قطعة فنية خام، حزينة، وقوية. يضم أغنيتي “أنت لا تعرف كيف تشعر” و”من الجيد أن تكون ملكًا”، وبلغت ذروتها في المرتبة الثامنة على قائمة بيلبورد 200 عند إصدارها الأولي، مع إعادة إصدار موسعة تتصدر قوائم بيلبورد روك ألبومات في أكتوبر 2020.
أقل صرامة من منتج بيتي المعتاد، جيف لين، فتح روبن شيئًا ما في بيتي؛ أصرت شركة Warner Bros. على تضمين 15 أغنية فقط من أصل 27 أغنية أو نحو ذلك قاموا بتسجيلها. بغض النظر، قال بيتي عن “Wildflowers،” “أعتقد أنه ربما يكون المفضل لدي. إنه الألبوم الذي أفتخر به كثيرًا،” وفقًا لموقعه على الإنترنت. لكن روبن قال لبودكاست Broken Record أن الألبوم كان يلوح في الأفق بشكل كبير جدًا بالنسبة لـ Petty. “أخبرني أن أغنية Wildflowers تخيفه، لأنه ليس متأكدًا حقًا من سبب كونها جيدة كما هي. لذا، فإن لديها هذا الشعور المسكون بالنسبة له” (عبر Ultimate Classic Rock). إذا كان بيتي على قيد الحياة، فسنكون فضوليين لمعرفة ما إذا كان لا يزال يشعر بنفس الشعور تجاه الألبوم، والذي كان فريدًا في كتالوجه العام.
سواء أكان روبن على صواب أم لا، فإن “Wildflowers” لم يمنع أبدًا تدفق عصائر بيتي الإبداعية. وفي مقابلته الأخيرة في صحيفة لوس أنجلوس تايمز – التي نُشرت بعد وقت قصير من وفاته في أعقاب أدائه الأخير – أوضح: “إذا لم يكن لدي مشروع قائم، فلا أشعر بأنني مرتبط بأي شيء … أحب النهوض من السرير ويكون لدي هدف”. ومن خلال مجموعة أعماله التي لا يمكن إنكارها، يستمر تفانيه اليومي في مهنته.