لو هولتز، 88 عامًا، في أتلانتا لحضور مباراة بطولة CFP وسط عداء رايان داي

أتلانتا – يبدو أن رايان داي قد يثبت خطأ أحد أكبر منتقديه شخصيًا.

من المتوقع أن يكون لو هولتز، آخر مدرب يقود نوتردام إلى البطولة الوطنية، حاضرًا ليلة الاثنين عندما تواجه ولاية أوهايو الأيرلنديين في ملعب مرسيدس بنز.

وقال مصدر إنه لا توجد خطط له لمخاطبة نوتردام قبل انطلاق المباراة.

أعاد هولتز (88 عامًا) إشعال نزاعهما الأسبوع الماضي على X عندما رد على تغريدة يتساءل فيها عما إذا كان سيحضر المواجهة.

“إذا لم تفز نوتردام، فذلك لأننا نريد الحفاظ على وظيفة رايان داي. وكتب هولتز: “كنت في الأصل سأحضر المباراة بروحي، ولكن الآن سأسحب جسدي أيضًا”.

اختار هولتز أيضًا نوتردام، المستضعفة بـ 8.5 نقطة، للفوز بالمباراة على الفور.

وكتب على موقع التواصل الاجتماعي: “ولاية أوهايو لديها الموهبة، لكن نوتردام لديها القلب والثقافة والدفاع للفوز بهذه المباراة”. “كن صبورًا، أدر كرة القدم، وثق بالعملية. نوتردام تفوز بفارق ضئيل – بفارق 3 نقاط. تذكر أننا نوتردام وهم ليسوا كذلك!

يعود التنافس بين هولتز وداي إلى الموسم الماضي، قبل فوز ولاية أوهايو على نوتردام في 23 سبتمبر 2023. وكان هولتز ينتقد عمل داي وافتقار فريق Buckeyes إلى اللياقة البدنية.

قال هولتز خلال ظهوره على ESPN: “أنت تنظر إلى Coach Day – وقد قمت بالتدريب في ولاية أوهايو تحت قيادة وودي هايز”. “لقد فزنا بالبطولة الوطنية عندما كنت هناك. أنا فخور بذلك. ومع ذلك فقد خسر أمام ألاباما وجورجيا وكليمسون وميشيغان مرتين. والجميع (الذي) يضربه، يفعل ذلك لأنهم أكثر جسديًا من ولاية أوهايو. أعتقد أن نوتردام ستتبع نفس النهج”.

بعد فوز ولاية أوهايو، انطلق داي في هولتز.

وقال داي في مقابلة ميدانية مع شبكة إن بي سي: “أود أن أعرف أين يوجد لو هولتز الآن”. “ما قاله عن فريقنا، لا أستطيع أن أصدق. هذا فريق صعب هنا. نحن فخورون بأن نكون من ولاية أوهايو. لقد كانت أوهايو دائمًا ضد العالم، وستظل أوهايو ضد العالم. لكنني سأخبرك بأمر: أنا أحب هؤلاء الأطفال. لدينا فريق صعب.”

في اليوم الإعلامي لمباراة البطولة الوطنية، سُئل داي عما إذا كان الاثنان قد أصلحا الأمور، لكنه قال إن الاثنين لم يتحدثا منذ أن تبادلا الانتقادات اللفظية. ربما سيجتمعون ليلة الاثنين.

احتفل هولتز مؤخرًا بعيد ميلاده الثامن والثمانين بحفل كبير في بحيرة نونا لودج في أورلاندو بولاية فلوريدا.

وكان من بين 150 ضيفًا العديد من اللاعبين السابقين الذين قضوا 11 عامًا في تدريب هولتز في نوتردام. كان العديد منهم جزءًا من مؤسسة Heroes Foundation الخاصة به، والتي تساعد الطلاب الرياضيين السابقين الذين يواجهون صعوبات مالية أو جسدية أو عقلية. كما أنها توفر مساعدات دراسية للشباب المستحقين.

يسعد هولتز بتوجيهات مدرسته القديمة تحت قيادة المدرب ماركوس فريمان، الذي قاد الأيرلنديين إلى مباراة البطولة الوطنية بالفوز في 13 مباراة متتالية بعد مفاجأة مذهلة أمام شمال إلينوي في الأسبوع الثاني.

قال هولتز لموقع 247Sports.com في مايو 2023: “عندما حصل (فريمان) على الوظيفة، خلال الأسبوع الأول، سافر إلى هنا وقضى اليوم بأكمله معي. تحدثنا كل شيء عن نوتردام. وأنا على استعداد لمساعدته بأي طريقة ممكنة.

“إنه لا يحتاج إلى أي مساعدة. إنه يسير في الاتجاه الصحيح. لكنني أريد أن تكون نوتردام ناجحة دائمًا، خاصة مع شخص يفهم ما تعنيه نوتردام.