ليام ماكنلي في البكاء مع أمي في لحظة مسودة العاطفي 2025 في الدوري الاميركي للمحترفين

لقد كانت ليلة الأربعاء العاطفية بالنسبة ليام ماكنلي وعائلته ، الذين ألقى دموع الفرح بعد اختيار طالبة UConn السابقة في المركز التاسع والعشرين في مسودة الدوري الاميركي للمحترفين 2025.

سوف يناسب المهاجم الذي يبلغ طوله 6 أقدام و 7 أقدام مع Hornets ، الذي حصل على اختيار رقم 29 واختيار الجولة الأولى 2029 من Suns كجزء من تجارة Mark Williams.

بعد لحظات من الاختيار في مركز باركليز ، انضم إلى ماكنلي والدته آشلي لإجراء مقابلة مع ESPN.

وقال آشلي: “يريد أن يفعل الشيء الصحيح لفريقه ، وسيشعرون بسعادة غامرة لوجوده”.

تم التغلب على كل من آشلي وليام بعاطفة عندما ناقش زملائه في فريق أكاديمية مونتفيردي السابقين.

“هؤلاء هم إخوتي” ، قال ماكنلي وهو يقاتل الدموع. “فخور جدًا بهم ، إنه حلم أصبح حقيقة.”

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تشمل شب مونتفيردي كوبر فلاج ، الذي حصل على المركز الأول في مافريكس ؛ آسا نيويل ، اختيار الصقور في رقم 23 ؛ و Derik Queen ، اختيار نيو أورليانز بيليكانز في رقم 13.

بلغ متوسط ​​ماكنلي 14.5 نقطة ، 2.3 تمريرة وستة كرات مرتدة في موسمه الوحيد مع أقوياء البنية.

على الرغم من أن الكثير من مجتمع الدوري الاميركي للمحترفين قد تعرفوا على أحبائهم يوم الأربعاء ، إلا أن آشلي أسر مشجعي كرة السلة الجامعيين في مارس خلال دورة بطولة NCAA في UConn.

تم عرضها على بث خسارة UConn في الجولة الثانية أمام فلوريدا ، مع تسوية مستخدم X واحد في ذلك الوقت ، “أمي Liam McNeely تحصل على الكثير من الوقت وبصراحة يجب عليها”.

انخفض سعي UConn للحصول على بطولة وطنية ثلاثية في هزيمة 77-75 ، مع انتقال فلوريدا للفوز بكل شيء.