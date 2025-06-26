ليام ماكنلي في البكاء مع أمي في لحظة مسودة العاطفي 2025 في الدوري الاميركي للمحترفين

رياضة
ليام ماكنلي في البكاء مع أمي في لحظة مسودة العاطفي 2025 في الدوري الاميركي للمحترفين

لقد كانت ليلة الأربعاء العاطفية بالنسبة ليام ماكنلي وعائلته ، الذين ألقى دموع الفرح بعد اختيار طالبة UConn السابقة في المركز التاسع والعشرين في مسودة الدوري الاميركي للمحترفين 2025.

سوف يناسب المهاجم الذي يبلغ طوله 6 أقدام و 7 أقدام مع Hornets ، الذي حصل على اختيار رقم 29 واختيار الجولة الأولى 2029 من Suns كجزء من تجارة Mark Williams.

بعد لحظات من الاختيار في مركز باركليز ، انضم إلى ماكنلي والدته آشلي لإجراء مقابلة مع ESPN.

وقال آشلي: “يريد أن يفعل الشيء الصحيح لفريقه ، وسيشعرون بسعادة غامرة لوجوده”.

تم التغلب على كل من آشلي وليام بعاطفة عندما ناقش زملائه في فريق أكاديمية مونتفيردي السابقين.

“هؤلاء هم إخوتي” ، قال ماكنلي وهو يقاتل الدموع. “فخور جدًا بهم ، إنه حلم أصبح حقيقة.”

اتبع تغطية المنشور لمشروع 2025 NBA

تشمل شب مونتفيردي كوبر فلاج ، الذي حصل على المركز الأول في مافريكس ؛ آسا نيويل ، اختيار الصقور في رقم 23 ؛ و Derik Queen ، اختيار نيو أورليانز بيليكانز في رقم 13.

بلغ متوسط ​​ماكنلي 14.5 نقطة ، 2.3 تمريرة وستة كرات مرتدة في موسمه الوحيد مع أقوياء البنية.

على الرغم من أن الكثير من مجتمع الدوري الاميركي للمحترفين قد تعرفوا على أحبائهم يوم الأربعاء ، إلا أن آشلي أسر مشجعي كرة السلة الجامعيين في مارس خلال دورة بطولة NCAA في UConn.

تم عرضها على بث خسارة UConn في الجولة الثانية أمام فلوريدا ، مع تسوية مستخدم X واحد في ذلك الوقت ، “أمي Liam McNeely تحصل على الكثير من الوقت وبصراحة يجب عليها”.

انخفض سعي UConn للحصول على بطولة وطنية ثلاثية في هزيمة 77-75 ، مع انتقال فلوريدا للفوز بكل شيء.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية