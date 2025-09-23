ليبرتي تدريب المرشحين بعد إطلاق النار على ساندي برونديلو

رياضة
ليبرتي تدريب المرشحين بعد إطلاق النار على ساندي برونديلو

أطلقت الحرية الرائعة ساندي برونديلو صباح الثلاثاء ، بعد أقل من عام من توجيه الامتياز إلى أول لقب WNBA.

فيما يلي قائمة بثمانية مرشحين يجب أن تدعوها الحرية لتحل محلها:

مساعد الحرية سونيا رامان

انضمت رامان إلى الحرية هذا الموسم بعد أن أمضت السنوات الأربع الماضية على طاقم تايلور جنكينز مع ممفيس غريزليس. كانت نوعًا من منسق الهجوم المشترك ومنسق الفرق الخاصة في نيويورك هذا الموسم. شملت الواجبات الأخيرة وضع استراتيجية لمواقف مختلفة داخل اللعبة ، بما في ذلك نهاية الربع ، وبعد مهلة ونهاية اللعبة. يتمتع رامان ببعض الخبرة السابقة في التدريب – وإن لم يكن في الايجابيات. إنها أفضل مدرب على الإطلاق في كرة السلة للسيدات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، حيث كانت لمدة 12 موسمًا.

مدرب بايلور نيكي كولين

هل حان الوقت لكولين للحصول على صدع آخر في WNBA؟ لدى كولين حوالي 20 عامًا من الخبرة في التدريب. دربت الحلم لمدة ثلاثة مواسم وحصلت على لقب 2018 مدرب WNBA للعام بعد قيادة أتلانتا إلى سجل 23-11 مثير للإعجاب في موسمها الأول. لكن العامين القادمين من الحلم كانت باهتة ، مما أدى إلى إطلاق النار عليها. حل كولن محل كيم مولكي في بايلور في عام 2021 وقاد ليدي بيرز إلى سجل 102-36 خلال المواسم القليلة الماضية. كان بايلور بذرة رقم 2 في بطولة 2022 NCAA وجعلها إلى Sweet 16 في عام 2024 تحت قيادة Collen.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية