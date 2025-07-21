ليبرتي تسجيل المخضرم ستيفاني تالبوت مع استئناف موسم WNBA

رياضة
ليبرتي تسجيل المخضرم ستيفاني تالبوت مع استئناف موسم WNBA

تضيف الحرية وجود مقعد مخضرم لبدء النصف الثاني من الموسم.

أعلنت الفريق يوم الاثنين ، بعد أسبوع واحد من التنازل عنها من قبل فالكيريس ، أن المهاجم ستيفاني تالبوت ينضم إلى أبطال WNBA المدافعين عن المدافعين عن المدافعين عن ذلك يوم الاثنين ، بعد أسبوع واحد من التنازل عنها من قبل فالكيريس.

وبحسب ما ورد وقع تالبوت ، 31 عامًا ، عقدًا لبقية العام.

إنها تجمع تالبوت مع مدربها السابق في ميركوري ومدربة المنتخب الوطني الأسترالي الحالي ، ساندي برونديلو ، الآن في موسمها الرابع كمدربة للحرية.

تأتي إضافة Talbot – التي تعيد قائمة Liberty إلى ما يصل إلى 12 لاعبًا – بينما تظل Emma Meesseman هي الوكيل الحر في الدوري.

المهاجم البلجيكي ، الذي أمضى موسم 2022 مع السماء ويلعب حاليًا في الخارج بشكل احترافي ، قد أثار اهتمامًا في الدوري ، وتعتبر الحرية من بين المراكز الأولى لخدماتها.

تحتفظ الحرية بمساحة الرواتب لتوقيع كبير ، ولكنها ستحتاج الآن إلى إزالة بقعة قائمة.

ويعتقد أن Lynx و Mercury في الجري لإضافة Meesseman.

في 16 مباراة هذا الموسم ل Golden State ، بلغ متوسط Talbot 3.6 نقطة و 3.3 كرة مرتدة و 3.0 تمريرات حاسمة.

كان آخر ظهورها مع فالكيريز في 7 يوليو. في الخسارة 90-81 أمام الحلم ، سجل تالبوت نقطتين في ست دقائق من وقت اللعب.

Talbot ، إطلاق نار 35.2 في المئة من 3 نقاط في سبعة مواسم WNBA ، قضى 2024 مع الشرر.

تستضيف الحرية ، حاليًا 15-6 في الموسم ، الحمى ليلة الثلاثاء.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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