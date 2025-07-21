ليبرتي تسجيل المخضرم ستيفاني تالبوت مع استئناف موسم WNBA

تضيف الحرية وجود مقعد مخضرم لبدء النصف الثاني من الموسم.

أعلنت الفريق يوم الاثنين ، بعد أسبوع واحد من التنازل عنها من قبل فالكيريس ، أن المهاجم ستيفاني تالبوت ينضم إلى أبطال WNBA المدافعين عن المدافعين عن المدافعين عن ذلك يوم الاثنين ، بعد أسبوع واحد من التنازل عنها من قبل فالكيريس.

وبحسب ما ورد وقع تالبوت ، 31 عامًا ، عقدًا لبقية العام.

إنها تجمع تالبوت مع مدربها السابق في ميركوري ومدربة المنتخب الوطني الأسترالي الحالي ، ساندي برونديلو ، الآن في موسمها الرابع كمدربة للحرية.

تأتي إضافة Talbot – التي تعيد قائمة Liberty إلى ما يصل إلى 12 لاعبًا – بينما تظل Emma Meesseman هي الوكيل الحر في الدوري.

المهاجم البلجيكي ، الذي أمضى موسم 2022 مع السماء ويلعب حاليًا في الخارج بشكل احترافي ، قد أثار اهتمامًا في الدوري ، وتعتبر الحرية من بين المراكز الأولى لخدماتها.

تحتفظ الحرية بمساحة الرواتب لتوقيع كبير ، ولكنها ستحتاج الآن إلى إزالة بقعة قائمة.

ويعتقد أن Lynx و Mercury في الجري لإضافة Meesseman.

في 16 مباراة هذا الموسم ل Golden State ، بلغ متوسط Talbot 3.6 نقطة و 3.3 كرة مرتدة و 3.0 تمريرات حاسمة.

كان آخر ظهورها مع فالكيريز في 7 يوليو. في الخسارة 90-81 أمام الحلم ، سجل تالبوت نقطتين في ست دقائق من وقت اللعب.

Talbot ، إطلاق نار 35.2 في المئة من 3 نقاط في سبعة مواسم WNBA ، قضى 2024 مع الشرر.

تستضيف الحرية ، حاليًا 15-6 في الموسم ، الحمى ليلة الثلاثاء.