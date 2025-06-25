ليبرتي سابرينا أيونيسكو للعودة من إصابة الرقبة مقابل فالكيريز

سان فرانسيسكو – وطن الحرية سابرينا أيونيسكو وينبا وينبا هو رسميا.

أكدت Ionescu في Shootaround أنها ستلعب مباراة ليلة الأربعاء ضد Valkyries في مركز تشيس.

تم إدراج Ionescu ، وهي من مواطني منطقة الخليج ، على أنها مشكوك فيها بسبب ضيق الرقبة الذي قام بتهميشها لفقدان 89-79 يوم الأحد في سياتل. لكنها قالت يوم الأربعاء عن أن رقبتها تشعر بتحسن ، وكانت تتطلع إلى اللعب أمام صديقاتها وعائلتها.

Ionescu من Walnut Creek ، الذي يبعد حوالي 25 ميلًا عن مركز تشيس. لقد نشأت في الذهاب إلى ألعاب ووريورز وأثنى ستيفن كاري.

منذ أن انتقل الفريق من أوكلاند إلى سان فرانسيسكو قبل موسم 2019-20 ، كان Ionescu في مركز تشيس عدة مرات كمشجع.

لكن الأربعاء كانت المرة الأولى التي كانت فيها هناك للعب.

وقال أيونيسكو: “الأمر مختلف قليلاً عن القدرة على أخذ الملعب والتقاط الطلقات ، وفهم أنني أعود إلى منطقة الخليج ولعب لعبة ، وهي مثيرة حقًا خاصة أمام أصدقائي وعائلتي ومتحمسة فقط”. “لا أعرف كيف ستبدو الليلة ، لكني أعلم أنني آمل أن أحصل على منزل ترحيب حار ونقل نوعًا ما.”

قد يكون لدى Ionescu الكثير من الاتصالات بمنطقة الخليج ، لكنها أخبرت بوست أنها ليس لديها خطط للعب في أي مكان سوى نيويورك.

“أنا حيث قدمي في” ، قال أيونيسكو. “أنا جزء من منظمة رائعة هنا صاغت لي وبالنسبة لي ، من الواضح أن هذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه لبقية حياتي المهنية.”

يوم الأربعاء سوف يمثل أول مرة تلعب فيها في الخليج منذ الكلية.

تقدمت Ionescu عرضها الرابع من نجومها هذا الموسم ، وبلغ متوسطها 20.3 نقطة في المرحلة الوظيفية لكل لعبة. كما نشرت 5.2 تمريرة حاسمة ، و 4.1 كرات مرتدة و 1.8 سرقة.