ليبرون جيمس الدوري الاميركي للمحترفين مصلحة الوكالة الحرة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز

في الأسبوع الماضي، نقل بريان ويندهورست، المطلع على ESPN NBA، أن تداول فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز لصالح جايلين براون جعلهم من الخاطبين الجادين في مسابقة يانصيب ليبرون جيمس.

أكد زميله المطلع في الدوري الاميركي للمحترفين، شمس شارانيا، ذلك ثم أكد البعض ذلك خلال محادثة أجريت في 7 يوليو مع ستيفن أ.سميث.

قال شارانيا في البداية إنه بعد التحقق من الدوري، سمع أن كليفلاند كافالييرز، وميامي هيت، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز هي الفرق التي ظل يسمع عنها باعتبارها أفضل وكالة مجانية لليبرون تناسبها في هذه المرحلة.

قال شارانيا: “فيلادلفيا، بعد حصولهم على صفقة جايلين براون. لم تكن فيلادلفيا في الصورة (قبل ذلك).”

ثم تحدث عن أن جيمس لم يكن لديه بالضرورة خطة وكالة مجانية مطبقة في هذا الموسم لأنه لا يوجد مؤشر واضح حول مقدار الأموال التي سيحاول تأمينها.

ثم أضاف شارانيا: “عندما حصل فريق سيكسرز على جايلين براون، أجريت بعض الأبحاث واكتشفت في غضون 24 ساعة أن (ليبرون) يأخذ عرضه على محمل الجد. لذلك، عندما أنظر إلى الأمر، عندما أتحدث إلى الفرق الآن، لدي تسلسل هرمي لكليفلاند، وميامي، وفيلادلفيا، ثم بعض الفرق على الهامش”.

يبرز فريق 76ers من بين هذه الفرق الثلاثة في قمة “التسلسل الهرمي” لجيمس، وذلك فقط لأنه الفريق الوحيد بين الثلاثي الذي لم يلعب معه جيمس من قبل.

من الواضح أن ليبرون يتطلع للمنافسة على بطولة أخرى في الدوري الاميركي للمحترفين قبل اعتزاله، كما أن إضافة جايلين براون لفريق 76 للاقتران مع تيريس ماكسي وجويل إمبييد وفي جي إيدجكومب تجعلهم بالفعل أحد أكثر قوائم المؤتمر الشرقي موهبة على الورق.

إن إضافة ليبرون إلى هذا المزيج من شأنه أن يجعلهم أكثر فتكا وربما يعززونهم كمفضلين في الشرق.

بالطبع، يمكن أن تتغير الأمور بسرعة كبيرة في الوكالة المجانية. لكن فيلادلفيا أصبحت واحدة من أكثر الفرق التي تستحق المشاهدة فيما يتعلق بليبرون.