ليبرون جيمس يجري فجوة في وسائل التواصل الاجتماعي

لقد انتهى ليبرون جيمس من وسائل التواصل الاجتماعي – في الوقت الحالي.

قال نجم ليكرز إنه سيتوقف عن العمل في X وInstagram وما شابه.

أجاب جيمس بكلمة غامضة “آمين !!” مع رمز تعبيري تحية لمنشور طويل على X من ريتش كليمان، وكيل كيفن ديورانت، يهاجم “الملاحظات السلبية” من وسائل الإعلام الرياضية بشكل عام.

وكتب كليمان: “مع وجود الكثير من الكراهية والسلبية في العالم اليوم، فإنه يحيرني لماذا لا تزال بعض وسائل الإعلام الرياضية الوطنية تعتقد أن أفضل طريقة لتغطية الأحداث الرياضية هي من خلال اللقطات السلبية”. “يمكننا جميعًا أن نعترف بأن الرياضة هي الجزء الأخير من المجتمع الذي يجمع الناس معًا على مستوى العالم. فلماذا لا تستطيع التغطية أن تفعل الشيء نفسه؟

“إنها مجرد نقرات عندما تقولها. عندما تكون المنصات كبيرة جدًا، يمكنك إجراء التغيير والسماح لنا جميعًا بالهروب من سلبية الحياة الواقعية. أنا شخصياً أجد أن الأمر كله مضيعة للأنفاس. كانت الألعاب الأولمبية وعرض جي جيه وبرون بمثابة مستقبل ما يمكن وينبغي أن يكون عليه هذا الأمر.

جيمس، الذي ليس غريبًا على عمليات تطهير وسائل التواصل الاجتماعي، سيتابع بعد دقائق بتوديع متابعيه.

“وبهذا القول سأرحب بكم جميعًا! الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي. “أنتم جميعًا تهتمون” ، كتب جيمس على X.

من المعروف أن أسطورة الدوري الاميركي للمحترفين يمتنع عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال التصفيات، لذا فإن توقف الإنترنت يأتي مبكرًا.

يصل تعهد جيمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع بداية فريق ليكرز القوية 10-4 لموسم الدوري الاميركي للمحترفين 2024-25.

وفي ليلة الثلاثاء، أطاح اللونان الأرجواني والذهبي بفريق الجاز خلف دالتون كنيشت صاحب المركز 17، الذي سجل 37 نقطة، مما أسعد جيمس.

وقال جيمس للصحفيين بعد المباراة: “لم يعثروا على DK، أما الفرق الـ16 الأخرى فقد تعطلت”. “هل شاهده أحد؟ لقد تورطوا للتو.